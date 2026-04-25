आम आदमी पार्टी में बड़ा संकट: सात राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल

आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी में भूचाल आ गया है। इस घटना से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि यह पूरी योजना कहाँ लिखी गई। छत्तीसगढ़ से शुरू हुई इस टूट की कहानी में संदीप पाठक की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है।
वीके शुक्ला, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी में एक बड़ा राजनीति क भूचाल आया है। पार्टी के सात राज्यसभा सदस्य ों के भाजपा में शामिल होने से आम आदमी पार्टी (आप) को गहरा झटका लगा है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तक क्यों नहीं पहुंची और इस पूरी योजना को कहाँ अंजाम दिया गया?
हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि यह सब कैसे हुआ। छत्तीसगढ़ से शुरू हुई इस सबसे बड़ी टूट की कहानी की शुरुआत संदीप पाठक के परिवार से हुई। संदीप पाठक के पिता भाजपा के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, जिनका जनसंघ के समय से ही भाजपा से गहरा नाता रहा है। आप सूत्रों के अनुसार, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने पाठक के पिता से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। पाठक के पिता शीर्ष नेतृत्व की ओर से आए इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके। पाठक ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ में ही बातचीत की। भाजपा के रणनीतिकारों ने पाठक को अन्य लोगों को साथ लाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। जानकार बताते हैं कि यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक नहीं चली और बहुत कम समय में ही इस पर अंतिम फैसला ले लिया गया, जिसके कारण किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लग सकी। संदीप पाठक की आप में मजबूत पकड़ थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पंजाब और दिल्ली के नेताओं में, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी का सबसे अधिक सम्मान किया जाता था, तो वह संदीप पाठक ही थे। पाठक ने कई लोगों को आप में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, जिनमें कुछ राज्यसभा सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने एक-एक करके सांसदों को भाजपा में शामिल होने के लिए राजी किया। बताया जा रहा है कि अशोक मित्तल से सबसे पहले बात नहीं हुई थी, उनसे यह बात भाजपा में शामिल होने के ठीक एक दिन पहले हुई थी। यह पूरा अभियान अत्यंत गुप्त रखा गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कारण चाहे जो भी हों, यह सच है कि अगर सात में से एक भी राज्यसभा सदस्य अंतिम समय में पीछे हट जाता, तो इन सभी के लिए राजनीतिक रूप से जगह बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि पार्टी छोड़ने की स्थिति में, यदि उनका दो-तिहाई बहुमत नहीं होता, तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम ने आप के भीतर खलबली मचा दी है और पार्टी के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी इस टूट के कारणों की जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की बड़ी घटना कैसे हो गई। इस घटना के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की योजना बनाई है। राघव चड्ढा ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और पार्टी पर 'शीश महल 2.0' बनाने का आरोप लगाया है। यह भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा ही नहीं, बल्कि एक और नेता भी इस सबसे बड़ी टूट का मास्टरमाइंड है, जिसने पंजाब चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस घटना से आप की राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ कमजोर हो सकती है और आगामी चुनावों में पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी के भीतर विश्वासघात की भावना भी प्रबल हो रही है और कई नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भविष्य में और कितने लोग पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। पार्टी इस संकट से कैसे उबरती है और भविष्य में अपनी रणनीति कैसे बदलती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा
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