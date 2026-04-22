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आशा भोसले को सोनू निगम की भावपूर्ण श्रद्धांजलि: जीवन का उत्सव मनाएं

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आशा भोसले को सोनू निगम की भावपूर्ण श्रद्धांजलि: जीवन का उत्सव मनाएं
सोनू निगमआशा भोसलेसंगीत
📆22-04-2026 11:56:00
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सोनू निगम ने आशा भोसले के साथ बिताए यादगार पलों को साझा किया और उनके निधन पर एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

जाने माने गायक सोनू निगम ने महान गायिका आशा भोसले के साथ बिताए अपने यादगार पलों को एक भावनात्मक वीडियो के माध्यम से साझा किया है। उन्होंने आशा जी के साथ जुड़े कई अनसुने किस्से बताए और कहा कि उनकी तरह की शख्सियत के जाने पर सिर्फ शोक व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले का निधन हो गया, जिससे पूरे संगीत जगत में गहरा शोक छा गया। सोनू निगम ने इस दुखद घटना पर एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में बताया कि उनकी पहली मुलाकात आशा भोसले से 1996 में हुई थी। यह मुलाकात भरत भाई शाह के बेटे की शादी में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई थी। उन्होंने याद करते हुए कहा, “वह मेरे साथ उनका पहला संगीत कार्यक्रम था। उस समय उनका गला थोड़ा खराब था, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ गाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शायद वह गा न पाएं, लेकिन जब वह मंच पर आईं, तो उन्होंने पूरी शक्ति और उत्साह के साथ गाया। वह इतनी बड़ी कलाकार थीं कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका समर्पण और व्यावसायिकता अद्भुत थी।” सोनू निगम ने आशा भोसले को ‘प्रेरणा की मूर्ति’ बताते हुए कहा कि उनका समर्पण हर कलाकार के लिए एक मिसाल है। उन्होंने आगे बताया कि 1996 में अमेरिका दौरे के दौरान एक दिलचस्प घटना हुई थी। उस दौरे में उनके साथ अमित कुमार और आशा भोसले भी थे। आशा जी के पैर में हील स्पर की समस्या थी, जिससे उन्हें खड़े होने में कठिनाई हो रही थी। सोनू निगम की मां को भी यही समस्या थी, इसलिए उन्हें इसका इलाज करने का अनुभव था। उन्होंने आशा जी के पैर की मालिश की, जिससे उन्हें कुछ ही दिनों में आराम मिल गया। बाद में, आशा जी ने कई सालों तक इस बात का उल्लेख किया। वैंकूवर में दाल-चावल की एक प्यारी याद भी सोनू ने साझा की। उन्होंने बताया कि वैंकूवर में एक दिन आशा भोसले ने खुद उनके लिए दाल-चावल बनाए थे। उन्होंने पूछा कि क्या वह चावल खाएंगे, और सोनू ने खुशी से हामी भरी। फिर आशा जी ने खुद खाना बनाया, जो उनके लिए सौभाग्य की बात थी कि इतनी महान कलाकार ने उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाया। आशा भोसले के निधन पर सोनू निगम ने कहा कि उनका जीवन इतना पूर्ण और प्रेरणादायक था कि उनके जाने पर केवल दुख मनाना उचित नहीं है। सोनू निगम ने कहा, “उन्होंने 92 साल की उम्र तक काम किया और आखिरी समय तक प्रासंगिक बनी रहीं। ऐसा जीवन हर कलाकार का सपना होता है। इसलिए, मुझे लगता है कि उनके जाने का दुख तो है, लेकिन इसे एक उत्सव के रूप में देखना चाहिए।” सोनू निगम ने आगे कहा कि आशा भोसले का जीवन हर कलाकार के लिए एक आदर्श है - लंबी उम्र, लगातार काम और अंत तक सम्मान। उन्होंने कहा, “ऐसा जीवन जीना, जहां आपकी कला आपकी अंतिम सांस तक जीवित रहे, हर कलाकार का सपना होता है, और आशा जी ने इस सपने को साकार किया।” सोनू ने यह भी बताया कि आशा भोसले का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वह अपनी स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती थीं और कभी-कभी तीखी टिप्पणियां भी करती थीं, लेकिन यह उनका अधिकार था। उन्होंने कहा, “वह हमसे बड़ी थीं, हमारी गुरु थीं, और उनकी हर बात के सामने हमारा सिर झुकता था। उन्होंने फिल्म संगीत को जो पहचान दी, वह अनमोल है।” अंत में, सोनू निगम ने भावुक होकर कहा कि आशा भोसले उस पीढ़ी की अंतिम प्रतिनिधि थीं, जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा, “वह उस दौर की अंतिम सिपाही थीं, जिन्होंने फिल्म संगीत को पहचान दिलाई। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है.

