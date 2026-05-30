Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

आरबीआई की मजबूत कमाई के आधार पर, केन्द्र सरकार को 2,86,588 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर

Economy News

आरबीआई की मजबूत कमाई के आधार पर, केन्द्र सरकार को 2,86,588 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर
RBICentreDollar
📆30-05-2026 16:50:00
📰Navjivan
64 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 68%

आरबीआई की मजबूत कमाई के आधार पर, केन्द्र सरकार को 2,86,588 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर मंजूर किया गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में यह राशि 2,68,590 करोड़, 2023-24 में 2,10,874 करोड़ और 2022-23 में 87,416 करोड़ रुपये थी।

रुपये की कमजोरी, जो आयातकों को नुकसान पहुंचाती है, तेल की कीमतों को बढ़ाती है और देश की डॉलर जीडीपी को घटाती है, वही कमजोरी, डॉलर बेचे जाने की स्थिति में आरबीआई का मुनाफा बढ़ाती है और सरकार को दी जाने वाली रकम भी। रुपये के गिरने को आम तौर पर एक मैक्रोइकोनॉमिक समस्या माना जाता है। इससे आयात की लागत बढ़ती है, महंगाई का दबाव बढ़ता है, निवेशक परेशान होते हैं और राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचती है। लेकिन भारत के हालिया अनुभवों ने एक अजीब विरोधाभास पैदा किया। रुपये की वही कमजोरी, जो बाहरी तनाव पैदा करती है, उसने केन्द्र सरकार का बड़ा वित्तीय फायदा भी किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रुपये को संभालने के लिए डॉलर बेचने से बड़ा मुनाफा हुआ है, जिसे बाद में सरप्लस के तौर पर केन्द्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह आरबीआई सिर्फ करेंसी को मैनेज नहीं कर रहा, वह सरकार के लिए कोषाध्यक्ष जैसा बन गया। इसे थोड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्र सरकार को 2,86,588 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर मंजूर किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह राशि 2,68,590 करोड़, 2023-24 में 2,10,874 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 में 87,416 करोड़ रुपये थी। यह ताजा ट्रांसफर आरबीआई की मजबूत कमाई पर आधारित है, जिसमें रुपये को सहारा देने के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर बेचने से हुआ मुनाफा और विदेशी संपत्तियों पर ज्यादा आय शामिल है.

रुपये की कमजोरी, जो आयातकों को नुकसान पहुंचाती है, तेल की कीमतों को बढ़ाती है और देश की डॉलर जीडीपी को घटाती है, वही कमजोरी, डॉलर बेचे जाने की स्थिति में आरबीआई का मुनाफा बढ़ाती है और सरकार को दी जाने वाली रकम भी। रुपये के गिरने को आम तौर पर एक मैक्रोइकोनॉमिक समस्या माना जाता है। इससे आयात की लागत बढ़ती है, महंगाई का दबाव बढ़ता है, निवेशक परेशान होते हैं और राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचती है। लेकिन भारत के हालिया अनुभवों ने एक अजीब विरोधाभास पैदा किया। रुपये की वही कमजोरी, जो बाहरी तनाव पैदा करती है, उसने केन्द्र सरकार का बड़ा वित्तीय फायदा भी किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रुपये को संभालने के लिए डॉलर बेचने से बड़ा मुनाफा हुआ है, जिसे बाद में सरप्लस के तौर पर केन्द्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह आरबीआई सिर्फ करेंसी को मैनेज नहीं कर रहा, वह सरकार के लिए कोषाध्यक्ष जैसा बन गया। इसे थोड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्र सरकार को 2,86,588 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर मंजूर किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह राशि 2,68,590 करोड़, 2023-24 में 2,10,874 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 में 87,416 करोड़ रुपये थी। यह ताजा ट्रांसफर आरबीआई की मजबूत कमाई पर आधारित है, जिसमें रुपये को सहारा देने के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर बेचने से हुआ मुनाफा और विदेशी संपत्तियों पर ज्यादा आय शामिल है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Navjivan /  🏆 2. in İN

