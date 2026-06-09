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आम पन्ना पीने से हो सकते हैं 5 बड़े नुकसान, जानें सावधानियां

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आम पन्ना पीने से हो सकते हैं 5 बड़े नुकसान, जानें सावधानियां
आम पन्ना नुकसानआम पन्ना पीने के फायदेगर्मियों में शरबत
📆09-06-2026 18:31:00
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गर्मियों में बहुत पसंद किया जाने वाला आम पन्ना अधिक मात्रा में पीने पर पेट की समस्याएं, डायबिटीज, वजन बढ़ना, दांतों का नुकसान और एलर्जी जैसे नुकसान कर सकता है। डॉक्टर की सलाह से बचें।

गर्मियों का मौसम आते ही लोग ठंडा-ठंडा शरबत पीने के लिए तैयार हो जाते हैं और आम पन्ना इसी दिनों में बाजार में खूब मिल जाता है। गर्मी में दिनों में आम पन्ना लोगों की पहली पसंद बन जाता है क्योंकि आम से बनने वाली यह खट्टी-मीठी ड्रिंक पीने में बहुत मजेदार लगती है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। घर में इसी वजह से तेज धूप के मौसम में लोग आम पन्ना पीने की मांग करते हैं और इसे पीते ही उनका शरीर तरोताजा महसूस करता है। कच्चे आम, पुदीना और मसालों से तैयार यह देसी ड्रिंक शरीर को ठंडक देने और लू से बचाने के लिए जानी जाती है, इसलिए कई लोग रोजाना इसका सेवन करते हैं। हालांकि, हर चीज की तरह आम पन्ना भी सीमित मात्रा में ही फायदेमंद होता है। जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इसका सेवन करने पर शरीर को कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले, आम पन्ना में खटास के कारण अधिक मात्रा में पीने पर पेट में गैस, एसिडिटी, अपच या पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम संवेदनशील है, उन्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ तक कि आम पन्ना को मीठा बनाने के लिए अक्सर इसमें चीनी या गुड़ मिलाया जाता है, इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है, अधिक मात्रा में पीने पर उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अतिरिक्त चीनी वाले आम पन्ना से वजन बढ़ने का भी जोखिम रहता है। कच्चे आम की खटास और चीनी का मिक्सर दांतों की ऊपरी परत अन्य कहते इनेमल को प्रभावित कर सकता है, जिससे लगातार और अधिक मात्रा में पीने पर दांतों में सेंसिटिविटी या कैविटी की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा, कुछ लोगों को कच्चे आम या उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों से एलर्जी हो सकती है। यह समस्या बहुत आम नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अत्यधिक ठंडा आम पन्ना पीने से गले में खराश या असहजता महसूस हो सकती है। सुरक्षित रहने के लिए दिन में केवल एक से दो गिलास ही आम पन्ना पिएं और कम चीनी या बिना चीनी वाला आम पन्ना चुनें। यदि आपको पेट, डायबिटीज या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो इससे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

गर्मियों का मौसम आते ही लोग ठंडा-ठंडा शरबत पीने के लिए तैयार हो जाते हैं और आम पन्ना इसी दिनों में बाजार में खूब मिल जाता है। गर्मी में दिनों में आम पन्ना लोगों की पहली पसंद बन जाता है क्योंकि आम से बनने वाली यह खट्टी-मीठी ड्रिंक पीने में बहुत मजेदार लगती है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। घर में इसी वजह से तेज धूप के मौसम में लोग आम पन्ना पीने की मांग करते हैं और इसे पीते ही उनका शरीर तरोताजा महसूस करता है। कच्चे आम, पुदीना और मसालों से तैयार यह देसी ड्रिंक शरीर को ठंडक देने और लू से बचाने के लिए जानी जाती है, इसलिए कई लोग रोजाना इसका सेवन करते हैं। हालांकि, हर चीज की तरह आम पन्ना भी सीमित मात्रा में ही फायदेमंद होता है। जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इसका सेवन करने पर शरीर को कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले, आम पन्ना में खटास के कारण अधिक मात्रा में पीने पर पेट में गैस, एसिडिटी, अपच या पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम संवेदनशील है, उन्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ तक कि आम पन्ना को मीठा बनाने के लिए अक्सर इसमें चीनी या गुड़ मिलाया जाता है, इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है, अधिक मात्रा में पीने पर उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अतिरिक्त चीनी वाले आम पन्ना से वजन बढ़ने का भी जोखिम रहता है। कच्चे आम की खटास और चीनी का मिक्सर दांतों की ऊपरी परत अन्य कहते इनेमल को प्रभावित कर सकता है, जिससे लगातार और अधिक मात्रा में पीने पर दांतों में सेंसिटिविटी या कैविटी की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा, कुछ लोगों को कच्चे आम या उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों से एलर्जी हो सकती है। यह समस्या बहुत आम नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अत्यधिक ठंडा आम पन्ना पीने से गले में खराश या असहजता महसूस हो सकती है। सुरक्षित रहने के लिए दिन में केवल एक से दो गिलास ही आम पन्ना पिएं और कम चीनी या बिना चीनी वाला आम पन्ना चुनें। यदि आपको पेट, डायबिटीज या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो इससे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

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