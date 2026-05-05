आसनसोल में सालों बाद खुला दुर्गा मंदिर, बीजेपी की जीत के बाद स्थानीय लोगों में खुशी

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद आसनसोल के बस्तिन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर को हमेशा के लिए खोल दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने चुनावी वादा निभाते हुए मंदिर को सालभर खोलने की पहल की।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) की ऐतिहासिक जीत के बाद आसनसोल में सालों से बंद दुर्गा मंदिर को हमेशा के लिए खोल दिया गया है। यह निर्णय बीजेपी द्वारा पश्चिम बर्धमान जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करने के बाद लिया गया। आसनसोल के बस्तिन बाजार में स्थित श्री-श्री दुर्गामाता चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मंदिर के दरवाजे, जो वर्षों से बंद थे, चुनाव परिणाम घोषित होते ही खोल दिए गए। इस पहल के पीछे मुख्य रूप से कृष्णेंदु मुखर्जी का हाथ है, जिन्होंने चुनाव ी वादा निभाते हुए मंदिर को सालभर खोलने की शुरुआत की, जिससे स्थानीय लोगों में अत्यधिक खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्णेंदु मुखर्जी ने इस चुनाव में 1 लाख 4 हजार 516 वोट हासिल किए और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मोलोय घटक को करारी शिकस्त दी। यह बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि इस सीट पर पार्टी ने पहली बार विजय प्राप्त की है। इससे पहले, 2011 से यह सीट टीएमसी के कब्जे में थी, और 2001 में कल्याण बनर्जी टीएमसी के टिकट पर यहां से चुने गए थे। दुर्गा मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं ने पूजा -अर्चना की और मां दुर्गा के जयकारे लगाए। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह मंदिर उनकी आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट रूप से वादा किया था कि यदि वे विजयी होते हैं, तो मंदिर को साल के 365 दिन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। यह क्षेत्र और विधानसभा, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सुवेंदु अधिकारी और महिला उम्मीदवार सहित पांच नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, और 9 मई को सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। यह दुर्गा मंदिर कई वर्षों से विवादों में घिरा हुआ था, जिसके कारण यहां नियमित रूप से पूजा -अर्चना नहीं हो पाती थी। पहले, मंदिर केवल दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान ही खोला जाता था, और बाकी समय यह बंद रहता था। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कृष्णेंदु मुखर्जी ने स्थानीय लोगों से वादा किया था कि यदि वे चुनाव जीतते हैं, तो मंदिर को खुलवाएंगे। विधानसभा चुनाव ों में बीजेपी की शानदार जीत के साथ, कृष्णेंदु मुखर्जी भी विजयी हुए, और उन्होंने तुरंत अपना वादा पूरा किया। बीजेपी ने पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो पार्टी के लिए एक अभूतपूर्व प्रदर्शन है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मंदिर के द्वार खुलने की घटना एक बड़े प्रतीकात्मक बदलाव का संकेत है, जो क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घटना बीजेपी की जीत के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आस्था और भावनाओं के प्रति पार्टी के संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। मंदिर के खुलने से न केवल धार्मिक उत्साह का माहौल बना है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब अधिक संख्या में श्रद्धालु यहां आएंगे और स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा। यह निश्चित रूप से आसनसोल और पश्चिम बर्धमान जिले के लिए एक सकारात्मक बदलाव है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ऐतिहासिक जीत के बाद आसनसोल में सालों से बंद दुर्गा मंदिर को हमेशा के लिए खोल दिया गया है। यह निर्णय बीजेपी द्वारा पश्चिम बर्धमान जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करने के बाद लिया गया। आसनसोल के बस्तिन बाजार में स्थित श्री-श्री दुर्गामाता चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मंदिर के दरवाजे, जो वर्षों से बंद थे, चुनाव परिणाम घोषित होते ही खोल दिए गए। इस पहल के पीछे मुख्य रूप से कृष्णेंदु मुखर्जी का हाथ है, जिन्होंने चुनावी वादा निभाते हुए मंदिर को सालभर खोलने की शुरुआत की, जिससे स्थानीय लोगों में अत्यधिक खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्णेंदु मुखर्जी ने इस चुनाव में 1 लाख 4 हजार 516 वोट हासिल किए और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मोलोय घटक को करारी शिकस्त दी। यह बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि इस सीट पर पार्टी ने पहली बार विजय प्राप्त की है। इससे पहले, 2011 से यह सीट टीएमसी के कब्जे में थी, और 2001 में कल्याण बनर्जी टीएमसी के टिकट पर यहां से चुने गए थे। दुर्गा मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और मां दुर्गा के जयकारे लगाए। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह मंदिर उनकी आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट रूप से वादा किया था कि यदि वे विजयी होते हैं, तो मंदिर को साल के 365 दिन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। यह क्षेत्र और विधानसभा, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सुवेंदु अधिकारी और महिला उम्मीदवार सहित पांच नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, और 9 मई को सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। यह दुर्गा मंदिर कई वर्षों से विवादों में घिरा हुआ था, जिसके कारण यहां नियमित रूप से पूजा-अर्चना नहीं हो पाती थी। पहले, मंदिर केवल दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान ही खोला जाता था, और बाकी समय यह बंद रहता था। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कृष्णेंदु मुखर्जी ने स्थानीय लोगों से वादा किया था कि यदि वे चुनाव जीतते हैं, तो मंदिर को खुलवाएंगे। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत के साथ, कृष्णेंदु मुखर्जी भी विजयी हुए, और उन्होंने तुरंत अपना वादा पूरा किया। बीजेपी ने पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो पार्टी के लिए एक अभूतपूर्व प्रदर्शन है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मंदिर के द्वार खुलने की घटना एक बड़े प्रतीकात्मक बदलाव का संकेत है, जो क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घटना बीजेपी की जीत के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आस्था और भावनाओं के प्रति पार्टी के संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। मंदिर के खुलने से न केवल धार्मिक उत्साह का माहौल बना है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब अधिक संख्या में श्रद्धालु यहां आएंगे और स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा। यह निश्चित रूप से आसनसोल और पश्चिम बर्धमान जिले के लिए एक सकारात्मक बदलाव है





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