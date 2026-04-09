आरा सदर अस्पताल में सुरक्षा गार्ड ने सफाई कर्मी की पिटाई, वीडियो वायरल

भोजपुर जिले के आरा सदर अस्पताल में एक सुरक्षा गार्ड द्वारा सफाई कर्मी की सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना गुरुवार शाम की है, जिसमें मामूली विवाद के बाद सुरक्षा गार्ड ने सफाई कर्मी पर लाठी-डंडों से हमला किया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, आरा । भोजपुर जिले के सदर अस्पताल , आरा में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड ने एक सफाई कर्मी को लाठी-डंडों से सरेआम पीटा। यह घटना शाम के समय हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा गार्ड किस तरह सफाई कर्मी पर डंडे बरसा रहा है। हालांकि, दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में घटना की गंभीरता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पीड़ित सफाई कर्मी का नाम नवनीत ठाकुर बताया

जा रहा है, जो पेशे से नाई का काम करता है और अस्पताल में साफ-सफाई का भी कार्य करता है।\प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम को नवनीत ठाकुर और एक सुरक्षा गार्ड के बीच किसी मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर कहासुनी और मारपीट होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया, लेकिन तब तक सफाई कर्मी नवनीत ठाकुर घायल हो चुका था। फिलहाल, नवनीत ठाकुर का इलाज अस्पताल में ही चल रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान लग गए हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है, जो एक सुरक्षा गार्ड सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है।\इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब सदर अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की भूमिका पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी सुरक्षा गार्ड द्वारा मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होते रहे हैं, जिससे अस्पताल की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अस्पताल प्रशासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने की दिशा में काम करना चाहिए





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