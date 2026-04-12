आशा भोसले: परिवार और संगीत विरासत

आशा भोसले के परिवार की कहानी, उनके पिता के निधन के बाद जीवन, लता मंगेशकर के साथ उनका रिश्ता, संगीत में उनका योगदान और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी।

आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को एक संगीत ज्ञ परिवार में हुआ था। उनके पिता, पंडित दीनानाथ मंगेशकर, एक अभिनेता और शास्त्रीय गायक थे। आशा भोसले , लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं, जो भारत की स्वर कोकिला के रूप में जानी जाती हैं। आशा भोसले ने नौ साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। बाद में, उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के नक्शेकदम पर चलते हुए संगीत की दुनिया में प्रवेश किया। उनकी सुरीली आवाज ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। 92 वर्ष की आयु में, आशा भोसले ने रविवार (12 अप्रैल) को इस दुनिया

को अलविदा कह दिया। उनके बेटे आनंद भोसले ने इसकी पुष्टि की। गायिका को शनिवार को सीने में संक्रमण के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, आशा भोसले के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनका निधन हो गया।\आशा भोसले का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका संगीत से गहरा नाता था, जिसने उनके गायन और वादन में रुचि पैदा की। उन्होंने बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव विकसित किया, जिसने उन्हें एक सफल गायिका बनाया। आशा भोसले प्रसिद्ध पंडित दीनानाथ मंगेशकर के परिवार से थीं, जो मराठी और कोंकणी में पारंगत थे। उनकी मां, शेवांती, गुजराती थीं। आशा का जन्म महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। पिता के निधन के बाद, मंगेशकर परिवार पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई चला गया। इस दौरान, उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गायन शुरू कर दिया था। आशा ने भी जल्द ही गायन में कदम रखा और नौ साल की उम्र में एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया। उनके परिवार में, लता मंगेशकर एक प्रभावशाली पार्श्व गायिका बनीं, जबकि उनकी दूसरी बहन ऊषा मंगेशकर ने भी गायन में पहचान बनाई। आशा की एक और बहन, मीना खाडिलकर और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर, संगीत निर्देशक हैं।\आशा भोसले ने कम उम्र में गायन शुरू करने के बावजूद लोकप्रियता हासिल की। 1949 में, उन्होंने अपने निजी सचिव गणपतराव भोसले से भागकर शादी कर ली, उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष थी जबकि गणपतराव 31 वर्ष के थे। उनके इस फैसले से परिवार, खासकर उनकी बहन लता मंगेशकर सहमत नहीं थीं। कुछ समय बाद, 1960 में, आशा और गणपतराव का तलाक हो गया। बाद में, 1980 में, उन्होंने बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन (आरडी. बर्मन) से शादी की। यह शादी उनके जीवन और कलात्मक करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। दोनों ने मिलकर बॉलीवुड के लिए कई यादगार गाने बनाए, जिससे उनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन गहराई से जुड़ गया। वे आरडी. बर्मन की 1994 में मृत्यु तक साथ रहे। आशा भोसले और गणपतराव के तीन बच्चे थे: दो बेटे, हेमंत और आनंद, और एक बेटी, वर्षा। 1960 में गणपतराव से तलाक के बाद आशा भोसले ने अपने तीनों बच्चों का अकेले पालन-पोषण किया





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