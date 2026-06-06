आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान

भारतीय क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरे के लिए ऐलान हो चुका है। इस टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है।

भारतीय क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरे के लिए ऐलान हो चुका है। इस टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। खासतौर पर उस 15 साल के खिलाड़ी को चुना गया है, जिसके सिलेक्शन का हर किसी को इंतजार था और वो हैं वैभव सूर्यवंशी । टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंप दी गई है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। स्क्वाड में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले काफी वक्त से आ रही रिपोर्ट्स सही साबित हुईं और कप्तानी में बदलाव हो चुका है। जी हां, सूर्यकुमार यादव को टी-20 कप्तानी से हटा दिया गया है और वह अब स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है.

भारतीय क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरे के लिए ऐलान हो चुका है। इस टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। खासतौर पर उस 15 साल के खिलाड़ी को चुना गया है, जिसके सिलेक्शन का हर किसी को इंतजार था और वो हैं वैभव सूर्यवंशी। टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंप दी गई है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। स्क्वाड में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले काफी वक्त से आ रही रिपोर्ट्स सही साबित हुईं और कप्तानी में बदलाव हो चुका है। जी हां, सूर्यकुमार यादव को टी-20 कप्तानी से हटा दिया गया है और वह अब स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है





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