आर्टेमिस II मिशन: चंद्रमा के उस हिस्से तक इंसान पहुंचे, जहां पहले कोई नहीं गया

नासा के आर्टेमिस II मिशन ने इतिहास रच दिया है, इंसानों को चांद के उस हिस्से तक पहुंचाया जहां पहले कोई नहीं गया था, और अपोलो 13 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

नासा का आर्टेमिस II मिशन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत, मानव अब चंद्रमा के उस भाग तक पहुँच गए हैं जहाँ पहले कोई नहीं गया था। इस मिशन ने मनुष्यों को पृथ्वी से अब तक की सबसे अधिक दूरी तय करवाई है, साथ ही अपोलो 13 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।\ चंद्रमा मिशन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। नासा के मिशन आर्टेमिस II ने मनुष्यों को पृथ्वी से अब तक की सबसे अधिक दूरी तक पहुँचाया है। इस मिशन ने अपोलो 13 का पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। नासा के अनुसार, जैसे ही

अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के निकट पहुँचे, उन्हें खिड़कियों से चंद्रमा का अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्हें चंद्रमा के उस हिस्से (फार साइड) को देखने का अवसर मिला, जिसे पहले मनुष्यों ने कभी इस प्रकार इतनी निकटता से नहीं देखा था। यह पूरा फ्लाईबाय लगभग छह घंटे तक चला, जिसे इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इस मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जो इस ऐतिहासिक यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। यह मिशन नासा की उस विशाल योजना का हिस्सा है जिसके तहत एक बार फिर मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी की जा रही है। विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अगले दो वर्षों में मनुष्यों को उतारने का लक्ष्य रखा गया है। नासा के आर्टेमिस II मिशन के अंतरिक्ष यात्री अब पृथ्वी से सबसे दूर पहुँचने वाले मनुष्य बन गए हैं। सोमवार को दोपहर 1:57 बजे ईडीटी (भारतीय समयानुसार रात लगभग 11:27 बजे) उन्होंने 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया। नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि उनका यह मिशन चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से (फार साइड) के चारों ओर यात्रा करते हुए उन्हें पृथ्वी से अधिकतम 2,52,752 मील की दूरी तक ले जाएगा।\यह मिशन न केवल रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, बल्कि चंद्रमा के उस हिस्से को देखने का भी अवसर देगा, जिसे मनुष्य पहले कभी इतनी निकटता से नहीं देख पाए। लगभग 10 दिन के इस मिशन के बाद, 10 अप्रैल को अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में उतरकर पृथ्वी पर वापस आएगा। नासा का यह मिशन भविष्य में चंद्रमा पर एक स्थायी बेस स्थापित करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। नासा ने बताया कि इस पहल के साथ, एजेंसी का लक्ष्य 2028 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मनुष्यों को उतारना है। नासा के आर्टेमिस II मिशन में चार अनुभवी अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। मिशन के कमांडर रीड वाइजमैन हैं, जबकि पायलट की जिम्मेदारी विक्टर ग्लोवर के पास है। इसके अतिरिक्त, मिशन में दो विशेषज्ञ भी हैं, क्रिस्टिना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के जेरेमी हैंसन। ये चारों अंतरिक्ष यात्री ओरियन अंतरिक्षयान में सवार होकर चंद्रमा के सबसे नजदीकी मार्ग पर 10-दिन की रोमांचक यात्रा पर हैं। मिशन का लक्ष्य न केवल चंद्रमा के पास से गुजरना है, बल्कि मानव अंतरिक्ष यात्रा में नए रिकॉर्ड स्थापित करना भी है। हम डेटा संग्रह टूल, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन प्रस्तुत किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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