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आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीता, बने पहले भारतीय चैंपियन

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आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीता, बने पहले भारतीय चैंपियन
शतरंजआर प्रज्ञानंदनॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट
📆05-06-2026 20:35:00
📰Amar Ujala
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📊News: 48% · Publisher: 51%

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ऐतिहासिक जीत हासिल कर पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने विश्व नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को दो बार हराकर और अंतिम राउंड में जीत दर्ज कर त्रिपुं Kitchen मिलाकर शीर्ष स्थान हासिल किया।

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने फाइनल राउंड में जीत दर्ज कर पहला भारतीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने अंतिम दिन बेहद दबाव में खेल ते हुए क्लासिकल जीत दर्ज की, जिसके उन्हें पूरे 3 अंक मिले। इस जीत के साथ उन्होंने कुल 18 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर खिताब अपने नाम कर लिया। शुरुआती दौर में उनका प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और लगातार बेहतर खेल दिखाया। खिताबी मुकाबला तब निर्णायक बना जब अमेरिका के ग्रैंडमास्टर वेसली सो अपनी बढ़त को बनाए नहीं रख सके और ड्रॉ के बाद आर्मागेडन टाई-ब्रेक में फंस गए। इस स्थिति ने प्रज्ञानंद के लिए दरवाजे खोल दिए और उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अंतिम राउंड में जीत हासिल कर ली। प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट में विश्व नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को दो बार क्लासिकल मुकाबलों में हराया, जो युवा खिलाड़ी के लिए बेहद खास उपलब्धि है। भारतीय विश्व चैंपियन डी गुकेश भी हिस्सा थे, लेकिन वह खिताब की दौड़ से बाहर हो गए। यह जीत प्रज्ञानंद के आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती का प्रमाण है। इससे पहले महान Khiladi विश्वनाथन आनंद भी यह खिताब नहीं जीत पाए थे, जिससे इस उपलब्धि का और भी महत्व बढ़ जाता है.

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने फाइनल राउंड में जीत दर्ज कर पहला भारतीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने अंतिम दिन बेहद दबाव में खेलते हुए क्लासिकल जीत दर्ज की, जिसके उन्हें पूरे 3 अंक मिले। इस जीत के साथ उन्होंने कुल 18 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर खिताब अपने नाम कर लिया। शुरुआती दौर में उनका प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और लगातार बेहतर खेल दिखाया। खिताबी मुकाबला तब निर्णायक बना जब अमेरिका के ग्रैंडमास्टर वेसली सो अपनी बढ़त को बनाए नहीं रख सके और ड्रॉ के बाद आर्मागेडन टाई-ब्रेक में फंस गए। इस स्थिति ने प्रज्ञानंद के लिए दरवाजे खोल दिए और उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अंतिम राउंड में जीत हासिल कर ली। प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट में विश्व नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को दो बार क्लासिकल मुकाबलों में हराया, जो युवा खिलाड़ी के लिए बेहद खास उपलब्धि है। भारतीय विश्व चैंपियन डी गुकेश भी हिस्सा थे, लेकिन वह खिताब की दौड़ से बाहर हो गए। यह जीत प्रज्ञानंद के आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती का प्रमाण है। इससे पहले महान Khiladi विश्वनाथन आनंद भी यह खिताब नहीं जीत पाए थे, जिससे इस उपलब्धि का और भी महत्व बढ़ जाता है

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

शतरंज आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट भारतीय चैंपियन मैग्नस कार्लसन डी गुकेश

 

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