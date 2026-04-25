आरा जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेनें

दानापुर रेल मंडल ने आरा जंक्शन पर बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए उधना-दानापुर, उधना-जयनगर मार्ग पर अनारक्षित विशेष ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है।
आरा जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए दानापुर रेल मंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा कई अनारक्षित विशेष ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी गई है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि उधना से दानापुर और जयनगर के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगा जो गर्मी की छुट्टियों में अपने गृह नगर जाने या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं। आरा जंक्शन बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण रेल केंद्र है और यहां प्रतिदिन हजारों यात्री आते-जाते हैं। ट्रेनों में भीड़भाड़ की स्थिति अक्सर बनी रहती है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इन विशेष ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास कर रहा है और भविष्य में भी ऐसी ही यात्री-हितैषी योजनाओं को लागू करने की योजना बना रहा है। यह विशेष ट्रेनें न केवल आरा बल्कि आसपास के अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अधिक से अधिक लोग यात्रा करने में सक्षम होंगे। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से इन ट्रेनों का लाभ उठाने और यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। ट्रेनों की समय-सारिणी और अन्य जानकारी रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है और इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। उधना -दानापुर अनारक्षित विशेष ट्रेन (गाड़ी संख्या 09007/09008) पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और आरा के रास्ते चलेगी। 09007 उधना -दानापुर स्पेशल 26 अप्रैल को उधना से दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और सोमवार सुबह 7:54 बजे डीडीयू, 9:24 बजे बक्सर, 10:31 बजे आरा होते हुए दोपहर 12 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 09008 दानापुर- उधना स्पेशल 27 अप्रैल को दानापुर से 3:00 बजे रवाना होगी और 3:50 बजे आरा, 6:39 बजे डीडीयू होते हुए बुधवार रात 1:15 बजे उधना पहुंचेगी। इसी मार्ग पर गाड़ी संख्या 09021/09022 का भी परिचालन किया जाएगा। 09021 उधना -दानापुर स्पेशल 26 अप्रैल को 2:30 बजे उधना से रवाना होगी और सोमवार रात 8:54 बजे डीडीयू, 10:24 बजे बक्सर, 11:31 बजे आरा होते हुए मंगलवार तड़के 1:00 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 09022 दानापुर- उधना स्पेशल 27 अप्रैल को सुबह 4:00 बजे दानापुर से रवाना होगी और 4:50 बजे आरा, 7:39 बजे डीडीयू होते हुए बुधवार दोपहर 2:15 बजे उधना पहुंचेगी। इन ट्रेनों के समय का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ट्रेनों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था। उधना - जयनगर अनारक्षित विशेष ट्रेन (गाड़ी संख्या 09003/09004) डीडीयू, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के रास्ते संचालित होगी। 09003 उधना - जयनगर स्पेशल 26 अप्रैल को 12:30 बजे उधना से रवाना होगी और सोमवार 6:54 बजे डीडीयू, 11:03 बजे पाटलिपुत्र, 12:40 बजे हाजीपुर, 3:47 बजे समस्तीपुर, 5:17 बजे दरभंगा, 6:54 बजे मधुबनी होते हुए रात 8:00 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में 09004 जयनगर - उधना स्पेशल 27 अप्रैल को रात 11:00 बजे जयनगर से रवाना होगी और मंगलवार 1:02 बजे दरभंगा, 2:02 बजे समस्तीपुर, 4:32 बजे हाजीपुर, 6:02 बजे पाटलिपुत्र, 9:51 बजे आरा होते हुए बुधवार शाम 4:30 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो बिहार के उत्तरी भाग में यात्रा करना चाहते हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेनों की समय-सारिणी की जांच कर लें और समय पर स्टेशन पर पहुंचें। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इन विशेष ट्रेनों के संचालन से आरा और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा और उनकी यात्रा अधिक सुखद और सुविधाजनक होगी.
आरा जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए दानापुर रेल मंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा कई अनारक्षित विशेष ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी गई है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि उधना से दानापुर और जयनगर के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगा जो गर्मी की छुट्टियों में अपने गृह नगर जाने या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं। आरा जंक्शन बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण रेल केंद्र है और यहां प्रतिदिन हजारों यात्री आते-जाते हैं। ट्रेनों में भीड़भाड़ की स्थिति अक्सर बनी रहती है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इन विशेष ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास कर रहा है और भविष्य में भी ऐसी ही यात्री-हितैषी योजनाओं को लागू करने की योजना बना रहा है। यह विशेष ट्रेनें न केवल आरा बल्कि आसपास के अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अधिक से अधिक लोग यात्रा करने में सक्षम होंगे। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से इन ट्रेनों का लाभ उठाने और यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। ट्रेनों की समय-सारिणी और अन्य जानकारी रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है और इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। उधना-दानापुर अनारक्षित विशेष ट्रेन (गाड़ी संख्या 09007/09008) पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और आरा के रास्ते चलेगी। 09007 उधना-दानापुर स्पेशल 26 अप्रैल को उधना से दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और सोमवार सुबह 7:54 बजे डीडीयू, 9:24 बजे बक्सर, 10:31 बजे आरा होते हुए दोपहर 12 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 09008 दानापुर-उधना स्पेशल 27 अप्रैल को दानापुर से 3:00 बजे रवाना होगी और 3:50 बजे आरा, 6:39 बजे डीडीयू होते हुए बुधवार रात 1:15 बजे उधना पहुंचेगी। इसी मार्ग पर गाड़ी संख्या 09021/09022 का भी परिचालन किया जाएगा। 09021 उधना-दानापुर स्पेशल 26 अप्रैल को 2:30 बजे उधना से रवाना होगी और सोमवार रात 8:54 बजे डीडीयू, 10:24 बजे बक्सर, 11:31 बजे आरा होते हुए मंगलवार तड़के 1:00 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 09022 दानापुर-उधना स्पेशल 27 अप्रैल को सुबह 4:00 बजे दानापुर से रवाना होगी और 4:50 बजे आरा, 7:39 बजे डीडीयू होते हुए बुधवार दोपहर 2:15 बजे उधना पहुंचेगी। इन ट्रेनों के समय का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ट्रेनों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था। उधना-जयनगर अनारक्षित विशेष ट्रेन (गाड़ी संख्या 09003/09004) डीडीयू, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के रास्ते संचालित होगी। 09003 उधना-जयनगर स्पेशल 26 अप्रैल को 12:30 बजे उधना से रवाना होगी और सोमवार 6:54 बजे डीडीयू, 11:03 बजे पाटलिपुत्र, 12:40 बजे हाजीपुर, 3:47 बजे समस्तीपुर, 5:17 बजे दरभंगा, 6:54 बजे मधुबनी होते हुए रात 8:00 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में 09004 जयनगर-उधना स्पेशल 27 अप्रैल को रात 11:00 बजे जयनगर से रवाना होगी और मंगलवार 1:02 बजे दरभंगा, 2:02 बजे समस्तीपुर, 4:32 बजे हाजीपुर, 6:02 बजे पाटलिपुत्र, 9:51 बजे आरा होते हुए बुधवार शाम 4:30 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो बिहार के उत्तरी भाग में यात्रा करना चाहते हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेनों की समय-सारिणी की जांच कर लें और समय पर स्टेशन पर पहुंचें। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इन विशेष ट्रेनों के संचालन से आरा और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा और उनकी यात्रा अधिक सुखद और सुविधाजनक होगी
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