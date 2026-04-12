आशा भोसले: सफेद साड़ी से गुलाबी तक, बहनों का अनोखा रिश्ता

दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद, उनकी और लता मंगेशकर की सादगी और रिश्ते के बारे में किस्से फिर से सामने आ रहे हैं। इस लेख में उनके सफेद साड़ी पहनने के पीछे की वजह और उनके बदलते फैशन सेंस पर चर्चा की गई है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। आशा ताई ने अपनी आवाज के साथ-साथ अपनी जिंदादिली और बेबाकी से भी करोड़ों दिलों पर राज किया। उनके जाने के बाद, उनसे जुड़े कई किस्से और यादें ताजा हो रही हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प खुलासा उन्होंने आरजे अनमोल और अमृता राव के पॉडकास्ट 'कपल ऑफ
थिंग्स' में किया था, जो उनकी और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर की सादगी और उनके अनोखे रिश्ते की झलक पेश करता है। भारतीय संगीत की इन दो धुरियों, लता मंगेशकर और आशा भोसले, को अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में सफेद या हल्के रंग की साड़ियों में देखा जाता था। लता दीदी ने तो सफेद रंग को अपनी एक पहचान ही बना लिया था। पॉडकास्ट के दौरान, आशा ताई ने वह वजह बताई, जिसे सुनकर आज भी प्रशंसकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आशा ताई ने बताया था कि उनके सफेद कपड़े पहनने के पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण नहीं, बल्कि उनके मन की एक छोटी-सी झिझक थी। उन्होंने कहा- हमें लगता था कि सफेद साड़ियां हमारे रंग पर ज्यादा अच्छी लगती हैं। हमें डर था कि अगर हम कोई और गहरा रंग पहनेंगे, तो हम और ज्यादा सांवले दिखेंगे। यह बात दिखाती है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली ये महान गायिकाएं भी अपने भीतर एक आम इंसान की मासूमियत और झिझक रखती थीं। यह एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि महानता कितनी सादगी से जुड़ी हो सकती है। यह उनकी विनम्रता और आत्म-चेतना का प्रमाण है, जो उन्हें और भी प्रिय बनाता है।\इसी बातचीत में आशा ताई ने यह भी बताया था कि कैसे समय के साथ उन्होंने अपनी पसंद को बदलना शुरू किया। जहां लता दीदी हमेशा सफेद रंग को पसंद करती रहीं, वहीं आशा ताई ने रंगों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने गुलाबी साड़ियां पहननी शुरू कीं और जब वे गुलाबी साड़ी पहनती थीं, तो लता दीदी उन्हें तिरछी नजरों से देखती थीं, जैसे वह पूछ रही हों कि यह बदलाव क्यों? लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने गुलाबी के साथ-साथ दूसरे रंग भी पहनने शुरू कर दिए। यह एक ऐसा परिवर्तन था जो आशा ताई की व्यक्तित्व और शैली के विकास को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी पसंद और आत्म-अभिव्यक्ति को समय के साथ बदल सकता है। यह उनकी आत्म-खोज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को भी उजागर करता है। भले ही दुनिया ने उनके बीच पेशेवर प्रतिस्पर्धा की बातें की हों, लेकिन असल में वे एक-दूसरे की ढाल थीं। आशा ताई ने शास्त्रीय संगीत से लेकर पेप्पी नंबर्स और गजल तक हर विधा में अपनी महारत साबित की। उनके अविस्मरणीय योगदान ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया और लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज आशा ताई के जाने से संगीत के उस अध्याय पर विराम लग गया है जिसने दशकों तक फिल्म जगत को अपनी सुरीली आवाज से सजाया। उनके संगीत ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि लोगों को प्रेरित भी किया। उनका विरासत हमेशा जीवित रहेगा। उनके गाने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। उनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी, जो हमें उनकी महानता की याद दिलाती रहेगी। उनके निधन से संगीत जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेंगी
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