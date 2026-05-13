आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ आर-पार की जंग की घोषणा की है

आरएलपी (RLP) सांसद हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की है कि वे सरकार तथा सिस्टम के खिलाफ आर-पार में लडेंगे जज तक न्याय न हो सके, जब तक पेपर लीक माफियाओं को उम्रकैद जैसी सजा नहीं मिले। सांसद ने इस बात पर चिंता जताई है कि जैसे ही NEET की परीक्षा रद्द हो जाती, लेकिन फिर भी पेपर लीक एक बड़ी समस्या बना रही है। पीएमओ के लिए टैग और 'स्पेशल एक्शन' की मांग करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से जांच संबंधित हमारी मजबूत कार्यवाही के लिए सहयोग चालू करने की अपील की है और परिपत्र जारी कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने के लिए विशेष निर्देश दिए। हर बात न खुलने तक देखना चाहिए
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 के रद्द होने के बाद आरएलपी ( RLP ) सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। सांसद ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक पेपर लीक माफियाओं को उम्रकैद जैसी सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के सपनों की हत्या होती रहेगी। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पोस्ट में सीधे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था फेल क्यों हुई?
बेनीवाल के अनुसार, नीट पेपर लीक ने उन लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों का भरोसा तोड़ा है जिन्होंने दिन-रात एक कर पढ़ाई की थी। उन्होंने सरकार से पूछा कि विद्यार्थियों के मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक नुकसान की भरपाई आखिल कैसे होगी? PMO को टैग, 'स्पेशल एक्शन' की मांग सांसद बेनीवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय से गुहार लगाई है कि इस प्रकरण की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी को जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने हेतु विशेष निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि मामला केवल छोटे प्यादों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए
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