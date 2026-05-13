आरसीबी ने आईपीएल 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (कनेयर ट्रायबल्स) को 6 विकेट से हराया। पावरप्ले में शानदार प्रदर्शन और टीम के कप्तान विराट कोहली की बेहतरीन फॉर्म में आरसीबी ने आसान जीत हासिल की। इस जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में 최고 स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह हार बड़ा झटका साबित हो सकती है।

आरसीबी ने आईपीएल 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने एक बार फिर धमाल मचाया और नाबाद 105 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। कोहली का यह आईपीएल करियर का 9वां शतक रहा, जबकि अंगकृष और रिंकू ने संभाली केकेआर की पारी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अंत में रिंकू सिंह की ताजी बल्लेबाजी ने आरसीबी को जीत दिलाई। अंक तालिका में टॉप पर पहुंची आरसीबी के लिए यह जीत काबिलेह segít, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह हार बड़ा झटका साबित हो सकती है।.

आरसीबी ने आईपीएल 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने एक बार फिर धमाल मचाया और नाबाद 105 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। कोहली का यह आईपीएल करियर का 9वां शतक रहा, जबकि अंगकृष और रिंकू ने संभाली केकेआर की पारी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अंत में रिंकू सिंह की ताजी बल्लेबाजी ने आरसीबी को जीत दिलाई। अंक तालिका में टॉप पर पहुंची आरसीबी के लिए यह जीत काबिलेह segít, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह हार बड़ा झटका साबित हो सकती है।





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आरसीबी Vs KKR IPL 2026 शाहनवाज टीम के 9वां शतक ादौलत से मिली जीत चार-चार वोंडा से टीम को प्रतियोगिता में शीर्ष नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम सोला- Sozinha उत्साहदायी एव- खेलविश्व

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