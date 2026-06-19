आरपीएफ ने फर्जी आधार कार्ड और बदले नाम टिकट से तीन यात्रियों को पकड़ा

उत्तर पूर्व रेलवे क्राइम ब्रांच ने गोरखपुर-मुंबई स्पेशल ट्रेन में छापा मारा, जिसमें तीन यात्रियों को फर्जी आधार कार्ड और दूसरे व्यक्ति के नाम के टिकट से यात्रा करते पकड़ा गया। दलालों ने यात्रियों को ठगा जिन्होंने विशेष रूप से ओपनिंग डे में बुक किए गए टिकटों का उपयोग किया। निरीक्षण में पता चला कि दलाल दिन भर में 10 से 12 यात्रियों को इसी तरह फ्रॉड कर रहे हैं।

दलाल ों ने फर्जी आधार कार्ड और बदले हुए नाम के टिकट बेचकर यात्रियों को ठगा, जिसमें गोरखपुर से मुंबई जाने वाले तीन यात्री पकड़े गए। आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने तीन यात्रियों को पकड़ा, जांच जारी। अख्तर नाम के बने आधार कार्ड पर दलाल ों ने गोरखपुर से मुंबई का स्लीपर क्लास का टिकट ओपनिंग डे में ही बुक करा दिया। 900 रुपये किराए वाले इस टिकट को रजीउल्लाह महताब हुसैन खान को 2700 रुपये में बेच दिया। दलाल ने अख्तर के नाम से बने टिकट के साथ उसके आधार कार्ड में छेड़छाड़ किया। आधार कार्ड में अख्तर की जगह रजीबुल्लाह महताब हुसैन का नाम और क्यूआर कोड बदलकर दे दिया। आधार में छेड़छाड़ और दूसरे नाम से यात्रा करते हुए आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ लिया। जांच में पता चला कि दलाल प्रतिदिन 10 से 12 यात्रियों को इसी तरह फर्जी आधार कार्ड और दूसरे नाम के टिकट के साथ भेज रहे हैं। उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 01080 गोरखपुर-मुंबई स्पेशल में छापा मारा। बोगी एस-3 की सीट नंबर 49, 53 एवं 54 पर यात्रा कर रहे तीन यात्रियों को छद्म नामों से यात्रा करते पकड़ा। यहां रजीउल्लाह महताब हुसैन खान (34) अख्तर, उनकी पत्नी आफरीन रजीउल्लाह खान (31) यास्मीन और परिचित परवीन मोहम्मद नदीम खान (35) शाहीन नाम से यात्रा कर रहीं थी। एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड (एआरपी) में अन्य व्यक्तियों के नाम पर बुक टिकट के साथ आधार कार्डों में नाम और क्यूआर कोड परिवर्तित किए गए थे। तीनों यात्री ठाणे के नवी मुंबई के रहने वाले हैं। टिकट के लिए जिन आधार कार्ड का उपयोग किया गया, वह भी मुंबई के बने हुए हैं। मुंबई के टिकट दलाल अशरफ मोहम्मद जब्बार शेख ने यह टिकट बनवाए थे। आरपीएफ की क्राइम ब्रांच प्रभारी रणजीत यादव, निरीक्षक प्रशांत सिंह यादव और उनकी टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि दूसरे नामों के टिकट और आधार कार्ड के साथ लगातार कई दिनों से यात्री सफर कर रहे हैं। दो दिन पहले भी मुंबई तक की टीम को सूचना भेजी गई थी। हालांकि वह टीम इस मामले को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी थी। दलाल नहीं बिकने वाले टिकटों को निरस्त कर देते थे। वहीं, एक ही नाम से कई टिकट बनाए गए थे। आरपीएफ की टीम जल्द ही मुंबई रवाना होगी.

दलालों ने फर्जी आधार कार्ड और बदले हुए नाम के टिकट बेचकर यात्रियों को ठगा, जिसमें गोरखपुर से मुंबई जाने वाले तीन यात्री पकड़े गए। आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने तीन यात्रियों को पकड़ा, जांच जारी। अख्तर नाम के बने आधार कार्ड पर दलालों ने गोरखपुर से मुंबई का स्लीपर क्लास का टिकट ओपनिंग डे में ही बुक करा दिया। 900 रुपये किराए वाले इस टिकट को रजीउल्लाह महताब हुसैन खान को 2700 रुपये में बेच दिया। दलाल ने अख्तर के नाम से बने टिकट के साथ उसके आधार कार्ड में छेड़छाड़ किया। आधार कार्ड में अख्तर की जगह रजीबुल्लाह महताब हुसैन का नाम और क्यूआर कोड बदलकर दे दिया। आधार में छेड़छाड़ और दूसरे नाम से यात्रा करते हुए आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ लिया। जांच में पता चला कि दलाल प्रतिदिन 10 से 12 यात्रियों को इसी तरह फर्जी आधार कार्ड और दूसरे नाम के टिकट के साथ भेज रहे हैं। उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 01080 गोरखपुर-मुंबई स्पेशल में छापा मारा। बोगी एस-3 की सीट नंबर 49, 53 एवं 54 पर यात्रा कर रहे तीन यात्रियों को छद्म नामों से यात्रा करते पकड़ा। यहां रजीउल्लाह महताब हुसैन खान (34) अख्तर, उनकी पत्नी आफरीन रजीउल्लाह खान (31) यास्मीन और परिचित परवीन मोहम्मद नदीम खान (35) शाहीन नाम से यात्रा कर रहीं थी। एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड (एआरपी) में अन्य व्यक्तियों के नाम पर बुक टिकट के साथ आधार कार्डों में नाम और क्यूआर कोड परिवर्तित किए गए थे। तीनों यात्री ठाणे के नवी मुंबई के रहने वाले हैं। टिकट के लिए जिन आधार कार्ड का उपयोग किया गया, वह भी मुंबई के बने हुए हैं। मुंबई के टिकट दलाल अशरफ मोहम्मद जब्बार शेख ने यह टिकट बनवाए थे। आरपीएफ की क्राइम ब्रांच प्रभारी रणजीत यादव, निरीक्षक प्रशांत सिंह यादव और उनकी टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि दूसरे नामों के टिकट और आधार कार्ड के साथ लगातार कई दिनों से यात्री सफर कर रहे हैं। दो दिन पहले भी मुंबई तक की टीम को सूचना भेजी गई थी। हालांकि वह टीम इस मामले को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी थी। दलाल नहीं बिकने वाले टिकटों को निरस्त कर देते थे। वहीं, एक ही नाम से कई टिकट बनाए गए थे। आरपीएफ की टीम जल्द ही मुंबई रवाना होगी





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आरपीएफ क्राइम ब्रांच फर्जी आधार कार्ड टिकट ठगी दलाल गोरखपुर मुंबई ट्रेन

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