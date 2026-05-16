आरएसएस की टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान सरकार और मान्यताओं पर प्रतिक्रिया

आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले और पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की टिप्पणियों ने पाकिस्तान-भारत संबंधों को फिर से चर्चा में ला दिया है। होसबाले ने कहा कि भारत को 'पाकिस्तान के साथ संवाद के दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिएं', जबकि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख ने लोगों के बीच संपर्क बने रहने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को 'सकारात्मक' माना है।
आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत को ' पाकिस्तान के साथ संवाद के दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिएं.
' भारत की अहम हस्तियों की ओर से आईं हाल की दो टिप्पणियों ने भारत-पाकिस्तान संबंधों के भविष्य पर चर्चा को फिर से ज़िंदा कर दिया है. होसबाले के बयान के बाद पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) मनोज नरवणे ने भी संपर्क बनाए रखने के विचार का समर्थन किया. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि 'सीमा के दोनों ओर आम लोग रहते हैं' और उनकी रोज़मर्रा की चिंताएं समान हैं.
उन्होंने कहा कि लोगों के बीच संपर्क बने रहने चाहिए क्योंकि इससे संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. हालांकि, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को 'सकारात्मक' माना और कहा कि तनावपूर्ण संबंधों के बीच संवाद को एक विकल्प के रूप में स्वीकार करना स्वागतयोग्य है
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