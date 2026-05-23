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आम आदमी पार्टी-आरजोडी की पीसी में देखे गए पूर्व सैनिकों को भारतीय सेना ने क्यों बर्खास्त किया है?

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आम आदमी पार्टी-आरजोडी की पीसी में देखे गए पूर्व सैनिकों को भारतीय सेना ने क्यों बर्खास्त किया है?
Army Press ConferenceSmear CampaignFake News
📆23-05-2026 07:58:00
📰NBT Hindi News
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भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों की चिंताओं से छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। espacial प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पूर्व सैनिकों ने सेवा शर्तों और सेना के कामकाज से संबंधित चिंताएं जताईं, जिसे सेना ने बाद में खारिज कर दिया। भारतीय सेना ने स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा कि वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों को या तो दुर्व्यवहार के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है या वे वर्तमान में अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आम आदमी पार्टी और आरजोडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब देते हुए कहा कि फर्जी और भ्रामक बयानों से उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेवा शर्तों और सेना के कामकाज पर चिंता जताई थी, जिसे सेना ने खारिज कर दिया। भारतीय सेना ने स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा कि वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों को या तो दुर्व्यवहार के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है या वे वर्तमान में अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं.

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आम आदमी पार्टी और आरजोडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब देते हुए कहा कि फर्जी और भ्रामक बयानों से उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेवा शर्तों और सेना के कामकाज पर चिंता जताई थी, जिसे सेना ने खारिज कर दिया। भारतीय सेना ने स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा कि वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों को या तो दुर्व्यवहार के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है या वे वर्तमान में अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं

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Army Press Conference Smear Campaign Fake News Fake Video On Social Media Former Soldiers Discipline Law And Order

 

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