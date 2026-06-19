Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

आरपीएफ ने फर्जी आधार कार्ड और बदले नाम टिकट से तीन यात्रियों को पकड़ा

राज्य News

आरपीएफ ने फर्जी आधार कार्ड और बदले नाम टिकट से तीन यात्रियों को पकड़ा
आरपीएफ क्राइम ब्रांचफर्जी आधार कार्डटिकट ठगी
📆19-06-2026 01:18:00
📰Dainik Jagran
95 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 53%

उत्तर पूर्व रेलवे क्राइम ब्रांच ने गोरखपुर-मुंबई स्पेशल ट्रेन में छापा मारा, जिसमें तीन यात्रियों को फर्जी आधार कार्ड और दूसरे व्यक्ति के नाम के टिकट से यात्रा करते पकड़ा गया। दलालों ने यात्रियों को ठगा जिन्होंने विशेष रूप से ओपनिंग डे में बुक किए गए टिकटों का उपयोग किया। निरीक्षण में पता चला कि दलाल दिन भर में 10 से 12 यात्रियों को इसी तरह फ्रॉड कर रहे हैं।

दलाल ों ने फर्जी आधार कार्ड और बदले हुए नाम के टिकट बेचकर यात्रियों को ठगा, जिसमें गोरखपुर से मुंबई जाने वाले तीन यात्री पकड़े गए। आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने तीन यात्रियों को पकड़ा, जांच जारी। अख्तर नाम के बने आधार कार्ड पर दलाल ों ने गोरखपुर से मुंबई का स्लीपर क्लास का टिकट ओपनिंग डे में ही बुक करा दिया। 900 रुपये किराए वाले इस टिकट को रजीउल्लाह महताब हुसैन खान को 2700 रुपये में बेच दिया। दलाल ने अख्तर के नाम से बने टिकट के साथ उसके आधार कार्ड में छेड़छाड़ किया। आधार कार्ड में अख्तर की जगह रजीबुल्लाह महताब हुसैन का नाम और क्यूआर कोड बदलकर दे दिया। आधार में छेड़छाड़ और दूसरे नाम से यात्रा करते हुए आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ लिया। जांच में पता चला कि दलाल प्रतिदिन 10 से 12 यात्रियों को इसी तरह फर्जी आधार कार्ड और दूसरे नाम के टिकट के साथ भेज रहे हैं। उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 01080 गोरखपुर-मुंबई स्पेशल में छापा मारा। बोगी एस-3 की सीट नंबर 49, 53 एवं 54 पर यात्रा कर रहे तीन यात्रियों को छद्म नामों से यात्रा करते पकड़ा। यहां रजीउल्लाह महताब हुसैन खान (34) अख्तर, उनकी पत्नी आफरीन रजीउल्लाह खान (31) यास्मीन और परिचित परवीन मोहम्मद नदीम खान (35) शाहीन नाम से यात्रा कर रहीं थी। एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड (एआरपी) में अन्य व्यक्तियों के नाम पर बुक टिकट के साथ आधार कार्डों में नाम और क्यूआर कोड परिवर्तित किए गए थे। तीनों यात्री ठाणे के नवी मुंबई के रहने वाले हैं। टिकट के लिए जिन आधार कार्ड का उपयोग किया गया, वह भी मुंबई के बने हुए हैं। मुंबई के टिकट दलाल अशरफ मोहम्मद जब्बार शेख ने यह टिकट बनवाए थे। आरपीएफ की क्राइम ब्रांच प्रभारी रणजीत यादव, निरीक्षक प्रशांत सिंह यादव और उनकी टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि दूसरे नामों के टिकट और आधार कार्ड के साथ लगातार कई दिनों से यात्री सफर कर रहे हैं। दो दिन पहले भी मुंबई तक की टीम को सूचना भेजी गई थी। हालांकि वह टीम इस मामले को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी थी। दलाल नहीं बिकने वाले टिकटों को निरस्त कर देते थे। वहीं, एक ही नाम से कई टिकट बनाए गए थे। आरपीएफ की टीम जल्द ही मुंबई रवाना होगी.

