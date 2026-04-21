आरा में एनडीए की शक्ति प्रदर्शन: कन्हैया प्रसाद के नामांकन के साथ एमएलसी उपचुनाव का बिगुल

बिहार एमएलसी उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद ने आरा में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एनडीए की मजबूती और विकास कार्यों पर जोर देते हुए जीत का दावा किया।

बिहार विधान परिषद (MLC) के आगामी उपचुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद यह एनडीए के लिए पहली बड़ी अग्निपरीक्षा मानी जा रही है। सोमवार को आरा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद के नामांकन के अवसर पर एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों में जोश

भरते हुए कहा कि भोजपुर-बक्सर की यह सीट एनडीए के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए इस सीट पर जीत अनिवार्य है। विजय सिन्हा ने कहा कि सुशासन की सरकार को निरंतरता देने के लिए कन्हैया प्रसाद का जीतना जरूरी है, ताकि विकास कार्यों की गति को और अधिक तीव्र किया जा सके। सभा को संबोधित करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि आरा और बक्सर की जनता ने सदैव एनडीए का साथ दिया है। इस चुनाव में मिलने वाला प्रत्येक वोट एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के हाथों को और अधिक सशक्त बनाएगा। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा चुनावों की तर्ज पर ही पंचायत प्रतिनिधि भी एनडीए के पक्ष में अपना पूर्ण समर्थन देंगे। पूर्व सांसद मीना सिंह ने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक कार्य किया है, जबकि विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करके अपना असली चेहरा दिखा दिया है। उन्होंने आह्वान किया कि इस उपचुनाव में विपक्ष को उनकी जनविरोधी नीतियों का करारा सबक सिखाने की आवश्यकता है। वर्तमान एमएलसी राधाचरण साह ने अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा कि वे हमेशा जनप्रतिनिधियों के मान-सम्मान के लिए सदन में आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गाराज ने की, जबकि संचालन लोजपा (आर) के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने किया। सभा में विधायक महेश पासवान, शाहपुर विधायक राकेश ओझा और आरा की मेयर इंदु देवी सहित अनेक गणमान्य नेता उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने एक सुर में कन्हैया प्रसाद को भारी मतों से जिताने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में जदयू जिलाध्यक्ष भीम सिंह पटेल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस नामांकन सभा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए इस चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रहा है और विपक्षी खेमे को चुनौती देने के लिए पूरी तरह एकजुट है। स्थानीय स्तर पर भी एनडीए ने इस चुनाव को अपनी साख से जोड़ लिया है





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