आयरलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान और अन्य मुख्य खबरें

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित की। वैभव सूर्यवंशी को टीम में रखा गया। साथ ही दिल्ली होटल अग्निकांड, फिरोजपुर दुर्घटना, कुवैत हमले, पटना पुलिस ड्रामा, दिल्ली एनकाउंटर, डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी मिसाइल दावा, अमेरिका-डेनमार्क मिसाइल सौदा, जुहू डूबने की मौत, ईरानी फुटबॉल टीम के वीजा मामला, चीन-म्यानमार विदेश मंत्रियों की बातचीत और समस्तीपुर दंगे जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं की खबरें हैं।

आयरलैंड के साथ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में जगह। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीआई) ने आयरलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए टीम इंडिया का आयोजन किया। इस टीम में वैभव सूर्यवंशी को जगह दिल्ली: मालवीय नगर होटल अग्निकांodox मामले में पुलिस ने 1 और आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब: फिरोजपुर में महिंद्रा पिकअप और ट्राले की भिडंत, 8 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए कॉकरोच पार्टी को अनुमति दी। कुवैत में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। खान सर की गिरफ्तारी नहीं कर पाई पटना पुलिस , रातभर चला ड्रामा। दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार में एनकाउंटर, तीन अपराधी अरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान के पास 21 से 22 फीसदी मिसाइलें बची हैं। अमेरिका ने डेनमार्क को 842 मिलियन डॉलर में मिसाइलें बेचने की मंजूरी दी। मुंबई: जुहू चौपाटी के पास डूबने से 16 साल के लड़के की मौत। ईरान का दावा- अमेरिका ने वर्ल्ड कप के लिए ईरानी सॉकर टीम के कुछ स्टाफ को अब तक वीजा नहीं दिया। चीन और म्यानमार के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। समस्तीपुर: दुकान खाली कराने के विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प, फायरिंग और पत्थरबाजी.

आयरलैंड के साथ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में जगह। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीआई) ने आयरलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए टीम इंडिया का आयोजन किया। इस टीम में वैभव सूर्यवंशी को जगह दिल्ली: मालवीय नगर होटल अग्निकांodox मामले में पुलिस ने 1 और आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब: फिरोजपुर में महिंद्रा पिकअप और ट्राले की भिडंत, 8 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए कॉकरोच पार्टी को अनुमति दी। कुवैत में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। खान सर की गिरफ्तारी नहीं कर पाई पटना पुलिस, रातभर चला ड्रामा। दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार में एनकाउंटर, तीन अपराधी अरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान के पास 21 से 22 फीसदी मिसाइलें बची हैं। अमेरिका ने डेनमार्क को 842 मिलियन डॉलर में मिसाइलें बेचने की मंजूरी दी। मुंबई: जुहू चौपाटी के पास डूबने से 16 साल के लड़के की मौत। ईरान का दावा- अमेरिका ने वर्ल्ड कप के लिए ईरानी सॉकर टीम के कुछ स्टाफ को अब तक वीजा नहीं दिया। चीन और म्यानमार के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। समस्तीपुर: दुकान खाली कराने के विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प, फायरिंग और पत्थरबाजी





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