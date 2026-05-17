आवांz ड्रेैम घटता नहीं, 250 से hơn नए मामले गुजरात में

अहमदाबाद शहर के सिविल मेडिसिटी कैंपस स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआइ) में ब्रेन ट्यूमर के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। जीसीआरआइ में पिछले पांच सालों में औसतन हर साल 250 से अधिक नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इनमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगातार अधिक रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आनुवांशिक बदलाव, परिवारिक इतिहास, लंबे समय तक रेडिएशन एक्सपोज़र, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रमुख कारण हैं। विश्व स्तर पर हर साल लगभग 3.21 लाख नए ब्रेन ट्यूमर के मरीज सामने आते हैं और औसतन 2.48 लाख मौतें होती हैं।

अहमदाबाद शहर के सिविल मेडिसिटी कैंपस स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआइ) में ब्रेन ट्यूमर के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। जीसीआरआइ में पिछले पांच सालों में औसतन हर साल 250 से अधिक नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इनमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगातार अधिक रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आनुवांशिक बदलाव, परिवारिक इतिहास, लंबे समय तक रेडिएशन एक्सपोज़र, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रमुख कारण हैं। विश्व स्तर पर हर साल लगभग 3.

21 लाख नए ब्रेन ट्यूमर के मरीज सामने आते हैं और औसतन 2.48 लाख मौतें होती हैं। भारत में भी स्थिति गंभीर है, जहां हर साल लगभग 32,574 नए मामले और 27,990 मरीजों की मौत हो जाती है





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