आर्टेमिस II: मानव ने चांद के अनदेखे हिस्से का किया दीदार, तोड़ा अपोलो-13 का रिकॉर्ड

आर्टेमिस II मिशन ने इतिहास रचते हुए चांद के उस हिस्से का दीदार किया, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। इस मिशन ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने का रिकॉर्ड भी बनाया और अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

आर्टेमिस II मिशन ने इतिहास रच दिया है! इस मिशन के तहत, इंसानों ने चांद के उस हिस्से को देखा है, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यह मिशन पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने वाला मानव मिशन बन गया है, और इसने अपोलो 13 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।\मिशन के दौरान, अंतरिक्ष यात्रियों ने खिड़कियों से चांद का अद्भुत नजारा देखा, जिसमें चांद का ' फार साइड ' भी शामिल था। यह वह हिस्सा है जिसे पहले कभी इंसानों ने इतनी करीब से नहीं देखा था। यह फ्लाईबाय लगभग छह घंटे तक चला, जो मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

इस ऐतिहासिक मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। यह मिशन नासा की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत अगले दो सालों में फिर से इंसानों को चांद पर उतारा जाएगा, खास तौर पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर।\आर्टेमिस II के अंतरिक्ष यात्री अब पृथ्वी से सबसे दूर पहुंचने वाले इंसान बन गए हैं। उन्होंने 1970 में अपोलो 13 द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मिशन चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से (फार साइड) के चारों ओर यात्रा करते हुए पृथ्वी से 2,52,752 मील की दूरी तक जाएगा। यह मिशन न केवल एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, बल्कि चांद के उस हिस्से को देखने का भी मौका देगा जिसे पहले कभी इंसान इतनी करीब से नहीं देख पाए थे। करीब 10 दिन के इस मिशन के बाद अंतरिक्ष यान 10 अप्रैल को प्रशांत महासागर में उतरेगा। नासा का यह मिशन भविष्य में चांद पर स्थायी बेस बनाने की दिशा में पहला कदम है। नासा का लक्ष्य 2028 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों की लैंडिंग कराना है।\आर्टेमिस II मिशन में चार अनुभवी अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं: मिशन कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, और मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडाई स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैंसन। ये सभी अंतरिक्ष यात्री ओरियन अंतरिक्षयान में सवार होकर चांद के सबसे नजदीकी मार्ग पर 10-दिन की रोमांचक यात्रा पर हैं। इस मिशन का उद्देश्य न केवल चांद के पास से गुजरना है, बल्कि मानव अंतरिक्ष यात्रा के नए कीर्तिमान स्थापित करना भी है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आर्टेमिस II चांद अपोलो 13 अंतरिक्ष यात्रा नासा फार साइड

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NASA Moon Mission: चांद के करीब पहुंचा आर्टेमिस II, अपोलो 13 का तोड़ेगा रिकॉर्ड; एस्ट्रोनॉट को हुई बड़ी दिक्कतचांद की ओर बढ़ रहा आर्टेमिस II मिशन अब इतिहास रचने के करीब पहुंच गया है। यह मिशन 53 साल बाद इंसानों को फिर से चांद के पास ले जा रहा है और इससे

Read more »

आर्टेमिस II मिशन का चौथा दिन : मून फ्लाईबाई की तैयारी में जुटे एस्ट्रोनॉट्स, मैनुअल पायलटिंग का सफल प्रदर्शनआर्टेमिस II मिशन का चौथा दिन : मून फ्लाईबाई की तैयारी में जुटे एस्ट्रोनॉट्स, मैनुअल पायलटिंग का सफल प्रदर्शन

Read more »

Artemis II: चांद के रहस्यमयी हिस्से का आज पहली बार होगा दीदार, चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से तक पहली मानव उड़ाननासा का आर्टेमिस-2 मिशन सोमवार को इतिहास रचने जा रहा है, जब इंसान पहली बार चंद्रमा के उस रहस्यमयी हिस्से का प्रत्यक्ष दीदार करेगा, जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। 53 साल से

Read more »

आर्टेमिस II मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने हैनसेन ओरियन कैप्सूल की खिड़की से देखा चांद, बताया अपना अनुभवआर्टेमिस II मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने हैनसेन ओरियन कैप्सूल की खिड़की से देखा चांद, बताया अपना अनुभव

Read more »

चांद के और करीब पहुंचा नासा का आर्टेमिस II; 56 साल पुराना अपोलो-13 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अंतरिक्ष यात्रीनासा का आर्टेमिस 2 मिशन चांद के और करीब पहुंच चुका है। यह मिशन जल्द ही 56 साल पुराने अपोलो-13 का रिकॉर्ड तोड़ देगा। दरअसल अभी तक पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तक जाने का रिकॉर्ड अपोलो-13 मिशन के नाम है, लेकिन आर्टेमिस-2 उससे भी 4,102 मील ज्यादा दूरी तक...

Read more »

आर्टेमिस II मिशन: चंद्रमा के उस हिस्से तक इंसान पहुंचे, जहां पहले कोई नहीं गयानासा के आर्टेमिस II मिशन ने इतिहास रच दिया है, इंसानों को चांद के उस हिस्से तक पहुंचाया जहां पहले कोई नहीं गया था, और अपोलो 13 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

Read more »