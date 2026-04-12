आशा भोसले के निधन से इंडस्ट्री में शोक: शाहरुख खान ने 'लव यू' कहा, सोनू निगम ने जताया गहरा दुख

मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन, सिनेमा जगत में शोक की लहर, शाहरुख खान और अन्य सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है, जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से अनगिनत फिल्मी गानों को सजाया। उन्होंने 92 वर्ष की आयु में रविवार, 12 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया। यह खबर उनके बेटे, आनंद भोसले ने अमर उजाला से बातचीत में पुष्टि की। आशा भोसले का जाना सिनेमा जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके निधन से फैंस और सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा।\ सोनू निगम ने आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और संगीत जगत में उनके महत्वपूर्ण

योगदान को याद किया। परिवार वाले आशा भोसले के पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर पहुंच गए हैं। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। महाराष्ट्र में, महान गायिका आशा भोसले का पार्थिव शरीर ब्रीच कैंडी अस्पताल से मुंबई में उनके आवास पर लाया गया, जहां उन्होंने आज 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से शाहरुख खान बहुत दुखी हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना दुख व्यक्त किया है। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आशा भोसले की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन ने भी आशा भोसले के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।\आशा भोसले का पार्थिव शरीर आज शाम 5-6 बजे के बीच अस्पताल से उनके लोअर परेल स्थित घर कासा ग्रांडे ले जाया जाएगा। कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा। अंतिम संस्कार कल शाम 4-5 बजे दादर के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। अभिनेता संजय दत्त ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए आशा भोसले और उनकी संगीत यात्रा को याद किया और उनके निधन पर दुख जताया। सोहा अली खान ने आशा भोसले और अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। संगीत निर्देशक निखिल कामथ ने आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आशा जी हमेशा सीखने वाली थीं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हों। आमिर खान ने भी आशा भोसले को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और संगीत जगत में उनके योगदान को याद किया।\अस्वीकरण: हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति का पालन किया जाता है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आशा भोसले निधन श्रद्धांजलि सोनू निगम शाहरुख खान बॉलीवुड

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

अरशद नदीम ने एक नहीं, दो बार फेंका 90 मीटर का भाला, सोशल पर ट्रेंड करने लगा 'Doping'पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक के फाइनल में 92.

Read more »

ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस में 92 ठिकानों पर है यूक्रेन का नियंत्रणज़ेलेंस्की ने कहा, रूस में 92 ठिकानों पर है यूक्रेन का नियंत्रण

Read more »

अनिल अग्रवाल की वेदांता पर 92 करोड़ का जुर्माना, हाल में सरकार पर साधा था निशानावेदांता लिमिटेड पर 92.

Read more »

अश्विन ने दो विकेट चटकाए, न्यूजीलैंड लंच तक 92/2अश्विन ने दो विकेट चटकाए, न्यूजीलैंड लंच तक 92/2

Read more »

तीसरा टेस्ट: सुंदर ने झटके दो विकेट, न्यूजीलैंड लंच तक 92/3तीसरा टेस्ट: सुंदर ने झटके दो विकेट, न्यूजीलैंड लंच तक 92/3

Read more »

Bijli Bill : घर में आराम कर रहे थे लोग, अचानक पहुंच गई बिजली विभाग के अफसरों की फौज- घर में घुसते ही काट दिए कनेक्शनUPPCL एक ही दिन में 92 टीमों ने छापेमारी अभियान चलाया जिसमें जहां 64.

Read more »