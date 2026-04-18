आरसीबी ने रचा इतिहास: एम चिन्नास्वामी में 100वां मैच खेलने वाली बनी पहली टीम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 का अपना 100वां घरेलू मैच खेलकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( आरसीबी ) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेल ा जा रहा है। इस रोमांचक मैच में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया।

इस मैच में जैसे ही आरसीबी की टीम मैदान पर उतरी, उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज करा ली। यह मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का 100वां आईपीएल मुकाबला था, जिससे वे किसी एक ही मैदान पर 100 मैच खेलने वाली आईपीएल इतिहास की पहली टीम बन गई हैं। इस रिकॉर्ड में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) 98 मैचों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने ईडन गार्डन्स में इतने मुकाबले खेले हैं। वहीं, मुंबई इंडियंस 95 मैचों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जिन्होंने अपने घरेलू मैदान वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में यह उपलब्धि हासिल की है। यह रिकॉर्ड आरसीबी के लिए उनके घरेलू मैदान पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11 इस प्रकार है। आरसीबी के लिए विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, कप्तान रजत पाटीदार, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड मैदान पर उतरे हैं। आरसीबी की इम्पैक्ट प्लेयर्स लिस्ट में रसिख सलाम, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल और वेंकटेश अय्यर शामिल हैं। दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, समीर रिज़वी, कप्तान अक्षर पटेल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार खेल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की इम्पैक्ट प्लेयर्स लिस्ट में विप्रज निगम, आशुतोष शर्मा, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा और नितीश राणा शामिल हैं। दोनों ही टीमें इस मैच में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरी हैं, जिससे मुकाबले के और भी रोमांचक होने की उम्मीद है।

मैच के अब तक के हाल की बात करें तो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती तीन ओवरों में 27 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली 14 रन और फिल साल्ट 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अभी तक कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं और वे अपनी पहली सफलता की तलाश में हैं। यह मुकाबला आरसीबी के लिए एक खास दिन साबित हो रहा है, न केवल उनके 100वें घरेलू मैच के रिकॉर्ड के कारण, बल्कि एक ऐतिहासिक पल को अपने नाम करने की वजह से भी। आरसीबी के फैंस के लिए यह एक यादगार पल है। यह भी गौरतलब है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आज के मैच में हरे रंग की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी है, जिसकी वजह भी बेहद खास बताई जा रही है, जिससे टीम के खिलाड़ियों का मनोबल और भी ऊंचा हो गया है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है और आईपीएल 2026 के लीग चरण में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं





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