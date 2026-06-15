Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2' की तैयारियां शुरू, 2027 में हो सकती है रिलीज

Entertainment News

आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2' की तैयारियां शुरू, 2027 में हो सकती है रिलीज
आर्यन खानद बैड्स ऑफ बॉलीवुडनेटफ्लिक्स
📆15-06-2026 05:58:00
📰Dainik Jagran
74 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 53%

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे सीजन की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। लेखन इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद अगले साल शूटिंग शुरू होगी। फिल्म को 2027 के अंत तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा सकता है।

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज ' द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ' के दूसरे सीजन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन ने निर्देशन में अपना पहला कदम इसी सीरीज से रखा था। पहले सीजन को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद अब दूसरे सीजन की तैयारियां जोरों पर हैं। सूत्रों के अनुसार, आर्यन इस बार कुछ नया और अनोखा पेश करने की योजना बना रहे हैं, ताकि दर्शकों को पहले सीजन से अलग अनुभव मिल सके। फिलहाल सीरीज की पटकथा पर काम चल रहा है, जिसे बिलाल सिद्दीकी लिख रहे हैं। आर्यन खान खुद इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और चाहते हैं कि कहानी में ताजगी बनी रहे। सीरीज के पहले सीजन में लक्ष्य, बॉबी देओल, राघव जुयाल और सेहर बांबा मुख्य किरदारों में थे। उम्मीद है कि दूसरे सीजन में भी ये कलाकार नजर आएंगे, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेखन का काम इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद अगले साल की पहली तिमाही में शूटिंग शुरू की जाएगी। पहले सीजन ने नेटफ्लिक्स पर काफी सफलता हासिल की थी और यह प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक थी। ऐसे में दूसरे सीजन को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो ' द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ' का दूसरा सीजन 2027 के अंत तक नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। आर्यन खान ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत की है और वह अपने निर्देशन से एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। फैंस को उम्मीद है कि दूसरा सीजन पहले से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। इस बीच शाहरुख खान के बेटे की वर्क एथिक्स की तारीफ भी हो रही है, जो लगातार नई चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं.

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे सीजन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन ने निर्देशन में अपना पहला कदम इसी सीरीज से रखा था। पहले सीजन को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद अब दूसरे सीजन की तैयारियां जोरों पर हैं। सूत्रों के अनुसार, आर्यन इस बार कुछ नया और अनोखा पेश करने की योजना बना रहे हैं, ताकि दर्शकों को पहले सीजन से अलग अनुभव मिल सके। फिलहाल सीरीज की पटकथा पर काम चल रहा है, जिसे बिलाल सिद्दीकी लिख रहे हैं। आर्यन खान खुद इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और चाहते हैं कि कहानी में ताजगी बनी रहे। सीरीज के पहले सीजन में लक्ष्य, बॉबी देओल, राघव जुयाल और सेहर बांबा मुख्य किरदारों में थे। उम्मीद है कि दूसरे सीजन में भी ये कलाकार नजर आएंगे, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेखन का काम इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद अगले साल की पहली तिमाही में शूटिंग शुरू की जाएगी। पहले सीजन ने नेटफ्लिक्स पर काफी सफलता हासिल की थी और यह प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक थी। ऐसे में दूसरे सीजन को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दूसरा सीजन 2027 के अंत तक नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। आर्यन खान ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत की है और वह अपने निर्देशन से एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। फैंस को उम्मीद है कि दूसरा सीजन पहले से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। इस बीच शाहरुख खान के बेटे की वर्क एथिक्स की तारीफ भी हो रही है, जो लगातार नई चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

आर्यन खान द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स वेब सीरीज शाह रुख खान

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में कोर कमेटियां गठित - uttarakhand bjp forms core committees for 2027 electionsमिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा, उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में कोर कमेटियां गठित - uttarakhand bjp forms core committees for 2027 electionsभाजपा ने 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, सभी 70 विधानसभा सीटों पर कोर कमेटियों का गठन किया गया है। ये कमेटियां बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने पर मंथन कर रही हैं।
Read more »

लखनऊ में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रत्याशियों का इंटरव्यू चालू, चंद्रशेखर उम्मीदवारों से पूछ रहे तीखे सवाललखनऊ में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रत्याशियों का इंटरव्यू चालू, चंद्रशेखर उम्मीदवारों से पूछ रहे तीखे सवालUP Assembly Elections 2027: यूपी चुनाव 2027 को लेकर सभी दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने संभावित उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए हैं।
Read more »

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव: नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की रणनीतिपंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव: नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की रणनीतिपंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने की कवायद तेज कर दी है। सभी दल अपने पारंपरिक जनाधार को बचाने के साथ-साथ नए सामाजिक समूहों में पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
Read more »

UP Election 2027: यूपी चुनाव से पहले ओवैसी की सियासी दस्तक, जानिए किसके वोट बैंक में लगेगी सेंधUP Election 2027: यूपी चुनाव से पहले ओवैसी की सियासी दस्तक, जानिए किसके वोट बैंक में लगेगी सेंधउत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तपिश अभी से महसूस होने लगी है. AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा इलाके का रुख कर अपने सियासी इरादे जाहिर कर दिए हैं.
Read more »

मेरठ में सब डिपो का निर्माण चुनाव से पहले ही, 6.35 करोड़ से होगा परियोजना का कार्य; कार्यदायी संस्था को दिए गए निर्देश - mawana bus subdepot 635 cr project before 2027 pollsमेरठ में सब डिपो का निर्माण चुनाव से पहले ही, 6.35 करोड़ से होगा परियोजना का कार्य; कार्यदायी संस्था को दिए गए निर्देश - mawana bus subdepot 635 cr project before 2027 pollsमवाना में 6.35 करोड़ रुपये की लागत से रोडवेज बस सब-डिपो का निर्माण कार्य विधानसभा चुनाव-2027 से पहले पूरा होगा। आधुनिक वर्कशॉप और अन्य यात्री सुविधाओं के साथ यह परियोजना मवानावासियों के लिए बड़ी सौगात होगी।
Read more »

Urban Body Elections 2027: मध्य प्रदेश में महापौर-अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू, सरकार ने जारी किए निर्देशUrban Body Elections 2027: मध्य प्रदेश में महापौर-अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू, सरकार ने जारी किए निर्देशमध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित निकाय चुनावों की तैयारी समय से पहले शुरू कर दी गई...
Read more »



Render Time: 2026-06-15 08:58:50