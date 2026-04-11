आयुष शेट्टी ने रचा इतिहास, आर्कटिक ओपन में वितिदसरन को हराया

आयुष शेट्टी ने आर्कटिक ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया, वितिदसरन को हराकर पिछली हार का बदला लिया। 59 साल बाद किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल की है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

पिछली हार का बदला: आयुष शेट्टी ने आर्कटिक ओपन में वितिदसरन को हराकर हिसाब बराबर किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच पिछला मुकाबला पिछले साल आर्कटिक ओपन में हुआ था, जिसमें वितिदसरन ने सीधे गेम में जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार, आयुष शेट्टी ने शानदार वापसी करते हुए अपनी हार का बदला लिया। पहले गेम में हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की, वह उनकी मानसिक दृढ़ता का प्रमाण था। यह उनकी खेल के प्रति समर्पण और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। आयुष शेट्टी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले भारत

के दूसरे पुरुष एकल खिलाड़ी बन गए हैं, यह उपलब्धि 59 साल बाद हासिल हुई है। 1965 में दिनेश खन्ना ने स्वर्ण पदक जीता था, और 2018 में एचएस प्रणय ने कांस्य पदक जीता था। आयुष ने अब कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है, लेकिन उनकी नजर अब स्वर्ण पदक जीतकर एक और इतिहास रचने पर है। आयुष बैडमिंटन में भारत की एक नई सनसनी बनकर उभरे हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया है। भारत के लिए इस टूर्नामेंट में आखिरी पदक 2023 में आया था, जब सात्विक और चिराग ने पुरुष युगल का खिताब जीता था।\आयुष शेट्टी शानदार फॉर्म में हैं। वर्ल्ड नंबर-25 आयुष का यह प्रदर्शन किसी भी मायने में संयोग नहीं है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर-4 जोनाथन क्रिस्टी को 23-21, 21-17 से हराया, जो उनकी क्षमता और कौशल का एक मजबूत प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चीनी ताइपे के चिन यू जेन और चीन के ली शी फेंग जैसे मजबूत खिलाड़ियों को भी मात दी। इन जीत से उनकी रैंकिंग में सुधार होगा और वे दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों में अपनी जगह मजबूत करेंगे। अब आयुष शेट्टी खिताबी मुकाबले में चाऊ तियेन चेन और शी यूकी के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेंगे। यह मैच उनके लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी, जहां उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की आवश्यकता होगी। आयुष शेट्टी की सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है, जो उन्हें कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उनकी उपलब्धियों ने भारतीय बैडमिंटन के भविष्य के लिए उम्मीद जगाई है और खेल प्रेमियों को उत्साहित किया है।\टूर्नामेंट में अन्य भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पीवी सिंधु दूसरे दौर में बाहर हो गईं, जबकि लक्ष्य सेन पहले ही राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं रहा, और वे उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। इन हारों से भारतीय बैडमिंटन टीम को सीख लेने की जरूरत है और उन्हें अपनी कमजोरियों पर काम करने की आवश्यकता है। कोचों और सपोर्ट स्टाफ को खिलाड़ियों की कमियों को दूर करने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि युवा खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारतीय बैडमिंटन संघ को भी खेल के विकास के लिए अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि देश में बैडमिंटन का भविष्य उज्ज्वल हो सके। खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर, आयुष शेट्टी की सफलता भारतीय बैडमिंटन के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जबकि अन्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है





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