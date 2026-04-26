आमिर खान: व्यस्तता के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाया, फिल्म ‘एक दिन’ से मिला अवसर

आमिर खान ने अपनी आगामी फिल्म ‘एक दिन’ और अपने बेटे जुनैद खान के साथ काम करने के अनुभव पर बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि व्यस्त करियर के कारण वह अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाए, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें अपने बेटे के साथ करीब आने का अवसर दिया।

आमिर खान अपनी निर्मित फिल्म ‘ एक दिन ’ को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनके बेटे जुनैद खान और साईं पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में फिल्म से अपने भावनात्मक जुड़ाव और एक पिता के रूप में अपनी भावनाओं को साझा किया। आमिर ने स्वीकार किया कि व्यस्त करियर के कारण वह अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाए, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें अपने बेटे के साथ काम करने और उसके करीब आने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने जुनैद की स्वतंत्र सोच और अपनी पहचान बनाने के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। आमिर ने बदलते सिनेमाई रुझानों, मजबूत कहानियों के महत्व और रोमांटिक फिल्म ों की कमी पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अरिजीत सिंह के साथ काम करने के अपने अनुभव को भी साझा किया। आमिर खान ने बताया कि यह फिल्म उनके लिए कई कारणों से खास है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें उनके बेटे जुनैद हैं और उन्हें निर्माता के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत यात्रा बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में काम को अधिक प्राथमिकता दी और जब उनके बच्चे बढ़ रहे थे, तब उन्हें उतना समय नहीं दे पाए जितना उन्हें देना चाहिए था, और यह बात हमेशा उनके मन में रहती है। जुनैद हमेशा से ही स्वतंत्र रहे हैं और उन्होंने कभी भी आमिर से कुछ नहीं मांगा, चाहे वह गाड़ी हो या कोई अन्य सुविधा। आमिर ने कहा कि एक पिता के रूप में जो कुछ भी वे करना चाहते थे, वह उन्हें इस फिल्म के माध्यम से करने का अवसर मिला, जो उनके लिए एक भावनात्मक अनुभव था। आमिर खान ने फिल्म की कहानी को दिल को छू लेने वाला बताया और कहा कि वे खुद एक रोमांटिक व्यक्ति हैं और उन्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं। फिल्म की सादगी और भावनाएं उन्हें ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘कुछ कुछ होता है’ की याद दिलाती हैं। उन्होंने जुनैद के शांत स्वभाव और रिजर्व नेचर के बारे में भी बात की, जो बचपन से ही ऐसा रहा है। आमिर ने बताया कि जब उन्होंने एक्टिंग शुरू करने का फैसला किया था, तो लोग हैरान थे कि एक शांत रहने वाला लड़का एक्टिंग कैसे करेगा, उसी तरह जुनैद भी शांत स्वभाव का है और उनमें यह समानता है। उन्होंने जुनैद की एक्टिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। आमिर ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें डर है कि क्या उनकी फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी, क्योंकि जब ‘कयामत से कयामत तक’ रिलीज हो रही थी, तब भी एक्शन फिल्म ों का दौर था। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी और ट्रेंड बदल सकते हैं, लेकिन कहानी की ताकत नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि आजकल ज्यादातर फिल्म ों में या तो बड़ा स्केल होता है या ज्यादा ड्रामा, जबकि उनकी फिल्म एक मासूम और सच्ची लव स्टोरी है। उन्होंने फिल्म की रिलीज टाइमिंग की दिलचस्प समानता के बारे में भी बताया, क्योंकि ‘कयामत से कयामत तक’ 29 अप्रैल को आई थी और उनकी फिल्म भी एक मई को लगभग उसी समय रिलीज हो रही है, करीब 38 साल बाद। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने फिल्म के आखिरी हिस्से पर दोबारा काम किया ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके। अरिजीत सिंह के साथ काम करने के अनुभव को उन्होंने शानदार बताया और कहा कि उनके साथ बना कनेक्शन हमेशा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री को नए लोगों की जरूरत होती है और जो लोग जुनून और मेहनत से काम करते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए.

आमिर खान अपनी निर्मित फिल्म ‘एक दिन’ को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनके बेटे जुनैद खान और साईं पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में फिल्म से अपने भावनात्मक जुड़ाव और एक पिता के रूप में अपनी भावनाओं को साझा किया। आमिर ने स्वीकार किया कि व्यस्त करियर के कारण वह अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाए, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें अपने बेटे के साथ काम करने और उसके करीब आने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने जुनैद की स्वतंत्र सोच और अपनी पहचान बनाने के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। आमिर ने बदलते सिनेमाई रुझानों, मजबूत कहानियों के महत्व और रोमांटिक फिल्मों की कमी पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अरिजीत सिंह के साथ काम करने के अपने अनुभव को भी साझा किया। आमिर खान ने बताया कि यह फिल्म उनके लिए कई कारणों से खास है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें उनके बेटे जुनैद हैं और उन्हें निर्माता के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत यात्रा बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में काम को अधिक प्राथमिकता दी और जब उनके बच्चे बढ़ रहे थे, तब उन्हें उतना समय नहीं दे पाए जितना उन्हें देना चाहिए था, और यह बात हमेशा उनके मन में रहती है। जुनैद हमेशा से ही स्वतंत्र रहे हैं और उन्होंने कभी भी आमिर से कुछ नहीं मांगा, चाहे वह गाड़ी हो या कोई अन्य सुविधा। आमिर ने कहा कि एक पिता के रूप में जो कुछ भी वे करना चाहते थे, वह उन्हें इस फिल्म के माध्यम से करने का अवसर मिला, जो उनके लिए एक भावनात्मक अनुभव था। आमिर खान ने फिल्म की कहानी को दिल को छू लेने वाला बताया और कहा कि वे खुद एक रोमांटिक व्यक्ति हैं और उन्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं। फिल्म की सादगी और भावनाएं उन्हें ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘कुछ कुछ होता है’ की याद दिलाती हैं। उन्होंने जुनैद के शांत स्वभाव और रिजर्व नेचर के बारे में भी बात की, जो बचपन से ही ऐसा रहा है। आमिर ने बताया कि जब उन्होंने एक्टिंग शुरू करने का फैसला किया था, तो लोग हैरान थे कि एक शांत रहने वाला लड़का एक्टिंग कैसे करेगा, उसी तरह जुनैद भी शांत स्वभाव का है और उनमें यह समानता है। उन्होंने जुनैद की एक्टिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। आमिर ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें डर है कि क्या उनकी फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी, क्योंकि जब ‘कयामत से कयामत तक’ रिलीज हो रही थी, तब भी एक्शन फिल्मों का दौर था। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी और ट्रेंड बदल सकते हैं, लेकिन कहानी की ताकत नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि आजकल ज्यादातर फिल्मों में या तो बड़ा स्केल होता है या ज्यादा ड्रामा, जबकि उनकी फिल्म एक मासूम और सच्ची लव स्टोरी है। उन्होंने फिल्म की रिलीज टाइमिंग की दिलचस्प समानता के बारे में भी बताया, क्योंकि ‘कयामत से कयामत तक’ 29 अप्रैल को आई थी और उनकी फिल्म भी एक मई को लगभग उसी समय रिलीज हो रही है, करीब 38 साल बाद। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने फिल्म के आखिरी हिस्से पर दोबारा काम किया ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके। अरिजीत सिंह के साथ काम करने के अनुभव को उन्होंने शानदार बताया और कहा कि उनके साथ बना कनेक्शन हमेशा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री को नए लोगों की जरूरत होती है और जो लोग जुनून और मेहनत से काम करते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए





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