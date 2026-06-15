आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2' की तैयारियां शुरू, 2027 में हो सकती है रिलीज

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे सीजन की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। लेखन इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद अगले साल शूटिंग शुरू होगी। फिल्म को 2027 के अंत तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा सकता है।

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज ' द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ' के दूसरे सीजन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन ने निर्देशन में अपना पहला कदम इसी सीरीज से रखा था। पहले सीजन को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद अब दूसरे सीजन की तैयारियां जोरों पर हैं। सूत्रों के अनुसार, आर्यन इस बार कुछ नया और अनोखा पेश करने की योजना बना रहे हैं, ताकि दर्शकों को पहले सीजन से अलग अनुभव मिल सके। फिलहाल सीरीज की पटकथा पर काम चल रहा है, जिसे बिलाल सिद्दीकी लिख रहे हैं। आर्यन खान खुद इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और चाहते हैं कि कहानी में ताजगी बनी रहे। सीरीज के पहले सीजन में लक्ष्य, बॉबी देओल, राघव जुयाल और सेहर बांबा मुख्य किरदारों में थे। उम्मीद है कि दूसरे सीजन में भी ये कलाकार नजर आएंगे, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेखन का काम इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद अगले साल की पहली तिमाही में शूटिंग शुरू की जाएगी। पहले सीजन ने नेटफ्लिक्स पर काफी सफलता हासिल की थी और यह प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक थी। ऐसे में दूसरे सीजन को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो ' द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ' का दूसरा सीजन 2027 के अंत तक नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। आर्यन खान ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत की है और वह अपने निर्देशन से एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। फैंस को उम्मीद है कि दूसरा सीजन पहले से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। इस बीच शाहरुख खान के बेटे की वर्क एथिक्स की तारीफ भी हो रही है, जो लगातार नई चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं.

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे सीजन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन ने निर्देशन में अपना पहला कदम इसी सीरीज से रखा था। पहले सीजन को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद अब दूसरे सीजन की तैयारियां जोरों पर हैं। सूत्रों के अनुसार, आर्यन इस बार कुछ नया और अनोखा पेश करने की योजना बना रहे हैं, ताकि दर्शकों को पहले सीजन से अलग अनुभव मिल सके। फिलहाल सीरीज की पटकथा पर काम चल रहा है, जिसे बिलाल सिद्दीकी लिख रहे हैं। आर्यन खान खुद इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और चाहते हैं कि कहानी में ताजगी बनी रहे। सीरीज के पहले सीजन में लक्ष्य, बॉबी देओल, राघव जुयाल और सेहर बांबा मुख्य किरदारों में थे। उम्मीद है कि दूसरे सीजन में भी ये कलाकार नजर आएंगे, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेखन का काम इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है, जिसके बाद अगले साल की पहली तिमाही में शूटिंग शुरू की जाएगी। पहले सीजन ने नेटफ्लिक्स पर काफी सफलता हासिल की थी और यह प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक थी। ऐसे में दूसरे सीजन को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दूसरा सीजन 2027 के अंत तक नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। आर्यन खान ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत की है और वह अपने निर्देशन से एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। फैंस को उम्मीद है कि दूसरा सीजन पहले से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। इस बीच शाहरुख खान के बेटे की वर्क एथिक्स की तारीफ भी हो रही है, जो लगातार नई चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं





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