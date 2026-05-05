आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 परीक्षा: एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करें

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 7 मई से 21 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी।

शिक्षा डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गए हैं। उन सभी उम्मीदवारों जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे तुरंत रेलवे चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.

gov.in पर जाकर लॉग इन विवरण दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी आवेदक को ऑफलाइन या डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। रेलवे की ओर से एडमिट कार्ड का सीधा लिंक अभ्यर्थियों के पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजा गया है। आवेदक उस लिंक पर क्लिक करके सीधे लॉग इन विवरण दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया आरआरबी एनटीपीसी यूजी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड के सक्रिय लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लॉग इन क्रेडेंशियल (पंजीकरण नंबर, पासवर्ड/ जन्मतिथि) दर्ज करके सबमिट करना होगा। अब स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी यूजी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक अभ्यर्थी ध्यान रखें कि अभी सभी आवेदकों के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। अन्य अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि को ध्यान में रखते हुए परीक्षा से 4 दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आरआरबी द्वारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 07, 08, 09 मई और 13, 14, 16 व 21 जून 2026 को करवाया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3058 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है उन युवाओं के लिए जो रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें। परीक्षा पैटर्न आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से सामान्य जागरूकता विषय से 40 प्रश्न, गणित से 30 प्रश्न और सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति विषय से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानीपूर्वक प्रश्नों का उत्तर दें। यह परीक्षा उम्मीदवारों के लिए रेलवे में नौकरी पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए उन्हें अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को सभी विषयों की अच्छी समझ होनी चाहिए और उन्हें समय प्रबंधन का भी ध्यान रखना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा है, इसलिए उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत करनी होगी और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देनी होगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप परीक्षा के नियमों और विनियमों से परिचित हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जा सकते हैं। कानपुर जिला न्यायालय में स्वीपर के पदों पर भी भर्ती निकली है, जिसके लिए 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं





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