Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

आमिर खान प्रोडक्शन के 25 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित, करीना Kapur ने साझा कहानी

Bollywood News

आमिर खान प्रोडक्शन के 25 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित, करीना Kapur ने साझा कहानी
आमिर खान प्रोडक्शन25 वर्षलगान
📆13-06-2026 18:57:00
📰Amar Ujala
110 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 92% · Publisher: 51%

मुंबई में आमिर खान प्रोडक्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीना Kapur ने आमिर खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के बारे में एक KAHANI सुनाई। आमिर ने करीना की अदाकारी की तारीफ की। कार्यकरण में लता मंगेशकर, आशा भोसले, भानु अथैया, सरोज खान और अन्य कलाकारों को याद किया गया। जूही चावला और काजोल भी पesh आईं और आमिर के योगदान पर प्रशंसा की। आमिर खान प्रोडक्शन ने 1996 में फिल्म 'लगान' के साथ शुरुआत की और 25 वर्षों में कई बेहतरीन फिल्में बनाईं।

शनिवार देर रात मुंबई में आमिर खान प्रोडक्शन के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। आमिर खान ने इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में एक्सिटी क्लब के संयोजन से कई प्रमुख कलाकारों ने हाािर दिया। इस अवसर पर करीना खान ने आमिर खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के बारे में एक संवेदनशील कहानी साझा की। करीना ने यह भी बताया कि उन्हें फिल्म ' लाल सिंह चड्ढा ' के लिए स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा था, जिसके बाद आमिर ने उनकी अदाकारी के लिए तारीफ की। आमिर उनका और फिल्म के लिए धन्यवाद कहकर उनको सबसे बेहतरीन अभिनेत्री बताया। इस कार्यक्रम में दिवंगत गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ-साथ कोस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया , कोरियोग्राफर सरोज खान , संगीतकार जामू सुंगध, केपी सक्सेना, सीबी वाधवा, अमीन सयानी और नितिन चंद्रकांत देसाई जैसे कई प्रमुख कलाकारों का भी हवाला किया गया। ये सभी कलाकार फिल्म ' लगान ' या आमिर खान प्रोडक्शन की अन्य फिल्मों में किसी न किसी रूप में योगदान दे चुके थे। करीना के साथ-साथ जूही चावला और काजोल जैसी अभिनेत्रियों ने भी आमिर खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के योगदान पर प्रशंसा की। जूही चावला ने कहा कि आमिर खान की फिल्में कमाल हैं और उन पर गर्व है। काजोल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुईं और आमिर के सAPH करने के लिए आईं। आमिर खान प्रोडक्शन ने 1996 में फिल्म ' लगान ' के माध्यम से प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रवेश किया। 25 वर्ष ों में आमिर खान प्रोडक्शन ने 'दंगल', 'पिछले Spectrum' 'टंग', 'तज महल' सहित कई बेहतरीन और सम्मानित फिल्मों का उत्पादन किया। इस स exotic 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में नए तेजी और पुराने टीम के सदस्यों के बीच प्यार और सम्मान की गहराई से महसूस की जा सकती थी। यह कार्यक्रम न केवल आमिर खान प्रोडक्शन की सफलता का जश्न मनाने के लिए बल्कि उनके साथ जुड़े कई दिग्गज कलाकारों के योगदान को पहचानने के लिए भी एक मंच था। कार्यक्रम में ऐसे कई पल शामिल थे जो दर्शकों के लिए भावनात्मक और यादगार थे। ऐसा लगा कि पूरा आयोजन आमिर खान की हutions के प्रति सम्मान और न tasir से भरा हुआ था। आमिर खान केائية भी इस संस्करण से पूर्व की तुलना में कम था, क्योंकि यह प्रोडक्शन संस्करण की अवधि पूरी करने का था। हालांकि, आमिर खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के लिए एक नया योजना का भी उल्लेख किया, जो कि अगले वर्षों में देखने को मिलेगी। इस तरह, यह कार्यक्रम ना सिर्फ 25 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया बल्कि भविष्य की उम्मीदों और अपेक्षाओं को भी प्रकट किया.

