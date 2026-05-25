आयुष्मान खुराना की पसंदीदा डिश 'दही की सब्जी' की रेसिपी

आयुष्मान खुराना ने अपनी पसंदीदा डिश 'दही की सब्जी' की रेसिपी शेयर की है. यह डिश उत्तर भारत के घरों में काफी पॉपुलर है, जिसे प्याज, टमाटर और दही के खास तड़के के साथ झटपट तैयार किया जाता ह.
आयुष्मान खुराना ने अपनी पसंदीदा डिश ' दही की सब्जी ' की रेसिपी शेयर की है. यह डिश उत्तर भारत के घरों में काफी पॉपुलर है, जिसे प्याज , टमाटर और दही के खास तड़के के साथ झटपट तैयार किया जाता है.
आयुष्मान ने बताया कि उनके घर में 'दही की सब्जी' बेहद चाव से खाई जाती है. यह उत्तर भारत की एक बेहद आम और पारंपरिक डिश है, जिसे उनकी दादी अक्सर बनाया करती थीं. आयुष्मान ने साफ किया कि कढ़ी बनाने में लंबा समय लगता है, जबकि दही की सब्जी एक क्विक फिक्सहै. इसे तब बनाया जाता है जब घर में कोई और सब्जी उपलब्ध न हो या कुछ हल्का और टेस्टी खाने का मन हो.
दही की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में सरसों का तेल या घी गर्म किया जाता है. तेल गर्म होने के बाद इसमें जीरा, राई, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और कढ़ी पत्ता डालकर तड़का तैयार करते हैं. इसके बाद पैन में बारीक कटे हुए प्याज डाले जाते हैं और उन्हें हल्का गुलाबी होने तक भूना जाता है.
प्याज भूनने के बाद इसमें कटे हुए टमाटर और सूखे मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाया जाता है. जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएं और मसाला तेल छोड़ने लगे, तो गैस की आंच को एकदम धीमा कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है. इसके बाद मसाले में अच्छी तरह फेंटा हुआ गाढ़ा दही मिलाया जाता है. दही डालते समय इसे लगातार चलाना जरूरी होता है ताकि दही फटे नहीं.
बस कुछ सेकंड तक मिलाने के बाद गैस बंद कर दें और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल दें. इसे रोटी या पराठे के साथ गरमा-गरम सर्व किया जाता है
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