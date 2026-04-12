आशा भोसले के निधन के कारण रितेश देशमुख की फिल्म और अनन्या पांडे की फिल्म के गाने की रिलीज स्थगित

महान गायिका आशा भोसले के निधन के बाद, रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' और अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म 'चांद मेरा' के गानों की रिलीज को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म निर्माताओं ने श्रद्धांजलि स्वरूप यह निर्णय लिया है।

मनोरंजन ब्यूरो, मुंबई। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन के बाद, रितेश देशमुख की आगामी फिल्म ' राजा शिवाजी ' का एंथम ' छत्रपति ', जिसकी रिलीज 13 अप्रैल को निर्धारित थी, अब स्थगित कर दी गई है। राजा शिवाजी के प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज ने एक्स (ट्विटर) पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि वह आवाज जिसने दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया, अब शांत हो गई है। महान गायिका आशा भोसले के निधन से हम सभी एक सुनहरे संगीत अध्याय को खोने का गहरा शोक मना रहे हैं। इस

दुखद घड़ी में, श्रद्धांजलि स्वरूप, हम 'राजा शिवाजी' के एंथम 'छत्रपति' की रिलीज को स्थगित कर रहे हैं। नई रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। 'छत्रपति' एंथम को प्रसिद्ध संगीतकार अजय-अतुल ने संगीत दिया है और प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने इसे कोरियोग्राफ किया है। यह फिल्म रितेश देशमुख के करियर का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसमें उनकी भूमिका को लेकर प्रशंसकों में काफी उत्सुकता है। फिल्म में शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्षों को दर्शाया गया है। इसी के साथ, सोमवार को रिलीज होने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण गीत, 'चांद मेरा' फिल्म का टाइटल ट्रैक भी स्थगित कर दिया गया है। इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिकाओं में हैं। धर्मा प्रोडक्शन ने इंटरनेट मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि 'चांद मेरा' फिल्म का टाइटल ट्रैक अब 14 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। फिल्म के निर्माताओं का मानना है कि यह गाना फिल्म की कहानी के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे रिलीज करने का सही समय जल्द ही निर्धारित किया जाएगा। फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य की जोड़ी को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और वे इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशक ने कहा है कि यह फिल्म युवाओं के दिलों को छूने वाली होगी और इसमें प्यार, दोस्ती और जीवन के कई रंग शामिल होंगे। आशा भोसले के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और कई हस्तियों ने उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। आशा भोसले ने भारतीय संगीत को एक नया आयाम दिया था और उनकी आवाज ने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। उनकी आवाज़ का जादू आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। हाल ही में, जब आशा भोसले विरासत-ए-खालसा के उद्घाटन समारोह में आनंदपुर साहिब आई थीं, तो उन्होंने अपने शबद गायन से समागम को यादगार बना दिया था। उनके संगीत के प्रति समर्पण और कला के प्रति प्रेम हमेशा याद किया जाएगा। फिल्म जगत में आशा भोसले के जाने से एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और उनकी आवाज़ हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। 'राजा शिवाजी' और 'चांद मेरा' जैसी फिल्मों में भी उनकी आवाज़ का प्रभाव देखने को मिलेगा, भले ही एंथम और टाइटल ट्रैक की रिलीज़ को स्थगित कर दिया गया हो। निर्माताओं का मानना है कि आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके संगीत को सम्मान दिया जाए और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया जाए।





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