RBI Centre Dollar GDP Exchange Rate Foreign Assets Foreign Exchange Reserves Foreign Exchange Transactions Foreign Exchange Reserves And Liabilities Foreign Exchange Transactions And Remittances

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mumbai CNG Price: मुंबई में सीएनजी फिर महंगी, 2 रुपये बढ़े दाम, अब 86 हुई कीमत, करीब 12 लाख वाहनों पर पड़ेगा असरMumbai CNG Price: मुंबई में सीएनजी फिर महंगी, 2 रुपये बढ़े दाम, अब 86 हुई कीमत, करीब 12 लाख वाहनों पर पड़ेगा असरCNG Price Increase in Mumbai: महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई में एक बार फिर सीएनजी की कीमतों (CNG Price) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बार सीएनजी का दाम दो रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया है। वहीं घरेलू पाइप गैस (PNG) भी 50 पैसे प्रति एससीएम महंगी हो गई...
Read more »

मुंबई में सीएनजी दो रुपये प्रति किलो हुई महंगी, अब 86 रुपये हुआ दाम - cng gets costlier in mumbai by rs 2 to now cost rs 86 per kgमुंबई में सीएनजी दो रुपये प्रति किलो हुई महंगी, अब 86 रुपये हुआ दाम - cng gets costlier in mumbai by rs 2 to now cost rs 86 per kgसरकारी गैस वितरक कंपनी महानगर गैस लिमिटेड MGL ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में CNG की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी हैं, जिससे अब यह 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इस बढ़ोतरी से निजी वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के परिचालन खर्च में वृद्धि होगी, हालांकि यह पेट्रोल-डीजल से सस्ता...
Read more »

CNG Price Hike: गाड़ी चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल के बाद अब मुंबई में बढ़ गए CNG के दाम | Mumbai Cng Price 2 Rupee Hike New Rate 86 Per Kg Petrol DieselCNG Price Hike: गाड़ी चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल के बाद अब मुंबई में बढ़ गए CNG के दाम | Mumbai Cng Price 2 Rupee Hike New Rate 86 Per Kg Petrol DieselCNG Rate Hike: महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई क्षेत्र में CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाकर 86 रुपये कर दिए हैं। इससे पहले भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर बढ़ाए गए थे।
Read more »

सीएनजी और गैस की कीमतों में दोबारा बढ़ोतरी, मुंबई में उपभोक्ताओं पर असरसीएनजी और गैस की कीमतों में दोबारा बढ़ोतरी, मुंबई में उपभोक्ताओं पर असरमहाराष्ट्र महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई महानगर क्षेत्र में सीएनजी की कीमतों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा कर 86 रुपये कर दिया है। यह दूसरी बार है जब कंपनी ने मई में दर बढ़ाई है, और साथ ही पिप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमत में भी 50 पैसे की वृद्धि हुई है। यह कदम मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता के कारण कंपनियों की लागत में बढ़ोत्तरी के कारण उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
Read more »

मुंबई में CNG के दाम फिर बढ़े, 15 दिन में दूसरी बार हुई 2 रुपये की बढ़ोतरी, नई दरें तत्काल प्रभाव से लागूमुंबई में CNG के दाम फिर बढ़े, 15 दिन में दूसरी बार हुई 2 रुपये की बढ़ोतरी, नई दरें तत्काल प्रभाव से लागूनई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, जिसके बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के अन्य क्षेत्रों में CNG अब 86 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगी।
Read more »

मुंबई में सीएनजी की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ीं, पीएनजी 50 पैसे महंगी हुईमुंबई में सीएनजी की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ीं, पीएनजी 50 पैसे महंगी हुईमुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे रिटेल रेट 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यह इस महीने की दूसरी बढ़ोतरी है और इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर दबाव और आपूर्ति में रुकावटों का जिम्मा दिया जा रहा है। नई कीमतें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और अन्य सेवा क्षेत्रों में लागू होंगी। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं।
Read more »



Render Time: 2026-05-30 19:51:33