आर्टेमिस-II की वापसी: नासा के लिए एक जोखिम भरा पल, सुरक्षित लैंडिंग से मिली राहत

आर्टेमिस-II मिशन की री-एंट्री के दौरान, नासा को गर्मी बढ़ने और रफ्तार के कारण ब्लास्ट का डर सता रहा था। 40,000 किमी/घंटा की रफ्तार और 2,760°C तापमान झेलते हुए ओरियन यान की सुरक्षित लैंडिंग हुई, जिससे मिशन सफल रहा।

नासा के आर्टेमिस-II मिशन की वापसी के दौरान, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश का चरण सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। ओरियन अंतरिक्ष यान, जो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से यात्रा कर रहा था और 2,760 डिग्री सेल्सियस के चरम तापमान का सामना कर रहा था, सुरक्षित रूप से वापस लौट आया। यह गति ध्वनि की गति से लगभग 30 गुना अधिक थी और सूर्य की सतह के तापमान के लगभग आधे के बराबर थी। इस तीव्र प्रवेश के दौरान, ओरियन कैप्सूल लाल-गर्म प्लाज्मा से घिर गया, जिससे लगभग छह मिनट तक संचार ब्लैकआउट हो गया।

मिशन के नियंत्रण कक्ष में तनावपूर्ण प्रतीक्षा के बाद, जैसे ही मिशन कमांडर रीड वाइसमैन की आवाज 'ह्यूस्टन, हम आपको साफ सुन पा रहे हैं' सुनाई दी, राहत की लहर दौड़ गई।\आर्टेमिस-II मिशन, जो 10 दिनों तक चला, एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल थे - क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर, जेरेमी हैनसन और रीड वाइसमैन। यह मिशन पिछले पांच दशकों में पहली बार था जब इंसान चंद्रमा के पास गए और फ्लाईबाय किया। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना था। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से अब तक की सबसे अधिक दूरी तय की, अपोलो-13 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,06,771 किलोमीटर की दूरी तय की। अंतरिक्ष यात्रियों ने हजारों तस्वीरें लीं, जिनमें 'अर्थसेट' नामक एक उल्लेखनीय तस्वीर शामिल थी, जिसमें चंद्रमा की सतह के पीछे उगती पृथ्वी दिखाई दे रही थी। उन्होंने उल्का पिंडों की चमक, अंतरिक्ष से सूर्य ग्रहण और चंद्रमा के दूर वाले हिस्से (फार साइड) को भी देखा, जिसे पहले केवल रोबोटिक मिशन ही देख पाए थे। मिशन के दौरान, अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने यान और वाइसमैन की दिवंगत पत्नी के नाम पर चंद्रमा के दो क्रेटरों का नामकरण करने की अनुमति भी मांगी। अंतरिक्ष यात्रियों को 189 प्रकार के भोजन विकल्प प्रदान किए गए थे, जिनमें कॉफी, स्मूदी, टॉर्टिला, पास्ता, कुकीज और चॉकलेट शामिल थे, जिन्हें पोषण और ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था।\आर्टेमिस-II मिशन एसएलएस रॉकेट और ओरियन यान की पहली मानवयुक्त उड़ान थी, जिसने जीवन-समर्थन, नेविगेशन, प्रोपल्शन और आपातकालीन प्रणालियों का सफल परीक्षण किया। मिशन के दौरान कुछ तकनीकी समस्याएं भी सामने आईं, जिनमें शौचालय में खराबी और पानी व ईंधन प्रणाली में कुछ मुद्दे शामिल थे। नासा के अनुसार, यह मिशन चंद्रमा पर इंसानों की वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भविष्य के मिशन, जैसे आर्टेमिस-III, में अंतरिक्ष यात्री चंद्र लैंडर के साथ डॉकिंग का अभ्यास करेंगे, जबकि 2028 में आर्टेमिस-IV के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की योजना है। नासा ने इस मिशन को 'बस शुरुआत' के रूप में वर्णित किया है, जिसका लक्ष्य इंसानों को चंद्रमा पर वापस भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस मिशन में न केवल तकनीकी उपलब्धियां शामिल हैं, बल्कि विविधता भी महत्वपूर्ण रही, जिसमें क्रिस्टीना कोच पहली महिला बनीं, विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने और जेरेमी हैनसन चंद्र मिशन पर जाने वाले पहले गैर-अमेरिकी बने





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