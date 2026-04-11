आर्टेमिस II मिशन की सफलता: नासा ने चांद का चक्कर लगाकर रचा इतिहास

नासा का आर्टेमिस II मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिसमें चार अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद का चक्कर लगाया और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापसी की। यह मिशन 50 साल से अधिक समय में पहली बार मनुष्यों को चंद्रमा के चारों ओर ले गया। आर्टेमिस II ने अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ा और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

वॉशिंगटन: नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस II मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आर्टेमिस II ने चांद का चक्कर लगाने के बाद शुक्रवार को प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसके साथ ही नासा के अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर उतर गए हैं। इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री- रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन शामिल थे, जो 50 साल से भी ज्यादा साल बाद पहली बार चांद के चारों ओर घूमकर वापस धरती पर लौटे हैं। यह मिशन मानव अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है,

जो भविष्य के चंद्र अन्वेषणों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आर्टेमिस II मिशन ने न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया, बल्कि इसने अंतरिक्ष यान और उपकरणों के प्रदर्शन का भी परीक्षण किया, जो भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।\मिशन के दौरान, अंतरिक्ष यात्रियों ने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए और डेटा एकत्र किया, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “रीड, विक्टर, क्रिस्टीना और जेरेमी का स्वागत है! आर्टेमिस II के अंतरिक्ष यात्री रात 8:07 बजे (ईटी) सुरक्षित रूप से समुद्र में उतर गए हैं। इसके साथ ही उनकी 10 दिन की ऐतिहासिक चंद्र यात्रा समाप्त हो गई।” मिशन के दौरान, अंतरिक्ष यात्रियों ने ओरियन अंतरिक्ष यान के विभिन्न प्रणालियों का भी परीक्षण किया, जिसमें जीवन समर्थन प्रणाली, संचार प्रणाली और नेविगेशन प्रणाली शामिल हैं। इससे पहले, एजेंसी ने अंतरिक्ष यान के नीचे उतरने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'ओरियन का मुख्य पैराशूट खुल गया है। अंतरिक्ष यान में 11 पैराशूट का एक सिस्टम है, जो इसे लगभग 300 मील प्रति घंटे की गति से धीमा करके 20 मील प्रति घंटे की गति पर ले आएगा, ताकि यह सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतर सके।' पृथ्वी पर लौटने से पहले नासा ने जानकारी दी थी कि लगभग 6 लाख 90 हजार मील की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद यह दल पृथ्वी के करीब पहुंच रहा है। मिशन के दौरान एकत्र किए गए डेटा का उपयोग भविष्य के मिशनों के लिए डिजाइन और योजना बनाने में किया जाएगा। मिशन ने तकनीकी चुनौतियों का सामना करने और उनका समाधान करने की नासा की क्षमता का भी प्रदर्शन किया।\यह मिशन दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पांच दशक से अधिक समय बाद इंसान ने पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे गहरे अंतरिक्ष में कदम रखा है। नासा के अनुसार, इस यात्रा में अंतरिक्ष यात्री अब तक की सबसे अधिक दूरी तक गए, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए रास्ता तैयार करेगी। आर्टेमिस II ने तोड़ा अपोलो 13 का रेकॉर्ड। इस मिशन के दौरान, चालक दल ने पृथ्वी से 248,655 मील की यात्रा करके एक नया दूरी का रेकॉर्ड बनाया और अंततः अपने सबसे दूर के बिंदु पर लगभग 252,756 मील की दूरी तक पहुंचे। इस तरह उन्होंने अपोलो 13 मिशन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन को विशेष रूप से इस तरह से डिजाइन किया गया था, ताकि गहरे अंतरिक्ष के वातावरण में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान का कठोर परीक्षण किया जा सके, और वह भी तब जब उसमें अंतरिक्ष यात्री सवार हों। चंद्रमा के पास से गुजरना इस परीक्षण का अहम हिस्सा था, जिससे भविष्य के मिशनों की तैयारी को परखा जा सके। नासा की अधिकारी डॉ. लॉरी ग्लेज ने कहा कि यह उपलब्धि दिखाती है कि एजेंसी लगातार नई सीमाओं को पार करने के लिए काम कर रही है। वहीं, अंतरिक्ष यात्री हैनसेन ने कहा कि यह मिशन पुराने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और यात्रियों की विरासत को सम्मान देता है और खोज के एक नए दौर की शुरुआत करता है। आर्टेमिस II मिशन को नासा के उस बड़े लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें चंद्रमा पर लंबे समय तक इंसानों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी है। यह मिशन आने वाले और भी बड़े अंतरिक्ष अभियानों की नींव तैयार करता है। इस मिशन की सफलता भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव मिशनों के लिए भी प्रेरणादायक है





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