दलालों ने फर्जी आधार कार्ड और बदले हुए नाम के टिकट बेचकर यात्रियों को ठगा, जिसमें गोरखपुर से मुंबई जाने वाले तीन यात्री पकड़े गए। आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने तीन यात्रियों को पकड़ा, जांच जारी। अख्तर नाम के बने आधार कार्ड पर दलालों ने गोरखपुर से मुंबई का स्लीपर क्लास का टिकट ओपनिंग डे में ही बुक करा दिया। 900 रुपये किराए वाले इस टिकट को रजीउल्लाह महताब हुसैन खान को 2700 रुपये में बेच दिया। दलाल ने अख्तर के नाम से बने टिकट के साथ उसके आधार कार्ड में छेड़छाड़ किया। आधार कार्ड में अख्तर की जगह रजीबुल्लाह महताब हुसैन का नाम और क्यूआर कोड बदलकर दे दिया। आधार में छेड़छाड़ और दूसरे नाम से यात्रा करते हुए आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ लिया। जांच में पता चला कि दलाल प्रतिदिन 10 से 12 यात्रियों को इसी तरह फर्जी आधार कार्ड और दूसरे नाम के टिकट के साथ भेज रहे हैं। उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 01080 गोरखपुर-मुंबई स्पेशल में छापा मारा। बोगी एस-3 की सीट नंबर 49, 53 एवं 54 पर यात्रा कर रहे तीन यात्रियों को छद्म नामों से यात्रा करते पकड़ा। यहां रजीउल्लाह महताब हुसैन खान (34) अख्तर, उनकी पत्नी आफरीन रजीउल्लाह खान (31) यास्मीन और परिचित परवीन मोहम्मद नदीम खान (35) शाहीन नाम से यात्रा कर रहीं थी। एडवांस रिजर्वेशन पीरिएड (एआरपी) में अन्य व्यक्तियों के नाम पर बुक टिकट के साथ आधार कार्डों में नाम और क्यूआर कोड परिवर्तित किए गए थे। तीनों यात्री ठाणे के नवी मुंबई के रहने वाले हैं। टिकट के लिए जिन आधार कार्ड का उपयोग किया गया, वह भी मुंबई के बने हुए हैं। मुंबई के टिकट दलाल अशरफ मोहम्मद जब्बार शेख ने यह टिकट बनवाए थे। आरपीएफ की क्राइम ब्रांच प्रभारी रणजीत यादव, निरीक्षक प्रशांत सिंह यादव और उनकी टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि दूसरे नामों के टिकट और आधार कार्ड के साथ लगातार कई दिनों से यात्री सफर कर रहे हैं। दो दिन पहले भी मुंबई तक की टीम को सूचना भेजी गई थी। हालांकि वह टीम इस मामले को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी थी। दलाल नहीं बिकने वाले टिकटों को निरस्त कर देते थे। वहीं, एक ही नाम से कई टिकट बनाए गए थे। आरपीएफ की टीम जल्द ही मुंबई रवाना होगी

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

आरपीएफ क्राइम ब्रांच फर्जी आधार कार्ड टिकट ठगी दलाल गोरखपुर मुंबई ट्रेन

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

भोपाल में लॉकडाउन 10 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया: प्रदेश में 12 हजार से ज्यादा पॉजिटिव हुए, 14 हजार से ज्यादा ठीक होकर लौटे; लगातार चौथे दिन एक्टिव केस में कमीभोपाल में लॉकडाउन 10 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया: प्रदेश में 12 हजार से ज्यादा पॉजिटिव हुए, 14 हजार से ज्यादा ठीक होकर लौटे; लगातार चौथे दिन एक्टिव केस में कमीमध्यप्रदेश के लिए राहत भरी बात है। यहां देर से ही सही, लेकिन कोरोना कर्फ्यू का असर दिखने लगा है। प्रदेश में शनिवार को 12 हजार 379 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खास बात ये है कि 14 हजार 562 मरीज ठीक होकर लौटे हैं। लगातार चौथे दिन एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले 27 अप्रैल को 1,742 एक्टिव केस बढ़े थे। तब से इनमें रोजाना कमी आ रही है। इधर, सरकार ने भोपाल में भी 10 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकड... | Coronavirus in India, MP Coronavirus Cases, Virus Cases in MP, COVID-19 Cases, Corona Virus Cases in Bhopal, Coronavirus Update in Madhya Pradesh, coronavirus MP, Coronavirus Outbreak In MP
Read more »

LIC की इस स्‍कीम में हर महीने 10 हजार लगाते तो 5 साल में जुटा लेते 12 लाख, सिर्फ 1,000 से कर सकते हैं शुरूLIC की इस स्‍कीम में हर महीने 10 हजार लगाते तो 5 साल में जुटा लेते 12 लाख, सिर्फ 1,000 से कर सकते हैं शुरूदेश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की एक म्यूचुअल फंड स्‍कीम ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इसमें न्यूनतम एसआईपी निवेश सिर्फ 1000 रुपये है। यह निफ्टी 500 टीआरआई को ट्रैक करती है। पिछले एक साल में एलआईसी एमएफ डिविडेंड यील्ड फंड ने 60.
Read more »

महाकुंभ में कल्पवास: १० लाख से अधिक लोगों ने किया व्रतमहाकुंभ में कल्पवास: १० लाख से अधिक लोगों ने किया व्रतमहाकुंभ में कल्पवास करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस वर्ष महाकुंभ में १० लाख से अधिक लोगों ने कल्पवास किया है। १२ फरवरी, माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास का पारण होगा।
Read more »

LLC Ten-10: नीलामी के बाद अब ऐसी दिखती हैं सभी 12 टीमें, ग्राफिक्स में सभी स्क्वॉड, आइकन प्लेयर्स पर रहेगी नजरLLC Ten-10: नीलामी के बाद अब ऐसी दिखती हैं सभी 12 टीमें, ग्राफिक्स में सभी स्क्वॉड, आइकन प्लेयर्स पर रहेगी नजरअमर उजाला और लीजेंड्स लीग क्रिकेट द्वारा आयोजित की जा रही एलएलसीटेन 10 लीग के सभी 12 स्क्वॉड तय हो चुके हैं। हर टीम ने 16 खिलाड़ियों का स्क्वॉड बनाया है। इनमें तीन आइकन
Read more »

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read more »

UP: 10 साड़ी और 16 हजार रुपये, मां ने बेच दी 12 साल की बेटी, खरीदार और ऑटो चालक करते रहे दरिंदगी की हदें पारUP: 10 साड़ी और 16 हजार रुपये, मां ने बेच दी 12 साल की बेटी, खरीदार और ऑटो चालक करते रहे दरिंदगी की हदें पारबिहार की महिला ने 10 साड़ी और 16 हजार रुपये के लिए अपनी 12 साल की बेटी को बेच दिया।
Read more »



Render Time: 2026-06-19 04:19:00