आशा भोसले का निधन: बॉलीवुड में शोक की लहर, शाहरुख खान ने जताया दुख

मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। शाहरुख खान, सोनू निगम, और अन्य सेलेब्स ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार सोमवार को शिवाजी पार्क में होगा।

मशहूर गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। रविवार दोपहर, 92 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक, सोनू निगम से लेकर श्रेया घोषाल तक, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आशा ताई का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर लाया गया, जहां सेलेब्स उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में किया जाएगा, वही स्थान जहां उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर का भी

अंतिम संस्कार हुआ था।\महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आशा भोसले के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उनका काफिला आशा भोसले के घर पर देखा गया। परिवार वाले आशा भोसले के पार्थिव शरीर को घर ले आए। उनके घर पर कई जाने-माने सितारे अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना, अनुष्का शर्मा, चिरंजीवी जैसे बॉलीवुड और साउथ के कलाकारों ने भी आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोनू निगम ने आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए संगीत जगत में उनके योगदान को याद किया। परिवार कल उनका अंतिम संस्कार करेगा। आशा भोसले ने अपनी मखमली आवाज से अनगिनत फिल्मी गानों को सजाया, जिसने उन्हें संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके निधन से संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। दिग्गज गायिका की आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।\आशा भोसले के निधन पर शाहरुख खान ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे उन्हें प्यार करते हैं। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर आशा भोसले की एक पुरानी तस्वीर साझा की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गायिका श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन ने भी आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए संगीत जगत में उनके योगदान को याद किया। आशा ताई के जाने से दोनों बेहद दुखी हैं। आशा भोसले का पार्थिव शरीर आज शाम 5-6 बजे के बीच अस्पताल से उनके लोअर परेल स्थित घर कासा ग्रांडे ले जाया गया। कल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा। अंतिम संस्कार कल शाम 4-5 बजे दादर के शिवाजी पार्क में होगा। अभिनेता संजय दत्त ने भी आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने आशा भोसले और उनके संगीत सफर को याद किया। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं। हमारी डेटा गोपनीयता नीति को भी पढ़ें





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आशा भोसले निधन श्रद्धांजलि शाहरुख खान सोनू निगम शिवाजी पार्क बॉलीवुड

United States Latest News, United States Headlines