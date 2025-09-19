आवास विकास की ई-नीलामी 30 सितंबर को, व्यावसायिक और आवासीय भूखंडों की होगी बिक्री

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आगरा में अपनी खाली संपत्तियों की ई-नीलामी 30 सितंबर को आयोजित करेगा। इस नीलामी में व्यावसायिक और आवासीय भूखंडों के साथ-साथ फ्लैटों की बिक्री भी की जाएगी। खरीदारों को पंजीकरण और टोकन राशि जमा करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। विशेष छूट योजना के तहत 60 दिनों में भुगतान करने पर 5% की छूट मिलेगी।

आगरा , उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आगामी 30 सितंबर को अपनी खाली संपत्तियों की ई-नीलामी आयोजित करेगा। इस ई-नीलामी में व्यावसायिक और आवासीय दोनों तरह के भूखंड शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, परिषद फ्लैट ों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर करेगा। इच्छुक खरीदारों को पंजीकरण कराना होगा और टोकन राशि जमा करनी होगी, जिसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर है। टोकन राशि, भूखंड की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत होगी। परिषद के जोनल आयुक्त अमित कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को हुई बैठक में आगरा जोन की विभिन्न योजनाओं

में मौजूद खाली भूखंडों, दुकानों और फ्लैटों की बिक्री के निर्देश दिए।\आवास विकास परिषद की कमला नगर योजना में तीन और सिकंदरा योजना में छह व्यावसायिक दुकानें उपलब्ध हैं। इन दुकानों का क्षेत्रफल 8 से 12 वर्ग मीटर है। सिकंदरा योजना में 42 व्यावसायिक भूखंड भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें पहले से नियोजित 18 भूखंड 100 से 1200 वर्ग मीटर तक के हैं, जबकि हाल ही में बनाए गए 24 भूखंड 250 से 1200 वर्ग मीटर के बीच हैं। इन व्यावसायिक संपत्तियों के साथ-साथ, सिकंदरा योजना में तीन और कमला नगर योजना में दो आवासीय भूखंडों की भी नीलामी की जाएगी। इसके अलावा, आवास विकास योजना, सिकंदरा के सेक्टर दो-सी में स्थित ग्रीन एन्क्लेव के 78 फ्लैटों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा। बैठक में अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह, अनिल कुमार और संपत्ति अधिकारी अमित भी उपस्थित थे।\अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सभी भूखंड प्रमुख मार्गों पर स्थित हैं, जिससे उनकी व्यावसायिक संभावनाएँ अधिक हैं। परिषद ने एक विशेष छूट योजना भी शुरू की है, जिसके तहत खरीदारों को 60 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना खरीदारों को आकर्षित करने और संपत्तियों की बिक्री को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। परिषद का लक्ष्य है कि इन संपत्तियों की बिक्री समयबद्ध तरीके से हो सके और आवास विकास योजनाओं के विकास को गति मिल सके। ई-नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और अधिक से अधिक लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। परिषद इस नीलामी के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में करेगी, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे नीलामी में भाग लेने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों और विवरणों को ध्यान से पढ़ लें और किसी भी संदेह के मामले में परिषद के अधिकारियों से संपर्क करें





