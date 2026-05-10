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आरएसएस प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा का आह्वान: हिंदू समाज की एकजुटता और पंच परिवर्तन से ही होगा राष्ट्र का उत्थान

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आरएसएस प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा का आह्वान: हिंदू समाज की एकजुटता और पंच परिवर्तन से ही होगा राष्ट्र का उत्थान
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📆10-05-2026 20:11:00
📰Dainik Jagran
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रांची के चिन्मय मिशन आश्रम में आयोजित मातृशक्ति गोष्ठी में गोपाल शर्मा ने छुआछूत के अंत, पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वदेशी अपनाने पर विस्तृत चर्चा की।

रांची के बड़ा तालाब स्थित चिन्मय मिशन आश्रम के सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा ने मातृशक्ति प्रमुख जन गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से सामाजिक समरसता और एकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने वनवास के कठिन समय में वनवासी समाज को हृदय से गले लगाया और उनके प्रति प्रेम प्रकट किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में समय व्यतीत किया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति में दलित और वंचित समाज का स्थान हमेशा से सम्मानजनक रहा है। गोपाल शर्मा ने कहा कि समय के साथ समाज में कुछ ऐसी विसंगतियां पैदा हुईं जिन्होंने लोगों के बीच दूरियां बढ़ा दीं, जिन्हें अब समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब हम हृदय से एक दूसरे को स्वीकार करें। छुआछूत और सामाजिक भेदभाव पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक बुराई है जिसे जड़ से मिटाना अनिवार्य है। उन्होंने मुगल काल का उदाहरण देते हुए बताया कि उस कठिन समय में भी समाज के ऐसे लोग थे जिन्होंने गंदगी साफ करने जैसे कठिन कार्य किए, लेकिन अपनी आस्था और धर्म का त्याग नहीं किया और इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महर्षि व्यास के उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने छुआछूत जैसी कुरीतियों को जन्म दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में यह आवश्यक है कि हम इन कृत्रिम बाधाओं को तोड़कर एक संगठित हिंदू समाज का निर्माण करें। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे संस्कारों, जैसे कि विवाह, जनेऊ और विभिन्न यज्ञोपवीत कार्यक्रमों में समाज के हर वर्ग की भागीदारी अनिवार्य होती है, फिर भी वास्तविक जीवन में हम दूरी बनाए रखते हैं। यह विरोधाभास दुखद है और इसे दूर कर सभी हिंदुओं में यह भाव जागृत करना होगा कि हम सब एक हैं। गोपाल शर्मा ने पंच परिवर्तन की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की और इसे परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति का मूल मंत्र बताया। उन्होंने वर्तमान पारिवारिक ढांचे में आ रहे बदलावों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार, जो भारतीय संस्कृति की पहचान थे, अब टूट रहे हैं और एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है। विडंबना यह है कि एकल परिवारों में भी सदस्यों के बीच संवाद की भारी कमी हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस बच्चे का पालन-पोषण माता-पिता बड़े लाड़-प्यार से करते हैं, वह बाहरी दुनिया और गलत संपर्कों के प्रभाव में आकर अपने ही परिवार से दूर हो जाता है। उन्होंने आह्वान किया कि परिवार के सभी सदस्यों को बैठकर इस विषय पर विचार करना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को सही दिशा मिल सके और पारिवारिक बंधन मजबूत हों। उनके अनुसार, परिवार ही वह पहली पाठशाला है जहाँ से संस्कार शुरू होते हैं, और यदि परिवार बिखरता है तो समाज भी बिखरने लगता है। पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे में यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जल संरक्षण को प्राथमिकता दे, अधिक से अधिक पेड़ लगाए और प्लास्टिक के उपयोग को न्यूनतम करे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर बदलाव लाने से संभव होगी। इसके साथ ही, उन्होंने स्वदेशी के भाव को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में केवल स्वदेशी सामान ही आना चाहिए ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले और राष्ट्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। स्वदेशी केवल एक आर्थिक विकल्प नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विचार है जिसे हर परिवार में लागू किया जाना चाहिए ताकि देश का धन देश के विकास में ही लगे। इस गरिमामयी गोष्ठी में समाज की कई प्रमुख महिलाएं और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विकास भारती की उपाध्यक्ष डॉ.

रंजना कुमारी, महानगर संघचालक पवन मंत्री, चिन्मय मिशन आश्रम के स्वामी परिपूर्णानंद, महानगर संपर्क प्रमुख रवींद्र कुमार तिवारी, महानगर कार्यवाह दीपक पांडेय, प्रचारक विशाल कुमार और शालिनी सचदेव सहित अनेक लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि सामाजिक समरसता और पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी जाएगी। इस अवसर पर यह संदेश स्पष्ट रूप से उभर कर आया कि जब तक समाज का हर वर्ग एक सूत्र में नहीं बंधेगा, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। सभी उपस्थित सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को उतारेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे

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