आरजेडी को बड़ा झटका: रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल

बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की।
बिहार समाचार: आरजेडी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की। राजद की पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। रितु जायसवाल के साथ सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद रितु जायसवाल ने कहा कि वह जिस पार्टी में पहले थीं, उसे लेकर उनके पुराने वीडियो ट्रोल किए जाएंगे, लेकिन वह डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वह केवल एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती रही हैं। जब उन्होंने अपना फैसला लिया तो उन्हें बागी कहा गया। राजद पर हमला बोलते हुए रितु जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज वह बीजेपी में इसलिए शामिल हुई हैं क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और प्रधानमंत्री राष्ट्र और आम लोगों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के आम लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं दीं, जिससे विपदा के समय गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहारा मिलता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि रितु जायसवाल ने सामाजिक जीवन में बहुत कम समय में अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। संजय सरावगी ने कहा कि आज बीजेपी का दरवाजा बंद है। जिस दिन बीजेपी का दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा, उस दिन राजद का एक भी नेता वहां नहीं बचेगा.
बिहार समाचार: आरजेडी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की। राजद की पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। रितु जायसवाल के साथ सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद रितु जायसवाल ने कहा कि वह जिस पार्टी में पहले थीं, उसे लेकर उनके पुराने वीडियो ट्रोल किए जाएंगे, लेकिन वह डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वह केवल एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती रही हैं। जब उन्होंने अपना फैसला लिया तो उन्हें बागी कहा गया। राजद पर हमला बोलते हुए रितु जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज वह बीजेपी में इसलिए शामिल हुई हैं क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और प्रधानमंत्री राष्ट्र और आम लोगों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के आम लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं दीं, जिससे विपदा के समय गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहारा मिलता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि रितु जायसवाल ने सामाजिक जीवन में बहुत कम समय में अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। संजय सरावगी ने कहा कि आज बीजेपी का दरवाजा बंद है। जिस दिन बीजेपी का दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा, उस दिन राजद का एक भी नेता वहां नहीं बचेगा
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