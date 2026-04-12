आशा भोसले का निधन: आखिरी पोस्ट में था जीवन और संगीत का सार

महान गायिका आशा भोसले के निधन के बाद, उनकी सोशल मीडिया पर सक्रियता और आखिरी पोस्ट पर एक नज़र। जानें उनकी आखिरी पोस्ट में क्या खास था, जिसमें उनके जीवन, संगीत और गहराइयों का सार छिपा था।

आशा भोसले का निधन : सोशल मीडिया पर सक्रिय रहीं आशा भोसले , उनकी अंतिम पोस्ट में क्या खास था, यहाँ जानें। महान गायिका आशा भोसले का रविवार, 12 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया। उनकी पोती जनाई भोसले ने बताया कि उन्हें थकान और सीने में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आशा भोसले सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थीं, और अपनी जिंदगी से जुड़ी जानकारी साझा करती रहती थीं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर उनके प्रशंसकों को उनकी जिंदगी और संगीत के बारे में जानने का अवसर देती थीं। अब उनकी आखिरी

पोस्ट में क्या खास था, इस पर एक नज़र डालते हैं।\आशा भोसले की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट, बैंड गोरिल्लाज के साथ एक सहयोग थी। इस पोस्ट में उनके जीवन के सफर और संगीत के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाया गया था। यह पोस्ट गोरिल्लाज के ट्रैक 'द शैडो लाइट' पर उनके हालिया काम को भी उजागर करती है। अपनी पोस्ट में, भोसले ने इस गाने को अपने लिए बहुत गहरा अर्थ रखने वाला बताया। उन्होंने वाराणसी की यात्रा और पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने का जिक्र किया, जिससे उन्हें जीवन के उद्देश्य और धरती पर अपनी भूमिका को समझने में मदद मिली। उन्होंने इस ट्रैक को अपने जीवन की यात्रा का प्रतीक बताया, जिसमें उनका जन्म, रिश्ते, संगीत के प्रति समर्पण, एक बेटी, मां, बहन, पत्नी और एक हिंदू भारतीय के रूप में उनके कर्तव्य शामिल थे। आशा भोसले ने अपनी पोस्ट में इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे संगीत उनके जीवन का अभिन्न अंग रहा है, और कैसे इसने उन्हें विभिन्न भावनाओं और अनुभवों से गुजरने में मदद की। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति हमेशा उनके प्रशंसकों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने और उन्हें उनकी यात्रा का हिस्सा बनाने का एक तरीका था। उनकी पोस्टों में अक्सर उनके प्रशंसकों के साथ उनकी बातचीत, उनके अनुभवों और उनके द्वारा अनुभव की गई भावनाओं के बारे में जानकारी होती थी।\कुछ दिन पहले, आशा भोसले ने अपने प्रशंसकों को रमजान की मुबारकबाद दी थी। उन्होंने लिखा था, 'जैसे-जैसे रमजान का पवित्र महीना करीब आ रहा है, आशा भोसले और उनकी टीम आपको और आपके प्रियजनों को रमजान करीम की मुबारकबाद देती है। दुआ है कि यह पवित्र महीना आपके दिल में सुकून और आपके घर में अपनापन लेकर आए।' यह दर्शाता है कि वह अपने प्रशंसकों के साथ त्योहारों और विशेष अवसरों को साझा करने में कितनी रुचि रखती थीं। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने अपनी मां के निधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जो लोग उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वे कल सुबह 11 बजे लोअर परेल में उनके घर 'कासा ग्रांडे' आ सकते हैं। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा। बॉलीवुड, टेलीविजन, हॉलीवुड, मूवी रिव्यू और अन्य से संबंधित सभी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। हम डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं, ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं





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