आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि अनुमान घटाकर 6.6% किया, महंगाई 5.1% रहने का अनुमान

पश्चिम एशिया संकट और अल नीनो के कारण आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.7% रही। रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखा गया। सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने के उपाय किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और अल नीनो के कारण कमजोर मानसून की आशंका के बीच चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 6.

9 प्रतिशत था। वहीं खुदरा महंगाई दर 4.6 प्रतिशत के बजाय 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक विकास को समर्थन देने और महंगाई को नियंत्रित करने के बीच मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा हालात में रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिससे आम लोगों को बैंक कर्ज की ईएमआई पर कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने 'सप्लाई शॉक्स' की लंबी अवधि और कीमतों पर इसके प्रभाव को सबसे बड़ी चिंता बताया और कहा कि कमजोर मानसून और अल नीनो की स्थिति के कारण महंगाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बीते वित्त वर्ष 2025-26 के वास्तविक आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7 प्रतिशत रही, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 7.1 प्रतिशत थी। आखिरी तिमाही (मार्च 2026) में जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। स्थिर कीमतों पर आधारित रियल जीडीपी 323.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि मौजूदा बाजार भाव पर नॉमिनल जीडीपी 8.9 प्रतिशत बढ़कर 346.36 लाख करोड़ रुपए हो गई। यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन है, लेकिन वैश्विक जोखिमों के कारण सतर्कता जरूरी है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए को मजबूत बनाने और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार और आरबीआई ने कई नीतिगत कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत आयकर कानून में संशोधन कर सरकारी बॉन्ड में विदेशी संस्थागत निवेश पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड पर कैपिटल गेन टैक्स और ब्याज आय पर 20 प्रतिशत विदहोल्डिंग टैक्स से भी छूट दी गई है। फुली एक्सेसिबल रूट (एफएआर) में 15, 30 और 40 साल की नई सरकारी प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं, जिससे विदेशी निवेशक बिना किसी सीमा के बॉन्ड्स में निवेश कर सकेंगे। गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) के लिए शेयर बाजार में निवेश की सीमा बढ़ाई गई है। सरकारी कंपनियों को विदेश से कर्ज जुटाने के लिए 13 सितंबर 2026 तक रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधा दी गई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इन कदमों से देश में अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह की उम्मीद है और भारत को वैश्विक उथलपुथल के दौर का उपयोग अपनी आर्थिक लचीलेपन को और मजबूत करने के अवसर के रूप में करना चाहिए





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