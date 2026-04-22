आयुर्वेद और सप्तधातु का रहस्य: कैसे बनाए रखें शरीर की आंतरिक मजबूती और चमक

आयुर्वेद के अनुसार शरीर की सप्तधातुएं स्वास्थ्य और सौंदर्य का मुख्य आधार हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातुओं के संतुलन के महत्व को समझें और जानें कि कैसे ये हमारे जीवन को संचालित करती हैं।

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार, मनुष्य के शरीर की चमक और उसका स्वास्थ्य केवल बाहरी सौंदर्य प्रसाधनों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि इसका गहरा संबंध शरीर की आंतरिक संरचना और पोषण से होता है। आयुर्वेद में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की नींव सप्तधातु ओं के संतुलन में छिपी होती है। चरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में सप्तधातु ओं को शरीर का आधार स्तंभ बताया गया है। जब ये धातुएं संतुलित अवस्था में रहती हैं, तो व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से

मजबूत रहता है, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी ओजपूर्ण और आकर्षक बना रहता है। इसके विपरीत, यदि धातुओं में असंतुलन पैदा होता है, तो व्यक्ति को थकान, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद का मानना है कि धातुएं ही शरीर का निर्माण, पोषण और संरक्षण करती हैं, जिससे जीवन की गतिशीलता बनी रहती है। सप्तधातुओं की श्रृंखला में पहली धातु रस है, जो आहार के पाचन के उपरांत उत्पन्न होती है और पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू रखती है। इसके बाद रक्त धातु आती है, जिसे जीवन का आधार कहा जाता है क्योंकि यह अंगों को पोषण प्रदान कर उनमें लालिमा और प्राण शक्ति बनाए रखती है। तीसरी धातु मांस है, जो मांसपेशियों के निर्माण और शरीर को स्थिरता देने का कार्य करती है। चौथी धातु मेद है, जो शरीर के वसा स्तर को नियंत्रित करती है और हार्मोनल संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। मेद धातु का असंतुलन मोटापा और कमजोरी का कारण बन सकता है। इन धातुओं का क्रमिक विकास शरीर को सुगठित बनाता है। यदि व्यक्ति संतुलित जीवनशैली और सही आहार का पालन करता है, तो ये धातुएं पुष्ट रहती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी विकारों की संभावना नगण्य हो जाती है। पांचवीं धातु अस्थि है, जो हमारे शरीर के ढाँचे यानी हड्डियों, दांतों और नाखूनों को मजबूती प्रदान करती है। छठी धातु मज्जा का मुख्य कार्य स्नायु तंत्र और मस्तिष्क की रक्षा करना है, जो आंखों की ज्योति और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। सबसे अंत में शुक्र धातु का स्थान है, जो प्रजनन क्षमता के साथ-साथ शरीर के समग्र ओज और तेज का प्रतिनिधित्व करती है। आयुर्वेद के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बार-बार थकान, जोड़ों में दर्द या मानसिक असंतुलन महसूस करता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि उसकी सप्तधातुओं को विशेष पोषण की आवश्यकता है। इन धातुओं को संतुलित रखने के लिए प्राकृतिक आहार, नियमित दिनचर्या और आयुर्वेद द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अंततः, स्वस्थ शरीर का रहस्य बाजार में बिकने वाले महंगे उत्पादों में नहीं, बल्कि शरीर की आंतरिक सप्तधातुओं की शुद्धि और पोषण में निहित है





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