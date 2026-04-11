आसिम मुनीर के कपड़ों ने खींचा सबका ध्यान: इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाक सेना प्रमुख का कूटनीतिक दांव

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कपड़ों को लेकर चर्चा हो रही है। मुनीर ने एक ही दिन में दो अलग-अलग तरह के कपड़े पहनकर अपनी ताकत और कूटनीतिक रणनीति का प्रदर्शन किया।

आजकल पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी हैं। यहां अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होने वाली है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दो हफ्ते के संघर्ष विराम के बाद दोनों पक्ष बातचीत के लिए मेज पर आए हैं। लेकिन इस पूरी गहमागहमी के बीच एक ऐसी बात हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वो बात किसी समझौते की नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कपड़ों की है। अक्सर जब किसी देश के बड़े प्रतिनिधि आते हैं, तो वहां का प्रधानमंत्री उनका स्वागत करता है। लेकिन पाकिस्तान में

इस बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ज्यादा चर्चा आसिम मुनीर की हो रही है। मुनीर ने इस मौके को यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में असली ताकत उनके पास है। उन्होंने एक ही दिन में दो अलग-अलग तरह के कपड़े पहने, जिसने जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है।\हुआ ये कि जब ईरान का 70 लोगों का डेलिगेशन इस्लामाबाद पहुंचा, तो आसिम मुनीर उनसे मिलने कॉम्बैट गियर यानी अपनी जंगी वर्दी में गए। लेकिन जैसे ही कुछ घंटों बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जहाज एयरबेस पर उतरा, आसिम मुनीर का हुलिया ही बदल गया। वहां वो फौजी वर्दी में नहीं, बल्कि काले रंग के सूट में नजर आए। इसे देखकर लोग हैरान रह गए कि आखिर एक ही दिन में मुनीर ने यह बदलाव क्यों किया? आसिम मुनीर के इस बदले हुए लिबास के पीछे एक सोची-समझी रणनीति छिपी है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मुनीर दुनिया को दो अलग-अलग संदेश देना चाह रहे थे। ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2024 की शुरुआत में ही ईरान और पाकिस्तान ने एक-दूसरे पर मिसाइलें दागी थीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरानियों से जंगी वर्दी में मिलकर मुनीर ने यह जताया कि वे एक फौजी हैं और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा अलर्ट हैं।\वहीं दूसरी तरफ, जेडी वेंस और अमेरिकी टीम के सामने सूट पहनकर आना यह दिखाता है कि मुनीर खुद को एक बड़े अधिकारी या राजनेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ वो एक कूटनीतिक रिश्ता बनाना चाहते हैं। मुनीर पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान सूट पहन चुके हैं। शायद इसीलिए अमेरिकियों के सामने वो एक फौजी की जगह एक गंभीर लीडर की तरह दिखना चाहते थे। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बड़ी बात है अपनी सत्ता का प्रदर्शन करना। पाकिस्तान में वैसे भी सेना का दखल बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आसिम मुनीर इसे पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। जेडी वेंस के साथ रेड कार्पेट पर मुस्कुराते हुए चलना और बातचीत करना इसी बात का सबूत है कि पाकिस्तान में बड़े फैसले वही लेते हैं। हालांकि, अमेरिका को भी पाकिस्तान की इस स्थिति का पता है। इसीलिए जेडी वेंस ने भी वहां के विदेश मंत्री से गर्मजोशी से मिलकर यह जता दिया कि वे वहां के नागरिक प्रशासन का भी सम्मान करते हैं। सीधी बात ये है कि इस्लामाबाद में बातचीत तो अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है, लेकिन आसिम मुनीर ने अपने कपड़ों के जरिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की कमान असल में उन्हीं के हाथ में है





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