जाने माने गायक सोनू निगम ने महान गायिका आशा भोसले के साथ बिताए अपने यादगार पलों को एक भावनात्मक वीडियो के माध्यम से साझा किया है। उन्होंने आशा जी के साथ जुड़े कई अनसुने किस्से बताए और कहा कि उनकी तरह की शख्सियत के जाने पर सिर्फ शोक व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले का निधन हो गया, जिससे पूरे संगीत जगत में गहरा शोक छा गया। सोनू निगम ने इस दुखद घटना पर एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में बताया कि उनकी पहली मुलाकात आशा भोसले से 1996 में हुई थी। यह मुलाकात भरत भाई शाह के बेटे की शादी में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई थी। उन्होंने याद करते हुए कहा, “वह मेरे साथ उनका पहला संगीत कार्यक्रम था। उस समय उनका गला थोड़ा खराब था, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ गाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शायद वह गा न पाएं, लेकिन जब वह मंच पर आईं, तो उन्होंने पूरी शक्ति और उत्साह के साथ गाया। वह इतनी बड़ी कलाकार थीं कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका समर्पण और व्यावसायिकता अद्भुत थी।” सोनू निगम ने आशा भोसले को ‘प्रेरणा की मूर्ति’ बताते हुए कहा कि उनका समर्पण हर कलाकार के लिए एक मिसाल है। उन्होंने आगे बताया कि 1996 में अमेरिका दौरे के दौरान एक दिलचस्प घटना हुई थी। उस दौरे में उनके साथ अमित कुमार और आशा भोसले भी थे। आशा जी के पैर में हील स्पर की समस्या थी, जिससे उन्हें खड़े होने में कठिनाई हो रही थी। सोनू निगम की मां को भी यही समस्या थी, इसलिए उन्हें इसका इलाज करने का अनुभव था। उन्होंने आशा जी के पैर की मालिश की, जिससे उन्हें कुछ ही दिनों में आराम मिल गया। बाद में, आशा जी ने कई सालों तक इस बात का उल्लेख किया। वैंकूवर में दाल-चावल की एक प्यारी याद भी सोनू ने साझा की। उन्होंने बताया कि वैंकूवर में एक दिन आशा भोसले ने खुद उनके लिए दाल-चावल बनाए थे। उन्होंने पूछा कि क्या वह चावल खाएंगे, और सोनू ने खुशी से हामी भरी। फिर आशा जी ने खुद खाना बनाया, जो उनके लिए सौभाग्य की बात थी कि इतनी महान कलाकार ने उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाया। आशा भोसले के निधन पर सोनू निगम ने कहा कि उनका जीवन इतना पूर्ण और प्रेरणादायक था कि उनके जाने पर केवल दुख मनाना उचित नहीं है। सोनू निगम ने कहा, “उन्होंने 92 साल की उम्र तक काम किया और आखिरी समय तक प्रासंगिक बनी रहीं। ऐसा जीवन हर कलाकार का सपना होता है। इसलिए, मुझे लगता है कि उनके जाने का दुख तो है, लेकिन इसे एक उत्सव के रूप में देखना चाहिए।” सोनू निगम ने आगे कहा कि आशा भोसले का जीवन हर कलाकार के लिए एक आदर्श है - लंबी उम्र, लगातार काम और अंत तक सम्मान। उन्होंने कहा, “ऐसा जीवन जीना, जहां आपकी कला आपकी अंतिम सांस तक जीवित रहे, हर कलाकार का सपना होता है, और आशा जी ने इस सपने को साकार किया।” सोनू ने यह भी बताया कि आशा भोसले का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वह अपनी स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती थीं और कभी-कभी तीखी टिप्पणियां भी करती थीं, लेकिन यह उनका अधिकार था। उन्होंने कहा, “वह हमसे बड़ी थीं, हमारी गुरु थीं, और उनकी हर बात के सामने हमारा सिर झुकता था। उन्होंने फिल्म संगीत को जो पहचान दी, वह अनमोल है।” अंत में, सोनू निगम ने भावुक होकर कहा कि आशा भोसले उस पीढ़ी की अंतिम प्रतिनिधि थीं, जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा, “वह उस दौर की अंतिम सिपाही थीं, जिन्होंने फिल्म संगीत को पहचान दिलाई। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है

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