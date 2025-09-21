आर्यन सेठी ने अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के रिश्ते पर की खुलकर बात, बताया कैसा है दोनों का रिश्ता

आर्यन सेठी ने अपनी माँ अर्चना पूरन सिंह और पिता परमीत सेठी के बीच के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं और एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। आर्यन ने यह भी बताया कि उनके माता-पिता ने हमेशा उन्हें समय दिया है और बच्चों के लिए अपने काम को भी छोड़ दिया।

फोटो: इंस्टाग्राम @archanapuransingh\ अर्चना पूरन सिंह पिछले काफी समय से अपने यूट्यूब व्लॉग्स के कारण चर्चा में बनी हुई हैं। वह अपने पूरे परिवार के साथ खूब मस्ती-मजाक करती हैं। उनके दोनों बेटे आर्यमन और आयुष्मान भी अपने टैलेंट से फैंस को रूबरू करवाते रहते हैं। आर्यमन अब फुल टाइम व्लॉगर बन चुके हैं। वह यूट्यूब पर रोजाना व्लॉग्स डालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सभी के साथ साझा करते हैं। हाल ही में, आर्यमन ने अपने माता-पिता के संबंधों पर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि पिता परमीत सेठी को कभी अर्चना

की सफलता से कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हमेशा एक्ट्रेस का समर्थन किया है।\बेटे आर्यमन ने अपने पिता परमीत सेठी के बारे में लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में कहा, 'मेरे पापा में इतना आत्मविश्वास है कि वे कभी भी किसी और की लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे।' मां अर्चना के बारे में आर्यमन ने कहा, 'वह मेरी मां से बहुत प्यार करते हैं। अगर मां खुश होती हैं, तो पापा भी खुश होते हैं। मां को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि अगर कभी जरूरत पड़ी, तो मेरे पापा उनके साथ खड़े रहेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'उनके बीच कोई शक्ति संघर्ष नहीं है। वे दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। वे एक टीम की तरह हैं। अगर एक जीतता है, तो दूसरा अपने आप ही विजेता बन जाता है।' आर्यमन ने आगे बताया कि उनकी मां हमेशा अपने बच्चों के साथ रही हैं। उनके माता-पिता ने हमेशा उन्हें समय दिया है और अपने काम को भी उन्हीं के लिए कई बार छोड़ा है। आर्यमन बताते हैं कि उनकी मां अर्चना ने कई प्रोजेक्ट्स को मना किया है। पिता परमीत ने अपना प्रोडक्शन हाउस बच्चों के लिए बंद कर दिया।\बता दें कि आर्यमन सेठी अर्चना पूरन सिंह के बड़े बेटे हैं। वह जल्द ही अपनी मंगेतर, अभिनेत्री योगिता बिहानी के साथ शादी करने वाले हैं। फिलहाल, वे उनके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं।\हाल ही में चंकी पांडे के घर की झलक फराह खान ने दिखाई, और इसे 'घर नहीं, जंगल है' कहकर संबोधित किया। इसके अलावा, एक खबर यह भी है कि एक अभिनेत्री पैसे के लिए दुल्हन बनेगी और टीवी पर शादी करेगी, जिसे सुनकर मनीषा रानी चौंक गईं





हाल ही में चंकी पांडे के घर की झलक फराह खान ने दिखाई, और इसे 'घर नहीं, जंगल है' कहकर संबोधित किया। इसके अलावा, एक खबर यह भी है कि एक अभिनेत्री पैसे के लिए दुल्हन बनेगी और टीवी पर शादी करेगी, जिसे सुनकर मनीषा रानी चौंक गईं

