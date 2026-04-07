आर्टेमिस-2 इतिहास रचकर लौट रहा है: चंद्रमा की सीमा पार, पृथ्वी की ओर वापसी

आर्टेमिस-2 मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। ओरियन स्पेसक्राफ्ट अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है और वापसी की तैयारी कर रहा है। मिशन 11 अप्रैल को पूरा होगा।

आर्टेमिस-2 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद अब सुरक्षित रूप से पृथ्वी की ओर लौट रहे हैं। ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल चुका है और अब पृथ्वी के खिंचाव में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलवार रात करीब 10:55 बजे (भारतीय समयानुसार) ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के उस क्षेत्र से बाहर आया जहां तक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभावी रहता है। अब अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक प्रभावी है और यह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा

है। इस वापसी यात्रा के दौरान, जो लगभग तीन दिनों की है, उनका मुख्य लक्ष्य सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतरना है। इसके लिए, वे समय-समय पर छोटे इंजन फायर करेंगे, जिन्हें ट्राजेक्टरी करेक्शन बर्न कहा जाता है। इन बर्न का काम अंतरिक्ष यान की दिशा और गति को सही बनाए रखना है ताकि वह पृथ्वी के वातावरण में बिल्कुल सही कोण से प्रवेश कर सके। यान का कोण सही नहीं होने पर खतरा हो सकता है। यदि यान बहुत हल्के कोण पर प्रवेश करता है, तो वह वायुमंडल से टकराकर वापस अंतरिक्ष में जा सकता है, जबकि बहुत तेज कोण पर आने से अत्यधिक गर्मी के कारण नुकसान हो सकता है।\पृथ्वी पर वापसी का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चरण 10 अप्रैल को होगा। इस दिन, ओरियन स्पेसक्राफ्ट लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इस दौरान तापमान लगभग 2,760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों ने इस चुनौती से निपटने के लिए स्किप रीएंट्री तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया है। इस तकनीक में, यान पहले थोड़ी देर के लिए वायुमंडल में प्रवेश करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकलेगा और उसके बाद दोबारा प्रवेश करेगा। इस प्रक्रिया से अंतरिक्ष यात्रियों पर दबाव कम होता है और लैंडिंग अधिक सुरक्षित होती है। मिशन 11 अप्रैल को पूरा होगा। सुबह लगभग 5:37 बजे (भारतीय समयानुसार) यान कैलिफ़ोर्निया के सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में उतरेगा। वहां अमेरिकी नौसेना का जहाज यूएसएस जॉन पी. मुर्था पहले से मौजूद रहेगा। जैसे ही कैप्सूल समुद्र में उतरेगा, गोताखोर उसे सुरक्षित करेंगे और अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकालकर जहाज पर ले जाया जाएगा। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 50 साल बाद इंसान फिर से चंद्रमा के इतने करीब पहुंचे हैं। यह भविष्य में इंसानों को दोबारा चंद्रमा पर भेजने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं।\आर्टेमिस-2 मिशन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह न केवल चंद्रमा पर वापसी का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि गहरे अंतरिक्ष में भविष्य के मिशनों के लिए भी महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। इस मिशन की सफलता से वैज्ञानिक और इंजीनियर भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक तकनीकों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो इस मिशन का केंद्रीय घटक है, को मनुष्यों को मंगल ग्रह और उससे आगे भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चंद्रमा के आसपास उड़ान भरने और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी करने की इसकी क्षमता भविष्य के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। मिशन के दौरान एकत्र किए गए डेटा और अनुभव से वैज्ञानिक और इंजीनियर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित और कुशल यात्राएं सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, आर्टेमिस-2 मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हैं। यह सहयोग भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है और मानव जाति के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है





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आर्टेमिस-2 चंद्रमा ओरियन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रा पृथ्वी पर वापसी

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