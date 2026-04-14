आशा भोसले: अंतिम संस्कार के बाद पोती जनाई भोसले का भावुक संदेश, फिल्म जगत और राजनीति के दिग्गज शामिल

महान गायिका आशा भोसले का निधन, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब, पोती जनाई भोसले ने व्यक्त किए अपने जज़्बात, फिल्म जगत और राजनीति से जुड़ी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि।
दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन के अगले दिन, यानी 13 अप्रैल को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दुखद अवसर पर उनके परिवार, फिल्म जगत और राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण व्यक्ति उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस भावुक माहौल के बीच, उनकी पोती जनाई भोसले की एक पोस्ट ने सबका ध्यान आकर्षित किया। जनाई ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार के बाद एक भावनात्मक पोस्ट लिखकर अपने दिल की पीड़ा व्यक्त की।
जनाई भोसले ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि इस समय अपने जज्बातों को शब्दों में पिरोना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनकी दादी को जितना प्यार और सम्मान मिला, वे उसकी पूरी हकदार थीं। जनाई ने अपनी भावुक पोस्ट में लिखा कि उनकी दादी सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थीं, बल्कि हर किसी के दिलों में बसने वाली आवाज थीं। पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, “मैं भावनाओं से अभिभूत हूं। जब मुझे समय मिलेगा तब मैं लिखूंगी, लेकिन इतना कहना चाहती हूं कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनका सम्मान किया और आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। वह इसकी पूरी हकदार थीं। मुझे एहसास है कि वे हम सभी के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी और उन्होंने यह सब ऊपर से देखा है।”
आशा भोसले के अंतिम संस्कार में उनके बेटे आनंद भोसले ने मुंबई के शिवाजी पार्क श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कई भावुक पल देखने को मिले। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में जनाई को रोते हुए देखा गया, जिससे हर कोई भावुक हो गया। आशा भोसले को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई थी। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया और सैनिकों ने उन्हें सलामी दी।
दिग्गज गायिका आशा भोसले के अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुईं। इनमें आमिर खान, विक्की कौशल, जैकी श्रॉफ और विवेक ओबेरॉय जैसे सितारे शामिल थे। इसके अतिरिक्त, राजनीति जगत से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले भी मौजूद थे। आशा भोसले पिछले कुछ समय से बीमार थीं। 11 अप्रैल को उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें दिल और सांस से संबंधित समस्याएं थीं। 12 अप्रैल को, उन्होंने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनकी तबीयत के बारे में सबसे पहले जानकारी जनाई भोसले ने ही साझा की थी। उस समय, उन्होंने परिवार की निजता बनाए रखने का आग्रह किया था।
आशा भोसले भारतीय सिनेमा की सबसे सफल गायिकाओं में से एक थीं। उन्होंने अपने करियर में हजारों गाने गाए, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। हिंदी के अलावा, उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में भी अपनी आवाज दी। उनके योगदान को देखते हुए, उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया।
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