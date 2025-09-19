Head Topics

आयुर्वेदिक औषधीय जड़ी बूटी: तीन पत्ती वाला घास

स्वास्थ्य समाचार

आयुर्वेदिक औषधीय जड़ी बूटी: तीन पत्ती वाला घास
पर्यावरणतीन पत्ती वाला घासऔषधीय गुण
  • 📰 News18 Hindi
  • ⏱ Reading Time:
  • 56 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 47%
  • Publisher: 51%

हिंदी क्षेत्र में उगने वाले तीन पत्ती वाले घास, जिसे सिरका अदरक घास भी कहा जाता है, प्राचीन काल से ग्रामीणों में चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है. यह जड़ी बूटी आज भी कई लोगों को प्राथमिक उपचार के रूप में काम करती है.

ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और गलियों में उगने वाला सिरका अदरक घास , जिसे तीन पत्ती वाला घास कहा जाता है, साधारण दिखने के बावजूद औषधीय गुण ों से भरपूर है. सदियों से लोग इसे घरेलू दवा के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी इसकी मान्यता कायम है. पुराने जमाने में जब दवाइयां आसानी से उपलब्ध नहीं थीं, तब यह पौधा ही बुखार, दर्द और सूजन जैसी समस्याओं का प्राथमिक इलाज बनता था. ग्रामीण बुजुर्ग बताते हैं कि यह जड़ी बूटी शरीर के कई दर्दों में आज भी कारगर साबित होती है.

उसके उपयोग की प्रक्रिया भी आसान है. तीन पत्ती वाले घास को जड़ सहित उखाड़कर साफ धोया जाता है. इसके बाद इसमें अदरक और प्याज मिलाकर ओखली में पीसकर गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली प्रेम देवी बताती हैं कि उनके घुटनों में सूजन थी, लेकिन इस घास का लेप लगाने से आराम मिला. उन्होंने कहा कि इसमें दवा जैसी कड़वाहट नहीं होती और यह पूरी तरह सुरक्षित घरेलू उपाय है. हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. अंजू चौधरी ने बताया कि यह पेस्ट जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की सूजन और सिरदर्द में तुरंत आराम पहुंचाता है. उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह प्राकृतिक औषधि है और आधुनिक दवाओं की तरह इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. आज भी कई गांवों में लोग दवाइयों की बजाय इस पौधे को प्राथमिक इलाज मानते हैं. बुजुर्ग कहते हैं कि यह पौधा प्राकृतिक डॉक्टर की तरह है, जो बिना खर्च के बड़ी तकलीफ को कम कर देता है और जीवन को सरल बनाता है. हेल्थ एक्सपर्ट डॉ अंजू चौधरी के अनुसार, प्रकृति ने हर रोग का इलाज अपने अंदर छिपा रखा है. तीन पत्ती वाला घास केवल जड़ी बूटी ही नहीं बल्कि ग्रामीण परंपरा और घरेलू नुस्खे का उदाहरण है. खेत-खलिहान या आंगन में दिखे तो इसे बेकार न समझें, यह मुफ्त का उपचार है

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

News18 Hindi /  🏆 13. in İN

पर्यावरण तीन पत्ती वाला घास औषधीय गुण प्राकृतिक उपचार अदरक घास ग्रामीण चिकित्सा

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें



Render Time: 2025-09-19 09:07:33