आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार के नाम पर रोहिणी आचार्य ने जताई नाराजगी

आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह के नाम पर रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताई है. उन्होंने गुटबाजी, विश्वासघात और कार्यकर्ताओं के प्रति अमर्यादित व्यवहार के आरोप लगाए हैं.
रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह के नाम पर नाराजगी जताई है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गुटबाजी , विश्वासघात और कार्यकर्ताओं के प्रति अमर्यादित व्यवहार के आरोप लगाए हैं.
रोहिणी ने सवाल किया है कि क्या पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है. उन्होंने कहा है कि पार्टी की स्थापना के समय से लेकर आज तक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े एक नहीं अनेकों समर्पित, सम्मानित, जमीन से जुड़े कट्टर लालूवादी अल्पसंख्यक चेहरे हैं. यादव, दलित, पिछड़े व वंचित समाज से आने वाले वरिष्ठ व युवा लोग हैं, ऐसे लोगों की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है और पार्टी हित में तो कतई नहीं है.
रोहिणी आचार्य की टिप्पणी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनकी पोस्ट ने पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व से जुड़े सवालों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
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