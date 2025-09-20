आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की, 574 पदों पर होगी नियुक्ति

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। परीक्षा 1 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( आरपीएससी ) ने कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आज से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। आयोग ने सेवा नियमों में हुए बदलाव के बाद पूर्व की वैकेंसी को रद्द कर नई वैकेंसी निकाली थी, लेकिन पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि पिछली भर्ती में जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन्हें भी इस नई भर्ती के लिए फिर से आवेदन करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह

सुनिश्चित करेगा कि भर्ती प्रक्रिया नए नियमों और विनियमों के अनुसार हो।\इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। पिछली बार, लगभग पौने दो लाख उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, जो इस भर्ती की लोकप्रियता को दर्शाता है। परीक्षा 1 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। कार्मिक विभाग द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सभी तीनों पेपर में अलग-अलग 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यह नियम सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, पहले लिखित परीक्षा में कम अंक या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी मेरिट के आधार पर चयनित हो जाते थे। कॉलेज शिक्षा में यह स्थिति पहले नहीं थी, और अब आयोग को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।\चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से आयोजित की जाएगी। आयोग आवश्यकतानुसार आंसर की के मूल्यांकन में स्केलिंग / मॉडरेशन / नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति का उपयोग कर सकता है, जिससे परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रक्रिया विभिन्न परीक्षा स्तरों में अंकों के वितरण को संतुलित करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, समाचार में अन्य प्रासंगिक अपडेट भी शामिल हैं, जैसे कि पंजाब में राहत सामग्री लूटने वालों पर मनजीत भौम का गुस्सा, राजस्थान के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना, और कानपुर मंडल में राहत की बारिश के बाद उमस बढ़ने की संभावना। ये घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही घटनाओं की व्यापक तस्वीर प्रदान करती हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को ही इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाए





