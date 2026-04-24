आम आदमी पार्टी में बड़ा संकट: सात राज्यसभा सांसद छोड़ गए पार्टी, केजरीवाल को लगा बड़ा झटका

आम आदमी पार्टी में एक बड़ा संकट आ गया है, जब राज्यसभा के सात सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। इस घटना से पार्टी को गहरा झटका लगा है और केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। संदीप पाठक और राघव चड्ढा जैसे महत्वपूर्ण नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी की रणनीति और भविष्य पर असर पड़ सकता है।
आम आदमी पार्टी में एक बार फिर फूट पड़ गई है, हालांकि यह पहली बार है जब पार्टी टूटकर बिखर गई है। यह टूट अभी पूरी तरह से बिखराव जैसी तो नहीं है, लेकिन इसने पार्टी की कमर तोड़ दी है। एक साथ कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 का एक साथ आम आदमी पार्टी छोड़ना असामान्य है। अब तक तो अरविंद केजरीवाल ही लोगों को आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते थे। शुरुआत संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ हुई थी। इसके बाद भी कई नाम हैं जिन्हें या तो हटा दिया गया या जिन्होंने मजबूर होकर अलग रास्ता चुना। ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी की नियति में ही यह सब हो, जैसे सियासी डीएनए में ही कोई दिक्कत हो। पहले कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान और शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बचाव में आगे आते थे, लेकिन अब संजय सिंह को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है। संदीप पाठक का साथ छोड़ना सबसे बड़ा झटका है। ताजा स्थिति में राघव चड्ढा तो आगे दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा घाव संदीप पाठक ने दिया है, और अशोक मित्तल ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। स्वाति मालीवाल पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हैं। राघव चड्ढा को हटाकर अरविंद केजरीवाल ने अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया था, लेकिन अब वे भी राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। किसी का साथ छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल के व्यवहार से भी दुख हुआ होगा। राघव चड्ढा भी प्रिय थे, लेकिन संदीप पाठक का जाना केजरीवाल के लिए सबसे दर्दनाक है। केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी के चाणक्य हैं, लेकिन उनके बाद संदीप पाठक ने ही जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने पंजाब में सर्वे से शुरुआत की और सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेल जाने के दौरान, जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में थे, तब संदीप पाठक ही केजरीवाल के आंख और कान बने रहे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलने वालों की सूची में, पत्नी सुनीता केजरीवाल के बाद संदीप पाठक का नाम चौथे नंबर पर था। संदीप पाठक की दो बार जेल में केजरीवाल से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन तीसरी बार जेल प्रशासन ने रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने भी संदीप पाठक की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उन्होंने जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए राजनीति क बयान दिए थे। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं। 2016 में वे दिल्ली आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने और बाद में अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए। उन्होंने पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे किया और केजरीवाल का भरोसा जीत लिया। उन्होंने आईआईटी दिल्ली की नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2022 के पंजाब चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया। केजरीवाल, सिसोदिया और सिंह के जेल में होने के दौरान, संदीप पाठक ने ही पार्टी की कमान संभाली थी। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, लेकिन अब वे राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के तीन राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें स्वाति मालीवाल पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हैं। पंजाब के 7 में से 6 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें बलबीर सिंह सीचेवाल अभी भी केजरीवाल के साथ बने हुए हैं। दिल्ली में संजय सिंह और एनडी गुप्ता भी आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं। राघव चड्ढा , संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी छोड़ दी है। राजेंद्र गुप्ता भी पार्टी छोड़ने वालों में शामिल हैं, जिन्हें संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा भेजा गया था। संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा देकर लुधियाना से विधानसभा उपचुनाव लड़ा और फिलहाल पंजाब सरकार में मंत्री हैं.
आम आदमी पार्टी में एक बार फिर फूट पड़ गई है, हालांकि यह पहली बार है जब पार्टी टूटकर बिखर गई है। यह टूट अभी पूरी तरह से बिखराव जैसी तो नहीं है, लेकिन इसने पार्टी की कमर तोड़ दी है। एक साथ कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 का एक साथ आम आदमी पार्टी छोड़ना असामान्य है। अब तक तो अरविंद केजरीवाल ही लोगों को आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते थे। शुरुआत संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ हुई थी। इसके बाद भी कई नाम हैं जिन्हें या तो हटा दिया गया या जिन्होंने मजबूर होकर अलग रास्ता चुना। ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी की नियति में ही यह सब हो, जैसे सियासी डीएनए में ही कोई दिक्कत हो। पहले कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान और शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बचाव में आगे आते थे, लेकिन अब संजय सिंह को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है। संदीप पाठक का साथ छोड़ना सबसे बड़ा झटका है। ताजा स्थिति में राघव चड्ढा तो आगे दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा घाव संदीप पाठक ने दिया है, और अशोक मित्तल ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। स्वाति मालीवाल पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हैं। राघव चड्ढा को हटाकर अरविंद केजरीवाल ने अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया था, लेकिन अब वे भी राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। किसी का साथ छोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल के व्यवहार से भी दुख हुआ होगा। राघव चड्ढा भी प्रिय थे, लेकिन संदीप पाठक का जाना केजरीवाल के लिए सबसे दर्दनाक है। केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी के चाणक्य हैं, लेकिन उनके बाद संदीप पाठक ने ही जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने पंजाब में सर्वे से शुरुआत की और सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेल जाने के दौरान, जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में थे, तब संदीप पाठक ही केजरीवाल के आंख और कान बने रहे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलने वालों की सूची में, पत्नी सुनीता केजरीवाल के बाद संदीप पाठक का नाम चौथे नंबर पर था। संदीप पाठक की दो बार जेल में केजरीवाल से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन तीसरी बार जेल प्रशासन ने रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने भी संदीप पाठक की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उन्होंने जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक बयान दिए थे। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं। 2016 में वे दिल्ली आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने और बाद में अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए। उन्होंने पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे किया और केजरीवाल का भरोसा जीत लिया। उन्होंने आईआईटी दिल्ली की नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2022 के पंजाब चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया। केजरीवाल, सिसोदिया और सिंह के जेल में होने के दौरान, संदीप पाठक ने ही पार्टी की कमान संभाली थी। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) और छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, लेकिन अब वे राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के तीन राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें स्वाति मालीवाल पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हैं। पंजाब के 7 में से 6 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें बलबीर सिंह सीचेवाल अभी भी केजरीवाल के साथ बने हुए हैं। दिल्ली में संजय सिंह और एनडी गुप्ता भी आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी छोड़ दी है। राजेंद्र गुप्ता भी पार्टी छोड़ने वालों में शामिल हैं, जिन्हें संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा भेजा गया था। संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा देकर लुधियाना से विधानसभा उपचुनाव लड़ा और फिलहाल पंजाब सरकार में मंत्री हैं
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