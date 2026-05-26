Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

आरजेडी को बड़ा झटका: रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल

राजनीति News

आरजेडी को बड़ा झटका: रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल
आरजेडीबीजेपीरितु जायसवाल
📆26-05-2026 12:43:00
📰News Nation
77 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 51%

बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की।

बिहार समाचार: आरजेडी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की। राजद की पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। रितु जायसवाल के साथ सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद रितु जायसवाल ने कहा कि वह जिस पार्टी में पहले थीं, उसे लेकर उनके पुराने वीडियो ट्रोल किए जाएंगे, लेकिन वह डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वह केवल एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती रही हैं। जब उन्होंने अपना फैसला लिया तो उन्हें बागी कहा गया। राजद पर हमला बोलते हुए रितु जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज वह बीजेपी में इसलिए शामिल हुई हैं क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और प्रधानमंत्री राष्ट्र और आम लोगों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के आम लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं दीं, जिससे विपदा के समय गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहारा मिलता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि रितु जायसवाल ने सामाजिक जीवन में बहुत कम समय में अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। संजय सरावगी ने कहा कि आज बीजेपी का दरवाजा बंद है। जिस दिन बीजेपी का दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा, उस दिन राजद का एक भी नेता वहां नहीं बचेगा.

बिहार समाचार: आरजेडी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की। राजद की पूर्व महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रितु जायसवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। रितु जायसवाल के साथ सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद रितु जायसवाल ने कहा कि वह जिस पार्टी में पहले थीं, उसे लेकर उनके पुराने वीडियो ट्रोल किए जाएंगे, लेकिन वह डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वह केवल एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती रही हैं। जब उन्होंने अपना फैसला लिया तो उन्हें बागी कहा गया। राजद पर हमला बोलते हुए रितु जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज वह बीजेपी में इसलिए शामिल हुई हैं क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और प्रधानमंत्री राष्ट्र और आम लोगों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के आम लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं दीं, जिससे विपदा के समय गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहारा मिलता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि रितु जायसवाल ने सामाजिक जीवन में बहुत कम समय में अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। संजय सरावगी ने कहा कि आज बीजेपी का दरवाजा बंद है। जिस दिन बीजेपी का दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा, उस दिन राजद का एक भी नेता वहां नहीं बचेगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News Nation /  🏆 15. in İN

आरजेडी बीजेपी रितु जायसवाल पीएम मोदी नीतियां

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 15:49:56