आरजे महवश ने न्यूड क्रिकेटर की मदद करनी शुरू की, कहा- ऐसे में दोस्तों में बहस होती हैं, अनफॉलो होते हैं और बात खत्म

आरजे महवश ने न्यूड क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि चहल के साथ उनकी दोस्ती से और कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी मित्र में भी बहस होने और अनफॉलो होने की बात कही।
महवश और चहल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान स्टेडियम में मिले थे। IPL 2025 में भी महवश चहल को सपोर्ट करती दिखी थीं। अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवाह ों पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि उनके और चहल के बीच सिर्फ दोस्ती थी। हाल ही में दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो किया था, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गईं। इस पर महवश ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कहा, 'लोगों का यह है कि चीजों को बहुत बड़ा बना देते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, जब आप खुद उस चीज से गुजर रहे होते हो। दोस्तों में बहस हो गई, अनफॉलो हो गया और बात खत्म। इसमें इतनी बड़ी बात है ही नहीं।.
महवश और चहल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान स्टेडियम में मिले थे। IPL 2025 में भी महवश चहल को सपोर्ट करती दिखी थीं। अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि उनके और चहल के बीच सिर्फ दोस्ती थी। हाल ही में दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो किया था, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गईं। इस पर महवश ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कहा, 'लोगों का यह है कि चीजों को बहुत बड़ा बना देते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, जब आप खुद उस चीज से गुजर रहे होते हो। दोस्तों में बहस हो गई, अनफॉलो हो गया और बात खत्म। इसमें इतनी बड़ी बात है ही नहीं।
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