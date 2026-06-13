आमिर खान प्रोडक्शन के 25 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित, करीना Kapur ने साझा कहानी

मुंबई में आमिर खान प्रोडक्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीना Kapur ने आमिर खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के बारे में एक KAHANI सुनाई। आमिर ने करीना की अदाकारी की तारीफ की। कार्यकरण में लता मंगेशकर, आशा भोसले, भानु अथैया, सरोज खान और अन्य कलाकारों को याद किया गया। जूही चावला और काजोल भी पesh आईं और आमिर के योगदान पर प्रशंसा की। आमिर खान प्रोडक्शन ने 1996 में फिल्म 'लगान' के साथ शुरुआत की और 25 वर्षों में कई बेहतरीन फिल्में बनाईं।

शनिवार देर रात मुंबई में आमिर खान प्रोडक्शन के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। आमिर खान ने इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में एक्सिटी क्लब के संयोजन से कई प्रमुख कलाकारों ने हाािर दिया। इस अवसर पर करीना खान ने आमिर खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के बारे में एक संवेदनशील कहानी साझा की। करीना ने यह भी बताया कि उन्हें फिल्म ' लाल सिंह चड्ढा ' के लिए स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा था, जिसके बाद आमिर ने उनकी अदाकारी के लिए तारीफ की। आमिर उनका और फिल्म के लिए धन्यवाद कहकर उनको सबसे बेहतरीन अभिनेत्री बताया। इस कार्यक्रम में दिवंगत गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ-साथ कोस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया , कोरियोग्राफर सरोज खान , संगीतकार जामू सुंगध, केपी सक्सेना, सीबी वाधवा, अमीन सयानी और नितिन चंद्रकांत देसाई जैसे कई प्रमुख कलाकारों का भी हवाला किया गया। ये सभी कलाकार फिल्म ' लगान ' या आमिर खान प्रोडक्शन की अन्य फिल्मों में किसी न किसी रूप में योगदान दे चुके थे। करीना के साथ-साथ जूही चावला और काजोल जैसी अभिनेत्रियों ने भी आमिर खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के योगदान पर प्रशंसा की। जूही चावला ने कहा कि आमिर खान की फिल्में कमाल हैं और उन पर गर्व है। काजोल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुईं और आमिर के सAPH करने के लिए आईं। आमिर खान प्रोडक्शन ने 1996 में फिल्म ' लगान ' के माध्यम से प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रवेश किया। 25 वर्ष ों में आमिर खान प्रोडक्शन ने 'दंगल', 'पिछले Spectrum' 'टंग', 'तज महल' सहित कई बेहतरीन और सम्मानित फिल्मों का उत्पादन किया। इस स exotic 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में नए तेजी और पुराने टीम के सदस्यों के बीच प्यार और सम्मान की गहराई से महसूस की जा सकती थी। यह कार्यक्रम न केवल आमिर खान प्रोडक्शन की सफलता का जश्न मनाने के लिए बल्कि उनके साथ जुड़े कई दिग्गज कलाकारों के योगदान को पहचानने के लिए भी एक मंच था। कार्यक्रम में ऐसे कई पल शामिल थे जो दर्शकों के लिए भावनात्मक और यादगार थे। ऐसा लगा कि पूरा आयोजन आमिर खान की हutions के प्रति सम्मान और न tasir से भरा हुआ था। आमिर खान केائية भी इस संस्करण से पूर्व की तुलना में कम था, क्योंकि यह प्रोडक्शन संस्करण की अवधि पूरी करने का था। हालांकि, आमिर खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के लिए एक नया योजना का भी उल्लेख किया, जो कि अगले वर्षों में देखने को मिलेगी। इस तरह, यह कार्यक्रम ना सिर्फ 25 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया बल्कि भविष्य की उम्मीदों और अपेक्षाओं को भी प्रकट किया.

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