शनिवार देर रात मुंबई में आमिर खान प्रोडक्शन के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। आमिर खान ने इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में एक्सिटी क्लब के संयोजन से कई प्रमुख कलाकारों ने हाािर दिया। इस अवसर पर करीना खान ने आमिर खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के बारे में एक संवेदनशील कहानी साझा की। करीना ने यह भी बताया कि उन्हें फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के लिए स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा था, जिसके बाद आमिर ने उनकी अदाकारी के लिए तारीफ की। आमिर उनका और फिल्म के लिए धन्यवाद कहकर उनको सबसे बेहतरीन अभिनेत्री बताया। इस कार्यक्रम में दिवंगत गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ-साथ कोस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया, कोरियोग्राफर सरोज खान, संगीतकार जामू सुंगध, केपी सक्सेना, सीबी वाधवा, अमीन सयानी और नितिन चंद्रकांत देसाई जैसे कई प्रमुख कलाकारों का भी हवाला किया गया। ये सभी कलाकार फिल्म 'लगान' या आमिर खान प्रोडक्शन की अन्य फिल्मों में किसी न किसी रूप में योगदान दे चुके थे। करीना के साथ-साथ जूही चावला और काजोल जैसी अभिनेत्रियों ने भी आमिर खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के योगदान पर प्रशंसा की। जूही चावला ने कहा कि आमिर खान की फिल्में कमाल हैं और उन पर गर्व है। काजोल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुईं और आमिर के सAPH करने के लिए आईं। आमिर खान प्रोडक्शन ने 1996 में फिल्म 'लगान' के माध्यम से प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रवेश किया। 25 वर्षों में आमिर खान प्रोडक्शन ने 'दंगल', 'पिछले Spectrum' 'टंग', 'तज महल' सहित कई बेहतरीन और सम्मानित फिल्मों का उत्पादन किया। इस स exotic 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में नए तेजी और पुराने टीम के सदस्यों के बीच प्यार और सम्मान की गहराई से महसूस की जा सकती थी। यह कार्यक्रम न केवल आमिर खान प्रोडक्शन की सफलता का जश्न मनाने के लिए बल्कि उनके साथ जुड़े कई दिग्गज कलाकारों के योगदान को पहचानने के लिए भी एक मंच था। कार्यक्रम में ऐसे कई पल शामिल थे जो दर्शकों के लिए भावनात्मक और यादगार थे। ऐसा लगा कि पूरा आयोजन आमिर खान की हutions के प्रति सम्मान और न tasir से भरा हुआ था। आमिर खान केائية भी इस संस्करण से पूर्व की तुलना में कम था, क्योंकि यह प्रोडक्शन संस्करण की अवधि पूरी करने का था। हालांकि, आमिर खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के लिए एक नया योजना का भी उल्लेख किया, जो कि अगले वर्षों में देखने को मिलेगी। इस तरह, यह कार्यक्रम ना सिर्फ 25 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया बल्कि भविष्य की उम्मीदों और अपेक्षाओं को भी प्रकट किया

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

आमिर खान प्रोडक्शन 25 वर्ष लगान करीना Kapur लाल सिंह चड्ढा जश्न कार्यक्रम लता मंगेशकर आशा भोसले भानु अथैया सरोज खान जूही चावला काजोल

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

फलस्तीन की मदद के लिए आगे आया भारत, विकास परियोजनाओं के लिए देगा 25 लाख डॉलर - india to provide 25 million dollar in aid for development projects in palestineफलस्तीन की मदद के लिए आगे आया भारत, विकास परियोजनाओं के लिए देगा 25 लाख डॉलर - india to provide 25 million dollar in aid for development projects in palestineसंयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 25 लाख डॉलर लगभग 24 करोड़ रुपये सौंपेगा। यह राशि फलस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए भारत के वार्षिक 50 लाख डॉलर के योगदान की पहली किस्त...
Read more »

25 शादियां, 25 शिकार: महाराष्ट्र में पकड़ा गया महाठग दूल्हा, मेट्रोमोनियल साइट्स पर बिछाता था जाल - maharashtra police arrest matrimonial fraudster swindled over 25 women out of crores25 शादियां, 25 शिकार: महाराष्ट्र में पकड़ा गया महाठग दूल्हा, मेट्रोमोनियल साइट्स पर बिछाता था जाल - maharashtra police arrest matrimonial fraudster swindled over 25 women out of croresमहाराष्ट्र पुलिस ने एक बड़े वैवाहिक धोखाधड़ी मामले में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से अनुजकुमार चंद्रप्रकाश त्रिवेदी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी 24 मई को गिरफ्तार किया गया। वह फर्जी पहचान के तहत ग्रेटर नोएडा में छिपा हुआ था।
Read more »

Weather: देश के 25 राज्यों में 18 जून तक आंधी-पानी और ओलावृष्टि के आसार, मानसून पर छाया अल नीनो का सायाWeather: देश के 25 राज्यों में 18 जून तक आंधी-पानी और ओलावृष्टि के आसार, मानसून पर छाया अल नीनो का सायाWeather: देश के 25 राज्यों में 18 जून तक आंधी-पानी और ओलावृष्टि के आसार, मानसून पर छाया अल नीनो का साया Thunderstorms rain hailstorms likely in 25 states across country
Read more »

Lagaan: 'लगान' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, आमिर खान ने फिल्म के निर्देशक को लगाया गले; देखें तस्वीरेंLagaan: 'लगान' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, आमिर खान ने फिल्म के निर्देशक को लगाया गले; देखें तस्वीरेंनिर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'लगान' की रिलीज को 15 जून को 25 साल हो जाएंगे।
Read more »

IND vs AFG Highlights: टीम इंडिया ने पहले वनडे में अफगानिस्तान को 7 विकेट से रौंदा, गुरबाज के शतक पर शुभमन गिल हावीIND vs AFG Highlights: टीम इंडिया ने पहले वनडे में अफगानिस्तान को 7 विकेट से रौंदा, गुरबाज के शतक पर शुभमन गिल हावीबारिश के कारण 25-25 ओवर के किए गए पहले वनडे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में शुभमन गिल ने दमदार पारी खेली।
Read more »



Render Time: 2026-06-13 21:57:22