आरएसएस प्रचार प्रमुख का बड़ा बयान: कॉकरोच जनता पार्टी पर संघ का नजरिया और Gen Z पर विश्वास

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कॉकरोच जनता पार्टी के उभार को लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया बताया और Gen Z के देश पर भरोसे को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत और विभाजन पर भी अपने विचार रखे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने हाल ही में एक मीडिया वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने ' कॉकरोच जनता पार्टी ' (सीजेपी) के उभार को लेकर कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सभी आवाजों और भावनाओं को समायोजित करने की क्षमता है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बताया और कहा कि मीडिया इसे संभालने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र है। आंबेकर ने आगे कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वह हर किसी की आवाज को शामिल कर सकता है और लोगों को इस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने Gen Z (जेन जी) के बारे में बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत का युवा वर्ग बहुत आशावादी है और उन्हें देश पर गहरा विश्वास है। युवा संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करते हैं और लोकतांत्रिक तरीकों से मुद्दों को हल करने में विश्वास रखते हैं। आंबेकर ने इस बात पर जोर दिया कि संघ को भारतीय लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है और यह देश की विविधता को सशक्त बनाता है। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर अपनी बात रखते हुए आंबेकर ने आरएसएस के सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के हालिया बयान को दोहराया। उन्होंने कहा कि संघ का हमेशा से मानना रहा है कि लोगों के बीच बातचीत से समस्याएं हल हो सकती हैं। जब सरकारी स्तर पर वार्ता आगे नहीं बढ़ रही हो, तो नागरिक स्तर पर संवाद जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि पाकिस्तान के साथ व्यापार और संपर्क बनाए रखने से धीरे-धीरे कुछ मुद्दों का समाधान हो सकता है। आंबेकर ने यह भी स्वीकार किया कि सरकारों के बीच वार्ता एक राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय है, लेकिन लोगों के बीच बातचीत हमेशा जारी रहनी चाहिए ताकि आपसी संबंध मजबूत होते रहें। देश के विभाजन पर अपनी राय व्यक्त करते हुए आंबेकर ने कहा कि आरएसएस ने हमेशा विभाजन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर 1947 में संघ अधिक मजबूत होता, तो देश का विभाजन नहीं होता। उन्होंने विभाजन को भारत के लिए सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बताया। इसके बावजूद, आरएसएस ने उस समय हिंदुओं की रक्षा करने और उनका पुनर्वास करने में सफलता पाई। आंबेकर ने यह भी कहा कि आरएसएस आज पहले से कहीं अधिक मजबूत है और देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहा है। उन्होंने समाप्त करते हुए कहा कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और युवाओं का देश के प्रति भरोसा इसका प्रमाण है। संघ समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करता है और देश के विकास में योगदान देता है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने हाल ही में एक मीडिया वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के उभार को लेकर कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सभी आवाजों और भावनाओं को समायोजित करने की क्षमता है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बताया और कहा कि मीडिया इसे संभालने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र है। आंबेकर ने आगे कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वह हर किसी की आवाज को शामिल कर सकता है और लोगों को इस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने Gen Z (जेन जी) के बारे में बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत का युवा वर्ग बहुत आशावादी है और उन्हें देश पर गहरा विश्वास है। युवा संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करते हैं और लोकतांत्रिक तरीकों से मुद्दों को हल करने में विश्वास रखते हैं। आंबेकर ने इस बात पर जोर दिया कि संघ को भारतीय लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है और यह देश की विविधता को सशक्त बनाता है। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर अपनी बात रखते हुए आंबेकर ने आरएसएस के सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के हालिया बयान को दोहराया। उन्होंने कहा कि संघ का हमेशा से मानना रहा है कि लोगों के बीच बातचीत से समस्याएं हल हो सकती हैं। जब सरकारी स्तर पर वार्ता आगे नहीं बढ़ रही हो, तो नागरिक स्तर पर संवाद जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि पाकिस्तान के साथ व्यापार और संपर्क बनाए रखने से धीरे-धीरे कुछ मुद्दों का समाधान हो सकता है। आंबेकर ने यह भी स्वीकार किया कि सरकारों के बीच वार्ता एक राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय है, लेकिन लोगों के बीच बातचीत हमेशा जारी रहनी चाहिए ताकि आपसी संबंध मजबूत होते रहें। देश के विभाजन पर अपनी राय व्यक्त करते हुए आंबेकर ने कहा कि आरएसएस ने हमेशा विभाजन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर 1947 में संघ अधिक मजबूत होता, तो देश का विभाजन नहीं होता। उन्होंने विभाजन को भारत के लिए सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बताया। इसके बावजूद, आरएसएस ने उस समय हिंदुओं की रक्षा करने और उनका पुनर्वास करने में सफलता पाई। आंबेकर ने यह भी कहा कि आरएसएस आज पहले से कहीं अधिक मजबूत है और देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहा है। उन्होंने समाप्त करते हुए कहा कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और युवाओं का देश के प्रति भरोसा इसका प्रमाण है। संघ समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करता है और देश के विकास में योगदान देता है





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