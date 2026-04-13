आशा भोसले: संगीत जगत में शोक की लहर, दिग्गजों ने साझा कीं यादें

मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर संगीत जगत में शोक छाया हुआ है। उदित नारायण, अनु मलिक, हरिहरन समेत कई दिग्गजों ने उनके साथ बिताए पलों को याद किया और उनकी विरासत को अमर बताया।

उदित नारायण , अनु मलिक और हरिहरन जैसे संगीत दिग्गजों ने आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनकी अविस्मरणीय यादें साझा कीं। सभी ने आशा भोसले को भारतीय संगीत की एक महान हस्ती बताते हुए कहा कि उनकी आवाज, सादगी और विरासत हमेशा अमर रहेगी। आशा भोसले का रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसके बाद संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर किया गया। उदित नारायण ने आशा भोसले के साथ बिताए पलों

को याद करते हुए उन्हें भारतीय संगीत का एक युग बताया। उन्होंने कहा कि आशा जी सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, बल्कि संगीत इतिहास का एक अहम हिस्सा थीं। उदित नारायण ने बताया कि उनका बचपन नेपाल में बीता, जहां वे रेडियो पर आशा जी के गाने सुना करते थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वे मुंबई आकर उनके साथ गाएंगे और माइक साझा करेंगे। उन्होंने फिल्म 'लगान' के गाने 'राधा कैसे ना जले' का जिक्र करते हुए बताया कि ए.आर. रहमान ने उन्हें गाने के लिए बुलाया था, और आशा जी ने अपनी आवाज से गाने को अमर बना दिया। उदित नारायण ने आशा जी की बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे हर तरह का गाना, चाहे वह शास्त्रीय हो, रोमांटिक हो या पॉप, आसानी से गा लेती थीं। उन्होंने यह भी बताया कि स्टूडियो में आशा जी खुशमिजाज और मजाकिया स्वभाव की थीं, लेकिन माइक के सामने आते ही उनकी आवाज में एक अद्भुत ताकत और जादू आ जाता था। उदित नारायण ने कहा कि बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी आवाज में कोई थकान नहीं आई और वे युवा कलाकारों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहीं। अंत में, उन्होंने कहा कि आशा जी का जाना संगीत जगत के लिए एक युग का अंत है, लेकिन उनकी आवाज और विरासत हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। अनु मलिक ने आशा भोसले के साथ अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने पहली बार गाना रिकॉर्ड किया था, तो आशा जी के हाथ में चोट लगी होने के बावजूद उन्होंने उनके लिए रिकॉर्डिंग की। अनु मलिक ने कहा कि यह उनके लिए एक अविस्मरणीय पल था और आशा जी का यह सहयोग उनके लिए बहुत मायने रखता है। हरिहरन ने आशा भोसले के विनम्र स्वभाव और ऊर्जा को प्रेरणादायक बताया। कैलाश खेर ने भी उनकी सरलता और नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने की भावना की सराहना की। अनुप जलोटा, ललित पंडित, डब्बू मलिक, उत्तम सिंह और रमेश सिप्पी ने भी आशा भोसले के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और उनकी विरासत को हमेशा याद रखने की बात कही। सभी दिग्गजों ने आशा भोसले की महानता, संगीत के प्रति समर्पण और उनकी कला के प्रभाव को स्वीकार किया। संगीत जगत के इन दिग्गजों ने आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनकी विरासत को श्रद्धांजलि दी। आशा भोसले ने न केवल अपनी आवाज से बल्कि अपनी सादगी और विनम्र स्वभाव से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। उनकी संगीत यात्रा ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। उनकी आवाज हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती रहेगी, और उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। आशा भोसले एक ऐसी कलाकार थीं जिन्होंने विभिन्न शैलियों में गाने गाए और हर शैली में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने फिल्म संगीत, भजन, पॉप और शास्त्रीय संगीत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी आवाज की रेंज और गायन शैली की विविधता ने उन्हें एक अद्वितीय गायिका बनाया। उनके गाने आज भी लोकप्रिय हैं और उन्हें संगीत प्रेमियों द्वारा पसंद किया जाता है। आशा भोसले ने कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया और कई हिट गाने दिए। उनकी संगीत यात्रा में आर. डी. बर्मन, ओ. पी. नैयर और खय्याम जैसे महान संगीतकारों का योगदान रहा। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ भी कई गाने गाए, जो आज भी लोकप्रिय हैं। आशा भोसले एक महान कलाकार थीं और उनकी विरासत संगीत जगत में हमेशा जीवित रहेगी। उनकी आवाज, संगीत के प्रति समर्पण और सादगी हमेशा याद की जाएगी। उनकी संगीत यात्रा हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आशा भोसले का निधन भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी कला हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनकी यादें, उनके गाने और उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। उनकी महानता को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी संगीत यात्रा हमेशा प्रेरणादायक रहेगी





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